Вместо проверок - уведомления: Минфин будет «заглядывать» в мобильные переводы казахстанцев

В Министерстве финансов Казахстана разрабатывается новый инструмент контроля за мобильными переводами граждан. Целью инициативы является повышение прозрачности финансовых потоков и упрощение работы с налоговой отчетностью, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: pixabay.com

Новый механизм: что ждать населению

Вице-министр финансов Ержан Биржанов прокомментировал опасения граждан относительно возможных проверок переводов за прошлые годы, отметив, что речь идет только о будущем периоде.

«Если физлица получают доход, приобретают крупные объекты и не декларируют это, мы будем направлять извещение о необходимости подать декларацию. Это не проверка. Процесс будет применяться только к зарегистрированным налогоплательщикам, в основном представителям малого и микробизнеса», — пояснил Биржанов.

Система уведомлений будет работать через личный кабинет налогоплательщика или специальные извещения, если уполномоченные органы и банки передадут Минфину соответствующие данные о переводах.

Только будущие периоды

Вице-министр особо подчеркнул, что механизм не затронет переводы за 2022–2023 годы.

«Периоды 2022–2023 годов поднимать не будем», — резюмировал Ержан Биржанов.

При этом к концу следующего года Минфин планирует получить информацию о переводах населения за первое полугодие будущего года.

Цель нововведения

По словам представителей Минфина, новый механизм направлен на: