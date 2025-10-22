$1,5 миллиарда доверия: Казахстан разместил самый успешный выпуск еврооблигаций

Қазақ тіліне аудару

Министерство финансов Казахстана объявило об успешном размещении суверенных еврооблигаций объемом 1,5 млрд долларов США . Сделка стала одной из самых выгодных для страны за всю историю ее присутствия на международных долговых рынках, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: gov.kz

Минимальный спред и рекордно низкая доходность

Согласно данным Минфина, срок обращения бумаг составил пять лет, а финальная доходность зафиксирована на уровне 4,412% годовых.

Спред к американским казначейским облигациям установлен на отметке 85 базисных пунктов, что является самым низким показателем за весь период размещений Казахстана на рынке еврооблигаций.

Ведомство отметило, что книга заявок превысила $4,4 млрд, что говорит о высоком интересе со стороны инвесторов и позволило оптимизировать ценовые параметры сделки.

Широкая география инвесторов

Размещение ценных бумаг вызвало активный отклик среди институциональных инвесторов из Европы и США, а также — впервые в таком объеме — среди участников из Азии и Ближнего Востока.

По словам представителей министерства, в этом выпуске приняли участие новые инвесторы, ранее не работавшие с казахстанскими суверенными бумагами, что расширяет географию держателей долга страны.

Листинг на ведущих площадках

Казахстанские еврооблигации будут допущены к листингу сразу на трех площадках:

Лондонская фондовая биржа (LSE) ;

Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) ;

Казахстанская фондовая биржа (KASE).

Такое мультиплощадочное размещение, по мнению экспертов, повышает ликвидность бумаг и облегчает доступ инвесторов из разных регионов мира.

Казахстан превзошел страны с более высоким рейтингом

По оценке Минфина, установленная доходность стала самой низкой среди всех пятилетних суверенных еврооблигаций, выпущенных странами с сопоставимыми инвестиционными рейтингами.

Более того, Казахстан опередил даже некоторые государства с более высоким суверенным рейтингом, включая Польшу, Катар и Саудовскую Аравию.

В глобальном контексте сделка вошла в число наиболее выгодных размещений 2025 года среди стран Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки, уступив лишь Кувейту с рейтингом A+.

Доверие мировых рынков к Казахстану растет

Министерство финансов подчеркнуло, что столь успешные результаты отражают высокий уровень доверия со стороны международного инвестиционного сообщества.

Оптимальные условия привлечения капитала демонстрируют устойчивость экономики Казахстана и стабильность финансовой политики государства на фоне волатильности мировых рынков.