В Казахстане рассматривают новую систему расчета зарплат

Депутаты считают необходимым пересмотреть расчет минимальной заработной платы с учетом новых международных рекомендаций, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
В Казахстане вновь поднят вопрос о повышении минимальной заработной платы (МЗП). Комитет Мажилиса по социально-культурному развитию предложил увеличить ее с нынешних 85 тысяч до 110 тысяч тенге.
Такое предложение отражено в заключении парламентариев по проекту закона «О республиканском бюджете на 2026–2028 годы».
Как пояснили депутаты, инициатива связана с принятием новой методики определения минимальной зарплаты, основанной на рекомендациях Международной организации труда (МОТ).
По мнению разработчиков, действующий размер МЗП не отражает реальных социальных и экономических условий в стране, а потому требует пересмотра.
В документе также приведен прогноз поступлений в Национальный фонд Казахстана от нефтяного сектора.
Расчеты на 2026 год сделаны исходя из следующих параметров:
объем добычи нефти — 100,5 млн тонн,
мировая цена — 60 долларов за баррель.
Согласно прогнозу, поступления в Нацфонд составят 4,1 млрд тенге, что на 143,9 млн тенге меньше, чем ожидалось в 2025 году.
Таким образом, несмотря на стабильную добычу, бюджетные доходы могут сократиться из-за колебаний на мировом рынке энергоресурсов.
Еще один важный пункт заключения касается базовой государственной пенсии для ветеранов силовых структур.
Комитет по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса предложил пересмотреть действующий порядок ее назначения, чтобы выплаты зависели не от даты увольнения, а от фактической выслуги и заслуг.
Кроме того, депутаты обратили внимание на необходимость регулярной индексации стоимости продовольственных пайков.
Они предложили ускорить разработку методики расчета пайков с привязкой к месячному расчетному показателю (МРП), чтобы учитывать инфляцию и рост потребительских цен.
