Правительство заложило курс $1 = 540 тенге и рекордные соцвыплаты в новом бюджете на 3 года

Правительство Казахстана представило параметры бюджета на 2026–2028 годы, заложив ключевые макроэкономические ориентиры и приоритеты финансирования, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: gov.kz

Основные показатели бюджета

На встрече в кулуарах мажилиса министр финансов Мади Такиев сообщил ключевые параметры:

Курс доллара : 540 тенге за $1.

Цена нефти : $60 за баррель.

Инфляция: прогноз на 2026 год – 9–11%, в 2027–2028 годах – около 6% в среднем.

Бюджет также предусматривает перераспределение средств для стратегических целей.

Перераспределение и приоритетные направления

Министр отметил, что перераспределение бюджета включает:

30 млрд тенге – на развитие инфраструктурных проектов в регионах.

4 млрд тенге – на первоочередные расходы.

1,4 трлн тенге – на приоритетные направления развития.

Доходы, расходы и дефицит

Прогнозируется, что поступления в бюджет 2026 года составят 23,1 трлн тенге, из них:

Доходы : 19,2 трлн тенге.

Расходы: 27,8 трлн тенге (на 2 трлн тенге больше, чем в текущем году).

Дефицит бюджета в 2026 году ожидается на уровне 2,5% ВВП, к 2028 году он снизится до 0,9%, что позволит укрепить бюджетную дисциплину и снизить долговую нагрузку.

Социальная сфера: приоритетные расходы

На социальные нужды в 2026 году планируется 10,7 трлн тенге, включая:

Соцвыплаты : 6,8 трлн тенге.

Инвестиции в человеческий капитал: 3,9 трлн тенге.

Детальная разбивка:

Соцзащита населения : 6,8 трлн тенге.

Здравоохранение : 2,7 трлн тенге.

Образование и наука : 902 млрд тенге.

Культура, туризм и спорт: 263,5 млрд тенге.

Развитие экономики и регионов

Для стимулирования экономики предусмотрено 1,2 трлн тенге, а общий объем инвестиций в реальный сектор вырастет на 540 млрд тенге до 3,7 трлн тенге.

На развитие регионов в 2026–2028 годах выделено 581 млрд тенге, из них 300 млрд тенге – в 2026 году.

Трансферты регионам в 2026 году составят 5,1 трлн тенге, что повысит самостоятельность акиматов.

Безопасность и оборона

Силовой блок получит 3 трлн тенге, на 335 млрд тенге больше, чем в текущем году.

Расходы на оборону в 2026 году составят 1% ВВП, что соответствует стратегии укрепления национальной безопасности.