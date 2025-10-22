18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
538.53
623.94
6.59
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
22.10.2025, 16:30

Бензин, зарплаты, кризис: что ждет Казахстан, рассказал министр экономики

Новости Казахстана 0 542

Министр национальной экономики Казахстана Серик Жумангарин успокоил граждан: экономического кризиса в стране ожидать не стоит. Основной упор он сделал на стабильность цен на топливо и надежность финансовых буферов государства, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: primeminister.kz
Фото: primeminister.kz

Мораторий на бензин и дизтопливо продлен

Серик Жумангарин подтвердил, что мораторий на повышение цен на бензин и дизельное топливо сохранится минимум до весны 2026 года.

"Он будет длиться минимум до весны следующего года. Нам нужно дождаться стабилизации ситуации в соседних странах. Во-первых, это связано с курсовой разницей, а во-вторых, с дефицитом, который подгоняет цену. Они, в отличие от нас, стоимость не регулируют", – отметил министр.

Рост цен на ГСМ будет контролируемым

Глава Миннацэкономики объяснил, что любые повышения стоимости топлива будут происходить постепенно, чтобы избежать резких скачков.

"Мы ранее повышали только на 2 тенге в месяц, чтобы не было резкого скачка. Сейчас мы делаем паузу, чтобы оценить дальнейшее развитие ситуации. Резкого скачка 100% не будет", – пояснил Жумангарин.

Причиной повышенного давления на цены министр назвал конфликт между Россией и Украиной, что привело к резкому росту стоимости нефтепродуктов на соседней территории. Также существует риск вымывания топлива из Казахстана в соседние страны по различным схемам, с которым трудно бороться административными методами.

Государство следит за рисками

По словам министра, правительство постоянно мониторит ситуацию и разрабатывает меры для снижения рисков.

"Казахстан может обеспечить себя нефтепродуктами, но мы не на острове. У нас нет таможенных границ, поэтому сложно сдерживать перетоки", – отметил он.

Никакого кризиса для граждан не предвидится

Жумангарин подчеркнул, что казахстанцам не стоит готовиться к кризису.

"Мы создаем надежные внешние буферы. В следующем году не стали привлекать целевые трансферты из Нацфонда. Эта структура служит защитой от любых шоков – внутренних и внешних", – пояснил министр.

Вопрос минимальной зарплаты

Глава Миннацэкономики также прокомментировал предложение депутатов о повышении минимальной зарплаты с 85 тыс. тенге до 110 тыс. тенге:

"Сейчас важно создать базу для стабилизации государства. Повышение минимальной зарплаты рассматривается, но нужно подождать подходящего момента. Хорошие новости хочется донести каждому казахстанцу, но время сейчас непростое", – отметил Жумангарин.

Возможность отставки

Министра спросили, готов ли он уйти в отставку после отмены президентом предложенных правительством налоговых реформ. Он ответил, что существуют определенные обстоятельства для отставки, включая административную ответственность.

"Мне сегодня несколько раз задавали этот вопрос", – резюмировал Жумангарин.

