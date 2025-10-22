18+
22.10.2025, 14:56

После моратория: в Западном Казахстане тариф на газ могут увеличить почти втрое

Новости Казахстана 0 541

В Уральске состоялись публичные слушания, на которых обсудили проект нового тарифа на транспортировку газа по сетям АО «QazaqGaz Aimaq». Согласно документу, стоимость услуги в Западно-Казахстанской области может вырасти более чем в два с половиной раза уже с 2026 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Телеграм-канал "Уральская неделя".

Фото: Depositphotos

Какой тариф предложен

На сегодняшний день тариф на транспортировку товарного газа по распределительным сетям региона составляет 3 655,43 тенге за тысячу кубометров (без НДС).

Компания предлагает установить новый уровень — 9 630,73 тенге, что означает повышение в 2,6 раза. В случае утверждения, новая цена вступит в силу с 1 января 2026 года и будет действовать в течение пятилетнего периода — до конца 2030 года.

Почему хотят повысить тариф

Представители «QazaqGaz Aimaq» пояснили, что рост тарифа связан с объективными экономическими причинами.
Среди основных факторов называются:

  • подорожание материалов и оборудования, необходимых для поддержания газовой инфраструктуры;

  • увеличение затрат на ремонтные и эксплуатационные работы;

  • необходимость реализации инвестиционной программы, направленной на модернизацию сетей и повышение надежности газоснабжения.

По словам представителей компании, действующий тариф уже не покрывает реальных затрат, что сдерживает развитие газовой системы региона.

Что будет с ценами для населения

В компании подчеркнули, что пока повышение не скажется напрямую на тарифах для населения. Вопрос касается именно транспортировки газа по распределительным сетям, а не конечной цены, по которой потребители оплачивают голубое топливо.

Тем не менее, эксперты отмечают, что после завершения государственного моратория на рост тарифов, который действует до весны следующего года, пересмотр цен в различных сферах энергетики может стать массовым. Именно с апреля 2026 года ожидается вступление новых тарифных ставок в силу.

Контекст: окончание тарифного моратория

Напомним, мораторий на повышение коммунальных тарифов был введен правительством Казахстана в ответ на рост инфляции и экономическое давление. Он стал временной мерой для сдерживания цен на услуги естественных монополий — газ, электроэнергию, тепло и воду.

С апреля 2026 года, после завершения действия ограничений, энергетические компании получат возможность пересматривать свои тарифы в соответствии с экономическими реалиями, что, по мнению аналитиков, может привести к постепенному, но ощутимому росту платежей населения.

Что дальше

Окончательное решение по проекту нового тарифа будет принято после анализа общественных обсуждений и заключений уполномоченных органов. Если предложение «QazaqGaz Aimaq» одобрят, регион столкнется с одним из самых заметных повышений газовых тарифов за последние годы.

При этом компания уверяет, что дополнительные доходы будут направлены на улучшение состояния газораспределительных сетей, повышение безопасности и надежности снабжения жителей Западно-Казахстанской области.

