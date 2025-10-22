18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
22.10.2025, 08:29

«Это будет не рост, а шок»: Петр Своик объяснил, почему тарифы в Казахстане могут стать непосильными

Новости Казахстана

Общественный деятель и экономист Петр Своик заявил, что отечественная электроэнергетика находится на грани системного кризиса. По его мнению, существующая тарифная политика и миф об «инвестиционной привлекательности» отрасли могут привести к разрушительным последствиям, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Тарифная политика — ключ к системным проблемам

Выступая на Форуме энергетиков-2025 в Алматы, член Общественного совета по национальному проекту «Модернизация энергетического и коммунального секторов» Петр Своик подчеркнул, что грамотная тарифная смета должна строиться на трёх базовых принципах:

  1. Нормативная точность.
    Для каждого объекта — будь то электростанция, котельная или тепловая сеть — необходимо определять индивидуальные параметры: расход топлива, потери, собственные нужды и другие показатели. Эти данные должны нормироваться профессионально и независимо.

  2. Контроль исполнения.
    Требуется отслеживать, как фактически выполняются статьи тарифной сметы и насколько затраты соответствуют запланированным.

  3. Реальные инвестиции.
    Инвестиции должны включаться в тариф только при наличии продуманного проекта, рассчитанного на 15–20 лет вперёд. Он должен учитывать перспективу развития всей системы теплоснабжения и электроснабжения страны, а не быть временным решением.

Упрощённая практика и деградация институтов

По словам Своика, эти принципы существуют лишь на бумаге. В реальности энергетическая система Казахстана унаследована от советского периода и с тех пор практически не развивалась.

«Электроэнергетика и коммуналка не создавались в рыночных условиях — ими просто продолжили пользоваться, не модернизируя. Институты, которые должны были обеспечивать развитие, исчезли или остались в зачаточном состоянии», — отметил эксперт.

Вместо модернизации, добавил он, в отрасли укрепилась практика «извлечения прибыли» через акционирование и частные схемы. Именно тогда и возник миф об инвестиционной привлекательности энергетики, который, по мнению Своика, давно пора развенчать.

Национальные проекты не решат кризис

Проведя собственные расчёты, Своик пришёл к выводу, что Национальный инфраструктурный план и проект «Модернизация энергетического и коммунального секторов» на 2025–2029 годы не смогут устранить системные дисбалансы.

«Если все заложенные ожидания сбудутся, тарифы вырастут не на проценты, а в разы. Даже с учётом 10% бюджетного субсидирования это нереализуемая фантастика», — заявил он.

Главная причина — отсутствие профессионально разработанных схем тепло- и электроснабжения.

«Единой схемы развития энергетики не существует»

По словам Своика, в Казахстане нет целостной концепции развития электроэнергетики:

«KEGOC знает, какие тарифы нужны, чтобы привести в порядок север страны. У “Самрук-Энерго” — свои расчёты, у других компаний — свои. Единой стратегии нет», — отметил он.

Проблема — в модели сырьевого государства

Эксперт связывает энергетический кризис с тем, что Казахстан встроен в мировую экономику как экспортёр сырья.
В такой модели стране отводится роль поставщика ресурсов и заёмщика иностранных инвестиций, тогда как внутренние отрасли, не имеющие экспортного потенциала, фактически обречены на вымирание.

«Если тарифы растут до уровня, при котором коммунальные услуги доступны лишь тем, кто участвует в экспортных цепочках, то для остальных это становится неподъёмным бременем», — подчеркнул Своик.

Национальная инфраструктура — не место для частной прибыли

Петр Своик убеждён, что инфраструктура не должна рассматриваться как источник коммерческой выгоды:

«Национальная инфраструктура должна финансироваться национальными средствами. Внешние инвестиции в этой сфере — это предательство национальных интересов. Тариф в энергетике должен быть якорем цен, а не двигателем инфляции», — заявил он.

Что делать: системный подход вместо «латания дыр»

Эксперт предлагает перейти к постоянному планированию и профессиональному контролю в сфере энергоснабжения.

Необходимо:

  • создать действующую систему разработки и обновления схем тепло-, электро- и водоснабжения в составе генеральных планов городов;

  • ввести постоянный аудит и нормирование этой деятельности;

  • укрепить государственный контроль и монополизм в стратегических секторах.

Без этого, предупреждает Своик, даже выделенные средства будут направляться не туда, где они действительно нужны.

Вывод:
Казахстанская электроэнергетика стоит перед выбором — либо продолжить движение по инерции, рискуя окончательно потерять устойчивость системы, либо перейти к новой модели, основанной на национальном планировании, внутреннем финансировании и строгом контроле.

