С 1 января 2026 года в Казахстане наступает новая эра для предпринимателей - что это значит?

Вице-министр финансов Казахстана Ержан Биржанов сообщил о важных изменениях для малого и микробизнеса, которые вступят в силу с 1 января 2026 года. Главная новость — налоговые проверки за прошлые периоды проводиться не будут, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.
По словам Ержана Биржанова, правительство приняло ряд мер для снижения негативного воздействия нового Налогового кодекса на малый и средний бизнес:
С 1 января 2026 года малый и микробизнес начнут работу без проверок за 2023, 2024 и 2025 годы.
Для малого бизнеса это означает трехлетний период исковой давности, когда налоговые проверки не проводятся.
Исключение составляют случаи с доходами нерезидентов, которые подлежат отдельной проверке.
Проверочные мероприятия возможны только по решению правоохранительных органов в рамках уголовного дела, что является стандартной процедурой.
Вице-министр подчеркнул, что отмена проверок не является налоговой амнистией:
Налоги за прошлые периоды полностью не списываются.
Платежи по имеющейся налоговой задолженности принимаются до 1 апреля 2026 года.
При добровольной оплате налогоплательщик не несет штрафов и пеней.
Таким образом, меры направлены на облегчение работы бизнеса, сохраняя при этом обязательства по уплате налогов.
Комментарии0 комментарий(ев)