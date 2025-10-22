«Пенсионный обман»: 27 лет недоверия, и кто на самом деле зарабатывает на взносах казахстанцев

Қазақ тіліне аудару

За годы работы накопительная пенсионная система Казахстана собрала почти 25 трлн тенге — в среднем по триллиону ежегодно. Формально показатели выглядят впечатляюще: доходность превышает инфляцию, активы растут, фондовый рынок развивается. Но за внешним успехом скрываются системные проблемы — отсутствие конкуренции, зависимость от государства и низкий уровень доверия населения

Фото: gov.kz

О причинах стагнации и возможных путях реформ рассказал исполнительный директор Ассоциации QAMS Данияр Темирбаев.

О специалисте

Данияр Темирбаев — эксперт с 19-летним опытом инвестирования. Работал в медиа и государственных структурах, был советником председателя правления Банка развития Казахстана, а с 2019 года руководит Ассоциацией QAMS.

Противоречие системы: накопления есть, но выбора нет

По словам Темирбаева, главное противоречие казахстанской НПС — она не ориентирована на интересы вкладчиков.

«Моя будущая пенсия зависит от накоплений и дохода от инвестирования. Но если размер взносов я контролирую, то управление инвестициями полностью зависит от государства», — отмечает эксперт.

В отличие от моделей Чили или Норвегии, вкладчики ЕНПФ не могут выбирать стратегию инвестирования в зависимости от своего риск-профиля.

Доходность выше инфляции — но лишь формально

За 27 лет накопленная доходность ЕНПФ составила 979%, тогда как инфляция — 827%. Формально прибыль превышает рост цен, однако реальный эффект минимален.

Кроме того, по закону государство гарантирует сохранность накоплений с учетом инфляции — то есть даже при ошибках Нацбанка разницу компенсируют налогоплательщики. Такая модель, по мнению Темирбаева, превращает систему в псевдорынок, где риски приватизированы, а убытки социализированы.

«Государство — плохой капиталист»

Темирбаев уверен: монополия государства на управление пенсионными активами — главная причина недоверия населения.

«Когда государство инвестирует, рыночной эффективности там не пахнет. Это и рождает дефицит доверия и желание забрать накопления досрочно», — говорит он.

По его словам, НПС Казахстана — гибрид чилийской и норвежской моделей, но без их ключевых преимуществ: в Казахстане вкладчики не доверяют государству, которое может использовать пенсионные деньги для финансирования собственных проектов.

Что можно перенять из зарубежного опыта

Из чилийской модели Казахстану стоит взять:

право выбора управляющей компании и стратегии инвестирования;

гибкую систему риск-профилей для разных возрастных групп.

Из норвежской — необходимость защитить пенсионные активы от политического и бюрократического влияния. Управляющие должны быть независимы от чиновников и не поддаваться на популистские инициативы вроде досрочного изъятия средств.

Досрочные изъятия: симптом недоверия, а не привилегия

С 2021 года казахстанцы смогли досрочно снимать средства из ЕНПФ на покупку жилья и лечение. За несколько лет сумма изъятий достигла 4,33 трлн тенге — почти 17% от всех накоплений.

По словам эксперта, это подорвало саму философию накоплений:

люди перестали воспринимать пенсионные деньги как долгосрочные сбережения;

на рынке недвижимости выросли цены;

медицинские услуги подорожали из-за притока «пенсионных» денег;

возникли мошеннические схемы с «обналичкой» через фиктивные клиники.

Куда инвестирует ЕНПФ: безопасность против доходности

Сегодня более половины активов фонда размещено в гособлигациях и бумагах квазигоссектора. Это снижает доходность, но повышает надежность.

Темирбаев считает, что вкладчикам нужно предоставить право выбора между консервативной и рискованной стратегией. Сейчас же 99,5% активов находятся под управлением Нацбанка, а доля частных управляющих — статистическая погрешность.

«Чтобы фондовый рынок ожил, нужно развивать конкуренцию и позволить людям доверять частным УК. Без этого институционального спроса не будет», — подчеркивает эксперт.

Конфликт интересов: государство само себе инвестор

Одна из самых уязвимых сторон системы — отсутствие прозрачности при размещении пенсионных средств. Государство одновременно управляет ЕНПФ, регулирует рынок и является заемщиком.

«Когда чиновники финансируют компании, где сами имеют долю, это конфликт интересов. Если что-то пойдет не так, убытки покроют из бюджета, то есть из наших налогов», — отмечает Темирбаев.

Частные управляющие и личная ответственность

С 2021 года казахстанцам разрешили передавать часть накоплений в частные управляющие компании (УК). Однако реального выбора пока нет — большинство вкладчиков не понимают, чем отличаются стратегии УК, а сами компании не спешат активно привлекать клиентов.

Эксперт убежден, что финансовая грамотность и личная вовлеченность должны стать ключевыми элементами пенсионной культуры:

добивайтесь официальной «белой» зарплаты, чтобы на счет поступали взносы;

распределяйте средства между ЕНПФ, депозитами и инвестиционными инструментами;

обучайтесь работе с фондовым рынком и рисками.

Пенсия как личный проект

Темирбаев подытоживает:

«Достойную старость может обеспечить только сам человек. Государство слишком непредсказуемо, чтобы на него полагаться».

Главное — не хранить все сбережения в одном месте и развивать финансовое мышление. Ведь пенсия — это не обязанность государства, а результат личной стратегии.