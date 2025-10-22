С 1 января 2026 года в Казахстане наступает новая эра для предпринимателей - что это значит?

Қазақ тіліне аудару

Вице-министр финансов Казахстана Ержан Биржанов сообщил о важных изменениях для малого и микробизнеса, которые вступят в силу с 1 января 2026 года. Главная новость — налоговые проверки за прошлые периоды проводиться не будут, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.