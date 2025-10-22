18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
538.53
623.94
6.59
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
22.10.2025, 11:24

Правительство заложило курс $1 = 540 тенге и рекордные соцвыплаты в новом бюджете на 3 года

Новости Казахстана 0 494

Правительство Казахстана представило параметры бюджета на 2026–2028 годы, заложив ключевые макроэкономические ориентиры и приоритеты финансирования, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Основные показатели бюджета

На встрече в кулуарах мажилиса министр финансов Мади Такиев сообщил ключевые параметры:

  • Курс доллара: 540 тенге за $1.

  • Цена нефти: $60 за баррель.

  • Инфляция: прогноз на 2026 год – 9–11%, в 2027–2028 годах – около 6% в среднем.

Бюджет также предусматривает перераспределение средств для стратегических целей.

Перераспределение и приоритетные направления

Министр отметил, что перераспределение бюджета включает:

  • 30 млрд тенге – на развитие инфраструктурных проектов в регионах.

  • 4 млрд тенге – на первоочередные расходы.

  • 1,4 трлн тенге – на приоритетные направления развития.

Доходы, расходы и дефицит

Прогнозируется, что поступления в бюджет 2026 года составят 23,1 трлн тенге, из них:

  • Доходы: 19,2 трлн тенге.

  • Расходы: 27,8 трлн тенге (на 2 трлн тенге больше, чем в текущем году).

Дефицит бюджета в 2026 году ожидается на уровне 2,5% ВВП, к 2028 году он снизится до 0,9%, что позволит укрепить бюджетную дисциплину и снизить долговую нагрузку.

Социальная сфера: приоритетные расходы

На социальные нужды в 2026 году планируется 10,7 трлн тенге, включая:

  • Соцвыплаты: 6,8 трлн тенге.

  • Инвестиции в человеческий капитал: 3,9 трлн тенге.

Детальная разбивка:

  • Соцзащита населения: 6,8 трлн тенге.

  • Здравоохранение: 2,7 трлн тенге.

  • Образование и наука: 902 млрд тенге.

  • Культура, туризм и спорт: 263,5 млрд тенге.

Развитие экономики и регионов

Для стимулирования экономики предусмотрено 1,2 трлн тенге, а общий объем инвестиций в реальный сектор вырастет на 540 млрд тенге до 3,7 трлн тенге.

На развитие регионов в 2026–2028 годах выделено 581 млрд тенге, из них 300 млрд тенге – в 2026 году.

Трансферты регионам в 2026 году составят 5,1 трлн тенге, что повысит самостоятельность акиматов.

Безопасность и оборона

Силовой блок получит 3 трлн тенге, на 335 млрд тенге больше, чем в текущем году.

Расходы на оборону в 2026 году составят 1% ВВП, что соответствует стратегии укрепления национальной безопасности.

0
1
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
Казахстанцам советуют временно воздержаться от депозитов: названа причинаНовости Казахстана
13.10.2025, 10:03 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь