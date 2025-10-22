Сдача квартир в Казахстане без регистрации: власти начали масштабную проверку арендодателей

В Казахстане Министерство финансов намерено активизировать выявление арендодателей, которые незаконно работают на рынке жилой недвижимости. Об этом сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов в кулуарах мажилиса, передает Lada.kz со ссылкой на LS.
По словам Биржанова, правительство ведет системную работу по выводу рынка аренды жилья из тени. Для этого создаются различные упрощенные налоговые режимы. Один из них — специальный режим, позволяющий налогоплательщикам работать без обязательной регистрации с ежегодным предоставлением декларации.
"У нас всегда идет работа над выводом такого сектора в легальное поле. Для этого создаются разные упрощенные налоговые режимы, в том числе спецрежим – налогоплательщики могут работать сейчас даже без регистрации, сдавая раз в год декларации", — отметил вице-министр.
Он подчеркнул, что вопрос касается не только налогообложения, но и безопасности граждан:
"Если не ведется учет, непонятные элементы могут проживать в этих квартирах без прописки", — добавил Биржанов.
Вице-министр пояснил, как именно будут выявлять нелегальных арендодателей. Основной метод — камеральный контроль, сопоставление данных о собственниках и недвижимости.
Если физическое лицо владеет несколькими квартирами, но зарегистрировано только по одному адресу, остальные объекты с высокой вероятностью сдаются в аренду незаконно.
В этом процессе активно участвуют органы социального и жилищного инспектората (ОСИ) и участковые инспекторы.
"Мы проводим камеральный контроль, сопоставляем данные. Если, условно, у физлица имеется 10 квартир, и он проживает по одному адресу, значит, остальные девять, скорее всего, сдаются. Мы также тесно работаем с ОСИ и участковыми, отслеживаем все это", — резюмировал Биржанов.
Основная цель инициативы — легализация рынка аренды и снижение теневой экономики. Дополнительно это позволит:
Обеспечить налоговые поступления от арендного бизнеса.
Контролировать проживание граждан в квартирах для повышения безопасности.
Минимизировать риски криминальных схем, связанных с нелегальной арендой.
Эксперты отмечают, что введение подобных мер может существенно изменить рынок аренды жилья в Казахстане, сделав его более прозрачным и безопасным для граждан.
