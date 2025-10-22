18+
22.10.2025, 06:54

ЕС обновляет правила получения водительских прав: что изменится и почему это важно знать казахстанцам

Новости Казахстана

Европейский парламент готовит масштабную реформу правил получения и использования водительских прав. Изменения, о которых сообщает DW, направлены на повышение безопасности дорожного движения и цифровизацию транспортной сферы. После утверждения инициативы Еврокомиссией новые нормы будут введены во всех странах Евросоюза, сообщает Lada.kz со ссылкой на DW.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Для казахстанцев, часто выезжающих в Европу или планирующих обмен водительских прав, эти нововведения также могут иметь значение.

Лишение прав будет действовать во всем ЕС

Главное изменение — взаимное признание решений о лишении водительских прав. Если водитель утратит удостоверение в одной стране ЕС, он автоматически не сможет управлять транспортом и в других государствах-членах.
Для реализации этого правила создадут единую базу данных, где ведомства будут обмениваться информацией о нарушителях.

Такой подход сделает европейскую систему более прозрачной и строгой. Для казахстанских водителей, работающих в ЕС по контракту или в международных компаниях, это значит, что нарушения в одной стране повлияют на их статус во всех остальных.

Цифровые права — через смартфон

Водительские удостоверения переходят в цифровой формат. Теперь их можно будет хранить и предъявлять прямо через смартфон.
Евродепутат Ютта Паулус отметила, что это особенно удобно для молодежи и поможет упростить контроль со стороны полиции.

Казахстан также движется в том же направлении — в стране уже действует возможность предъявлять цифровые документы в приложении eGov Mobile, поэтому этот европейский тренд может стать дополнительным стимулом для синхронизации цифровых систем.

Сопровождаемое вождение с 17 лет и испытательный срок

С 17 лет в странах ЕС разрешат сопровождаемое вождение — новичок сможет управлять машиной в присутствии опытного водителя.
После получения прав всех новых водителей ждет двухлетний испытательный срок, в течение которого за нарушения могут последовать более строгие санкции.

Эта практика, отмечают эксперты, доказала эффективность в Германии и ряде других стран, снижая количество ДТП среди молодежи. Казахстанские законодатели также рассматривают похожие подходы для повышения безопасности на дорогах.

Медосмотры пожилых водителей — по усмотрению стран

Несмотря на активные дискуссии, единых требований к медицинским проверкам пожилых водителей в ЕС вводить не стали.
Каждая страна сможет решать этот вопрос самостоятельно. Таким образом, некоторые государства сохранят регулярные медосмотры, другие — отменят.

Для казахстанцев, проживающих или работающих в разных странах Европы, важно будет следить за местными требованиями, чтобы избежать штрафов и недоразумений.

Права для профессионалов с 18 лет

Чтобы сократить нехватку кадров в транспортной отрасли, в ЕС разрешат получать права на управление грузовиками с 18 лет, а автобусами — с 21 года.
Это решение должно привлечь молодых специалистов в логистику и пассажирские перевозки.

Казахстанские водители, работающие в международных перевозках, могут почувствовать влияние этой меры — конкуренция на рынке может возрасти, а компании смогут нанимать молодых работников напрямую из ЕС.

Реформа — шаг к цифровой и безопасной Европе

В целом реформа направлена на адаптацию транспортного законодательства к современным условиям: цифровизации, мобильности и растущим требованиям к безопасности.

Для казахстанцев, взаимодействующих с европейскими транспортными системами — будь то работа, учеба или поездки, — важно учитывать новые стандарты, которые вскоре станут обязательными во всех странах Евросоюза.

