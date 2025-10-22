18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
538.53
623.94
6.59
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
22.10.2025, 09:31

$1,5 миллиарда доверия: Казахстан разместил самый успешный выпуск еврооблигаций

Новости Казахстана 0 495

Министерство финансов Казахстана объявило об успешном размещении суверенных еврооблигаций объемом 1,5 млрд долларов США. Сделка стала одной из самых выгодных для страны за всю историю ее присутствия на международных долговых рынках, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Минимальный спред и рекордно низкая доходность

Согласно данным Минфина, срок обращения бумаг составил пять лет, а финальная доходность зафиксирована на уровне 4,412% годовых.
Спред к американским казначейским облигациям установлен на отметке 85 базисных пунктов, что является самым низким показателем за весь период размещений Казахстана на рынке еврооблигаций.

Ведомство отметило, что книга заявок превысила $4,4 млрд, что говорит о высоком интересе со стороны инвесторов и позволило оптимизировать ценовые параметры сделки.

Широкая география инвесторов

Размещение ценных бумаг вызвало активный отклик среди институциональных инвесторов из Европы и США, а также — впервые в таком объеме — среди участников из Азии и Ближнего Востока.

По словам представителей министерства, в этом выпуске приняли участие новые инвесторы, ранее не работавшие с казахстанскими суверенными бумагами, что расширяет географию держателей долга страны.

Листинг на ведущих площадках

Казахстанские еврооблигации будут допущены к листингу сразу на трех площадках:

  • Лондонская фондовая биржа (LSE);

  • Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА);

  • Казахстанская фондовая биржа (KASE).

Такое мультиплощадочное размещение, по мнению экспертов, повышает ликвидность бумаг и облегчает доступ инвесторов из разных регионов мира.

Казахстан превзошел страны с более высоким рейтингом

По оценке Минфина, установленная доходность стала самой низкой среди всех пятилетних суверенных еврооблигаций, выпущенных странами с сопоставимыми инвестиционными рейтингами.

Более того, Казахстан опередил даже некоторые государства с более высоким суверенным рейтингом, включая Польшу, Катар и Саудовскую Аравию.

В глобальном контексте сделка вошла в число наиболее выгодных размещений 2025 года среди стран Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки, уступив лишь Кувейту с рейтингом A+.

Доверие мировых рынков к Казахстану растет

Министерство финансов подчеркнуло, что столь успешные результаты отражают высокий уровень доверия со стороны международного инвестиционного сообщества.
Оптимальные условия привлечения капитала демонстрируют устойчивость экономики Казахстана и стабильность финансовой политики государства на фоне волатильности мировых рынков.

1
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
Казахстанцам советуют временно воздержаться от депозитов: названа причинаНовости Казахстана
13.10.2025, 10:03 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь