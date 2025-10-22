Правительство заложило курс $1 = 540 тенге и рекордные соцвыплаты в новом бюджете на 3 года

Правительство Казахстана представило параметры бюджета на 2026–2028 годы, заложив ключевые макроэкономические ориентиры и приоритеты финансирования, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
На встрече в кулуарах мажилиса министр финансов Мади Такиев сообщил ключевые параметры:
Курс доллара: 540 тенге за $1.
Цена нефти: $60 за баррель.
Инфляция: прогноз на 2026 год – 9–11%, в 2027–2028 годах – около 6% в среднем.
Бюджет также предусматривает перераспределение средств для стратегических целей.
Министр отметил, что перераспределение бюджета включает:
30 млрд тенге – на развитие инфраструктурных проектов в регионах.
4 млрд тенге – на первоочередные расходы.
1,4 трлн тенге – на приоритетные направления развития.
Прогнозируется, что поступления в бюджет 2026 года составят 23,1 трлн тенге, из них:
Доходы: 19,2 трлн тенге.
Расходы: 27,8 трлн тенге (на 2 трлн тенге больше, чем в текущем году).
Дефицит бюджета в 2026 году ожидается на уровне 2,5% ВВП, к 2028 году он снизится до 0,9%, что позволит укрепить бюджетную дисциплину и снизить долговую нагрузку.
На социальные нужды в 2026 году планируется 10,7 трлн тенге, включая:
Соцвыплаты: 6,8 трлн тенге.
Инвестиции в человеческий капитал: 3,9 трлн тенге.
Детальная разбивка:
Соцзащита населения: 6,8 трлн тенге.
Здравоохранение: 2,7 трлн тенге.
Образование и наука: 902 млрд тенге.
Культура, туризм и спорт: 263,5 млрд тенге.
Для стимулирования экономики предусмотрено 1,2 трлн тенге, а общий объем инвестиций в реальный сектор вырастет на 540 млрд тенге до 3,7 трлн тенге.
На развитие регионов в 2026–2028 годах выделено 581 млрд тенге, из них 300 млрд тенге – в 2026 году.
Трансферты регионам в 2026 году составят 5,1 трлн тенге, что повысит самостоятельность акиматов.
Силовой блок получит 3 трлн тенге, на 335 млрд тенге больше, чем в текущем году.
Расходы на оборону в 2026 году составят 1% ВВП, что соответствует стратегии укрепления национальной безопасности.
