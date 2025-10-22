Сдача квартир в Казахстане без регистрации: власти начали масштабную проверку арендодателей

Қазақ тіліне аудару

В Казахстане Министерство финансов намерено активизировать выявление арендодателей, которые незаконно работают на рынке жилой недвижимости. Об этом сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов в кулуарах мажилиса, передает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: pixabay

Легализация арендного сектора — приоритет государства

По словам Биржанова, правительство ведет системную работу по выводу рынка аренды жилья из тени. Для этого создаются различные упрощенные налоговые режимы. Один из них — специальный режим, позволяющий налогоплательщикам работать без обязательной регистрации с ежегодным предоставлением декларации.

"У нас всегда идет работа над выводом такого сектора в легальное поле. Для этого создаются разные упрощенные налоговые режимы, в том числе спецрежим – налогоплательщики могут работать сейчас даже без регистрации, сдавая раз в год декларации", — отметил вице-министр.

Он подчеркнул, что вопрос касается не только налогообложения, но и безопасности граждан:

"Если не ведется учет, непонятные элементы могут проживать в этих квартирах без прописки", — добавил Биржанов.

Кого коснутся проверки

Вице-министр пояснил, как именно будут выявлять нелегальных арендодателей. Основной метод — камеральный контроль, сопоставление данных о собственниках и недвижимости.

Если физическое лицо владеет несколькими квартирами, но зарегистрировано только по одному адресу, остальные объекты с высокой вероятностью сдаются в аренду незаконно.

В этом процессе активно участвуют органы социального и жилищного инспектората (ОСИ) и участковые инспекторы.

"Мы проводим камеральный контроль, сопоставляем данные. Если, условно, у физлица имеется 10 квартир, и он проживает по одному адресу, значит, остальные девять, скорее всего, сдаются. Мы также тесно работаем с ОСИ и участковыми, отслеживаем все это", — резюмировал Биржанов.

Цели и ожидаемые эффекты

Основная цель инициативы — легализация рынка аренды и снижение теневой экономики. Дополнительно это позволит:

Обеспечить налоговые поступления от арендного бизнеса.

Контролировать проживание граждан в квартирах для повышения безопасности.

Минимизировать риски криминальных схем, связанных с нелегальной арендой.

Эксперты отмечают, что введение подобных мер может существенно изменить рынок аренды жилья в Казахстане, сделав его более прозрачным и безопасным для граждан.