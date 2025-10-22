Кто и сколько заплатит: новые правила налогообложения имущества и транспорта с 2026 года для казахстанцев

Қазақ тіліне аудару

С 1 января 2026 года вступает в силу новый Налоговый кодекс Республики Казахстан. Он предусматривает ряд изменений в налогообложении имущества, транспортных средств и земельных участков. Рассмотрим ключевые новшества, которые коснутся физических и юридических лиц, сообщает Lada.kz со ссылкой на uchet.kz .

Налог на транспорт: новые коэффициенты и упрощение отчетности

Понижающие коэффициенты для старых автомобилей

С 2026 года при расчете налога на легковые автомобили будут применяться понижающие коэффициенты в зависимости от срока эксплуатации:

10–20 лет — коэффициент 0,7;

Свыше 20 лет — коэффициент 0,5.

Важно: сумма налога с учетом коэффициентов будет рассчитана за 2026 год уже в 2027 году.

Снижение ставок на автомобили с большим объемом двигателя

Исключена прежняя повышенная ставка для легковых автомобилей с объемом двигателя более 3 литров, произведенных или ввезенных после 31 декабря 2013 года. Это позволит владельцам таких авто платить меньше налогов.

Освобождение для сельхозпроизводителей

Крестьянские и фермерские хозяйства освобождаются от уплаты налога на один легковой автомобиль с грузовой платформой и отделенной кабиной (пикап) на одно хозяйство.

Уточнение категорий транспортных средств

Отныне категория автомобиля определяется по данным свидетельства о регистрации, а не по устаревшему классификатору (пикапы, джипы, лимузины, фургоны).

Упрощение налоговой отчетности

С 2026 года налогоплательщики представляют только годовую декларацию и уплачивают налог разово по итогам года.

Отменяется обязанность представлять расчет текущих платежей по налогу на транспорт и земельному налогу.

Для налога на имущество, если сумма не превышает 1 млн тенге, расчет текущих платежей также не требуется.

Земельный налог и плата за пользование участками

Земли, перешедшие в черту населенных пунктов

При изменении границ населенных пунктов земельный налог на участки сельхозназначения, ставшие частью населенных пунктов, будет рассчитываться по ставкам для сельхозземель, если они продолжают использоваться для сельскохозяйственных целей.

Рост платы за пользование лицензированными участками

Ставки увеличены для участков недр, предоставленных на основании лицензий на разведку и добычу твердых полезных ископаемых.

Усиление контроля за сельхозземлями

Для сельскохозяйственных участков, не используемых по назначению или с нарушением законодательства, ставка земельного налога и платы за пользование участками увеличивается в 2 раза.

Другие изменения налогового законодательства

Увеличены ставки платы за выбросы и сбросы загрязняющих веществ от стационарных источников и за захоронение отходов производства и потребления (кроме объектов жизнеобеспечения).

Исключена плата за использование лицензий на отдельные виды деятельности .

Отменены 7 видов государственной пошлины и 6 видов сборов, что упрощает административное взаимодействие с государством.

Итог

С 2026 года налоговая система Казахстана становится более прозрачной и удобной для граждан и бизнеса. Основные цели изменений — снижение налогового давления на транспорт старше 10 лет, поддержка сельхозпроизводителей, упрощение отчетности и стимулирование законного использования земельных участков.