$1,5 миллиарда доверия: Казахстан разместил самый успешный выпуск еврооблигаций

Министерство финансов Казахстана объявило об успешном размещении суверенных еврооблигаций объемом 1,5 млрд долларов США. Сделка стала одной из самых выгодных для страны за всю историю ее присутствия на международных долговых рынках, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Согласно данным Минфина, срок обращения бумаг составил пять лет, а финальная доходность зафиксирована на уровне 4,412% годовых.
Спред к американским казначейским облигациям установлен на отметке 85 базисных пунктов, что является самым низким показателем за весь период размещений Казахстана на рынке еврооблигаций.
Ведомство отметило, что книга заявок превысила $4,4 млрд, что говорит о высоком интересе со стороны инвесторов и позволило оптимизировать ценовые параметры сделки.
Размещение ценных бумаг вызвало активный отклик среди институциональных инвесторов из Европы и США, а также — впервые в таком объеме — среди участников из Азии и Ближнего Востока.
По словам представителей министерства, в этом выпуске приняли участие новые инвесторы, ранее не работавшие с казахстанскими суверенными бумагами, что расширяет географию держателей долга страны.
Казахстанские еврооблигации будут допущены к листингу сразу на трех площадках:
Лондонская фондовая биржа (LSE);
Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА);
Казахстанская фондовая биржа (KASE).
Такое мультиплощадочное размещение, по мнению экспертов, повышает ликвидность бумаг и облегчает доступ инвесторов из разных регионов мира.
По оценке Минфина, установленная доходность стала самой низкой среди всех пятилетних суверенных еврооблигаций, выпущенных странами с сопоставимыми инвестиционными рейтингами.
Более того, Казахстан опередил даже некоторые государства с более высоким суверенным рейтингом, включая Польшу, Катар и Саудовскую Аравию.
В глобальном контексте сделка вошла в число наиболее выгодных размещений 2025 года среди стран Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки, уступив лишь Кувейту с рейтингом A+.
Министерство финансов подчеркнуло, что столь успешные результаты отражают высокий уровень доверия со стороны международного инвестиционного сообщества.
Оптимальные условия привлечения капитала демонстрируют устойчивость экономики Казахстана и стабильность финансовой политики государства на фоне волатильности мировых рынков.
Комментарии0 комментарий(ев)