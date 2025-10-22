Последний месяц осени приготовил сюрприз для казахстанцев

Қазақ тіліне аудару

В последний месяц осени казахстанцев ожидает привычный рабочий график без длинных праздничных каникул. Тем не менее ноябрь 2025 года подарит жителям страны 10 заслуженных выходных дней, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Life.

Фото: stihi.ru

Распределение выходных и рабочих дней

По информации Tengri Life, при стандартной пятидневной рабочей неделе казахстанцы будут отдыхать 10 дней, а работать — 20.

Для тех, кто трудится по шестидневному графику, выходными станут только воскресенья — всего 5 дней отдыха и 25 рабочих.

В отличие от других месяцев, в ноябре не предусмотрено переносов праздничных дней, поэтому календарь останется без изменений — без дополнительных выходных и длинных уик-эндов.

Праздничный календарь ноября

Хотя государственных праздников в ноябре нет, месяц насыщен профессиональными и отраслевыми датами, которые отмечаются во многих сферах деятельности.

Основные профессиональные праздники ноября:

5 ноября — День внешней разведки;

8 ноября — День статистика;

10 ноября — День работников цифровизации и ИТ, а также бухгалтерского учета и аудита;

15 ноября — День работников финансовой системы и День национальной валюты;

третья суббота ноября (15 ноября) — День буровика;

третье воскресенье ноября (16 ноября) — День работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности;

18 ноября — День органов антикоррупционной службы.

Кроме того, 11 ноября в Казахстане традиционно отмечают День энергосбережения — дату, призванную напомнить о важности рационального использования ресурсов и защиты окружающей среды.

Итог:

Ноябрь 2025 года пройдет спокойно и без дополнительных нерабочих дней, однако календарь месяца насыщен профессиональными праздниками, которые отметят представители самых разных сфер — от разведчиков и программистов до бухгалтеров, фермеров и энергетиков.