Генпрокуратура обратилась с важным сообщением к держателям банковских карт в Казахстане

Генеральная прокуратура Республики Казахстан 22 октября выступила с важным обращением к гражданам, напомнив об ответственности за участие в противоправных схемах, связанных с передачей банковских карт третьим лицам, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Новая статья УК РК: ответственность за «дропперство»

В надзорном органе сообщили, что 16 июля 2025 года президент Казахстана подписал закон, направленный на оптимизацию уголовного законодательства. Одной из ключевых новаций стало введение уголовной ответственности за так называемое «дропперство» — передачу своих банковских карт, счетов или иных платежных инструментов третьим лицам за вознаграждение.

Согласно новой статье 232-1 Уголовного кодекса РК, норма вступила в силу 16 сентября 2025 года и направлена на усиление кибербезопасности и пресечение каналов незаконного обналичивания денежных средств.

Первые уголовные дела: наказание грозит даже несовершеннолетним

Как сообщили в Генпрокуратуре, с момента вступления закона в силу уже зарегистрировано семь уголовных дел. Один из резонансных случаев произошёл в Астане: 17-летний подросток передал мошеннику реквизиты своего банковского счёта, на который поступили похищенные у граждан деньги.

За подобное содействие злоумышленникам юноше теперь грозит до семи лет лишения свободы.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что уголовная ответственность распространяется и на иностранных граждан, если их счета используются в преступных схемах, даже если они находятся за пределами Казахстана.

Возможность освобождения от наказания

При этом в надзорном ведомстве напомнили о важном исключении. Если человек, вовлечённый в незаконную схему, добровольно сообщит об этом в уполномоченные органы и окажет содействие в раскрытии преступления, он может быть освобождён от уголовной ответственности.

Это положение закреплено в примечании к статье 232-1 УК РК.

Как обезопасить себя: рекомендации гражданам

Генпрокуратура призвала всех, кто ранее передавал свои счета или банковские карты третьим лицам, срочно принять меры:

обратиться в отделение банка;

либо самостоятельно заблокировать карту через онлайн-банкинг.

Эти действия помогут избежать вовлечения в противоправные схемы и сохранить финансовую безопасность.

Призыв Генпрокуратуры