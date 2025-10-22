18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
22.10.2025, 17:26

22.10.2025, 17:26

С 1 января 2026 года в Казахстане наступает новая эра для предпринимателей - что это значит?

Новости Казахстана

Вице-министр финансов Казахстана Ержан Биржанов сообщил о важных изменениях для малого и микробизнеса, которые вступят в силу с 1 января 2026 года. Главная новость — налоговые проверки за прошлые периоды проводиться не будут, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

 

Фото: medium.com

«Жизнь с чистого листа» для малого бизнеса

По словам Ержана Биржанова, правительство приняло ряд мер для снижения негативного воздействия нового Налогового кодекса на малый и средний бизнес:

  • С 1 января 2026 года малый и микробизнес начнут работу без проверок за 2023, 2024 и 2025 годы.

  • Для малого бизнеса это означает трехлетний период исковой давности, когда налоговые проверки не проводятся.

  • Исключение составляют случаи с доходами нерезидентов, которые подлежат отдельной проверке.

  • Проверочные мероприятия возможны только по решению правоохранительных органов в рамках уголовного дела, что является стандартной процедурой.

Никакой налоговой амнистии

Вице-министр подчеркнул, что отмена проверок не является налоговой амнистией:

  • Налоги за прошлые периоды полностью не списываются.

  • Платежи по имеющейся налоговой задолженности принимаются до 1 апреля 2026 года.

  • При добровольной оплате налогоплательщик не несет штрафов и пеней.

Таким образом, меры направлены на облегчение работы бизнеса, сохраняя при этом обязательства по уплате налогов.

