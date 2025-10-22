В Казахстане рассматривают новую систему расчета зарплат

Қазақ тіліне аудару

Депутаты считают необходимым пересмотреть расчет минимальной заработной платы с учетом новых международных рекомендаций, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: gov.kz

Новая методика расчета МЗП

В Казахстане вновь поднят вопрос о повышении минимальной заработной платы (МЗП). Комитет Мажилиса по социально-культурному развитию предложил увеличить ее с нынешних 85 тысяч до 110 тысяч тенге.

Такое предложение отражено в заключении парламентариев по проекту закона «О республиканском бюджете на 2026–2028 годы».

Как пояснили депутаты, инициатива связана с принятием новой методики определения минимальной зарплаты, основанной на рекомендациях Международной организации труда (МОТ).

По мнению разработчиков, действующий размер МЗП не отражает реальных социальных и экономических условий в стране, а потому требует пересмотра.

Доходы Нацфонда снизятся

В документе также приведен прогноз поступлений в Национальный фонд Казахстана от нефтяного сектора.

Расчеты на 2026 год сделаны исходя из следующих параметров:

объем добычи нефти — 100,5 млн тонн ,

мировая цена — 60 долларов за баррель.

Согласно прогнозу, поступления в Нацфонд составят 4,1 млрд тенге, что на 143,9 млн тенге меньше, чем ожидалось в 2025 году.

Таким образом, несмотря на стабильную добычу, бюджетные доходы могут сократиться из-за колебаний на мировом рынке энергоресурсов.

Пересмотр пенсионных выплат силовикам

Еще один важный пункт заключения касается базовой государственной пенсии для ветеранов силовых структур.

Комитет по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса предложил пересмотреть действующий порядок ее назначения, чтобы выплаты зависели не от даты увольнения, а от фактической выслуги и заслуг.

Корректировка стоимости пайков

Кроме того, депутаты обратили внимание на необходимость регулярной индексации стоимости продовольственных пайков.

Они предложили ускорить разработку методики расчета пайков с привязкой к месячному расчетному показателю (МРП), чтобы учитывать инфляцию и рост потребительских цен.