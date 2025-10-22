Жених на миллион: в Казахстане начался процесс по громкому делу

Қазақ тіліне аудару

В алматинском суде рассматривается дело 28-летнего Рамазана Исхарова, обвиняемого в серии мошенничеств против женщин, которым он обещал женитьбу, а затем оформлял на них кредиты. По версии следствия, пострадали как минимум три девушки и один его друг. Общий ущерб оценивается в 80 миллионов тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: yaplakal.com

Как действовал «жених»

Следствие установило, что с 2022 года Исхаров представлялся сотрудником полиции, вызывал доверие, строил отношения и под предлогом «временных трудностей» убеждал возлюбленных брать кредиты на свои имена.

Против мужчины выдвинуты обвинения по статьям:

190, часть 3, пункт 1 — мошенничество в крупном размере;

109-1, часть 1 — нанесение побоев.

Пострадавшие уверены, что жертв может быть значительно больше.

Первая потерпевшая: любовь, займы и исчезнувшие деньги

Одной из жертв стала девушка по имени Т., работавшая консультантом в фотосалоне. С Исхаровым она познакомилась через его знакомого, и уже через неделю после начала отношений мужчина начал расспрашивать о её жилье и кредитной истории.

Сначала он убедил её взять телефон в кредит за 700 тысяч тенге, затем — одежду и новые микрозаймы. Позже Исхаров получил доступ к её банковской карте и снял 750 долларов, а также оформил кредит на 1,4 миллиона тенге.

По материалам дела, общая сумма задолженности на имя Т. достигла почти 12 миллионов тенге.

«Квартира в залоге любви»

Когда коллекторы начали требовать выплаты, Исхаров уверял девушку, что «скоро всё изменится», ведь они поженятся. Он утверждал, что деньги нужны для открытия фотосалона, но на деле оформил на неё индивидуальное предпринимательство — таксопарк.

Кульминацией стала ситуация, когда мужчина убедил Т. заложить её квартиру. В присутствии нотариуса девушка подписала документы, а некая Гульмира выдала Исхарову 6,5 миллиона тенге наличными. После этого мужчина исчез.

Спасти жильё удалось лишь через год — мать Исхарова вернула 7,5 миллиона тенге, после чего залог был снят.

Давление и угрозы: «Связи в полиции» как инструмент страха

По словам потерпевшей, Исхаров изолировал её от семьи и угрожал, если она обратится в полицию. Он уверял, что проработал в органах, что у него есть «влияние» и что сестра якобы служит в полиции.

Несколько попыток подать заявление закончились отказом. Лишь в марте 2024 года девушка вновь обратилась в правоохранительные органы, но Исхаров предложил мировое соглашение и обещал вернуть деньги. Обещания, как и прежде, не выполнил.

Из-за постоянных долгов и психологического давления Т. впала в депрессию и едва не совершила суицид.

Подсудимый: «Я просто хотел помочь»

На заседании суда Исхаров заявил, что признаёт вину и готов возместить ущерб, если стороны придут к мировому соглашению. Однако он попытался оправдаться, утверждая, что кредиты оформлялись по просьбе самой девушки для открытия фотосалона.

«Я взял только 180 тысяч тенге и потом вернул. Она сама хотела бизнес открыть», — заявил подсудимый.

Он объяснил, что пользовался картой Т., потому что его собственная была заблокирована из-за долгов, а ИП оформил на её имя, чтобы «работать в такси».

На вопрос защиты потерпевшей о двухлетнем бегстве Исхаров ответил, что «не скрывался», а просто выехал в Узбекистан, чтобы «помочь ребёнку». На обратном пути его задержала пограничная служба КНБ.

«Полицейский» оказался стажёром

В ходе слушаний выяснилось, что Исхаров никогда не служил в полиции — лишь проходил полугодовую стажировку в дежурной части УП Ауэзовского района в 2017 году.

«Я просто говорил, что уже работаю, думал, это ничего страшного. Моя сестра в полиции никогда не работала», — признался он в суде.

Судебный процесс продолжается

Суд выслушал потерпевшую и подсудимого. Следующее заседание будет посвящено показаниям других жертв и свидетелей. Потерпевшие настаивают на реальном наказании для Исхарова, считая, что перед судом должны предстать и возможные сообщники.