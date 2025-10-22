18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
22.10.2025, 18:23

Новые правила покупки и продажи валюты в Казахстане: что важно знать

Новости Казахстана 0 2 774

Национальный Банк Республики Казахстан подготовил проект постановления о внесении изменений в Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой. Документ вынесен на публичное обсуждение с целью совершенствования регулирования обменных операций в стране, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Основные цели изменений

Проект направлен на улучшение прозрачности и эффективности работы уполномоченных банков и организаций, занимающихся обменом валюты. Среди ключевых целей:

  • Сокращение сроков корректировки отчетов
    Уполномоченные банки и организации смогут предоставлять исправленные данные быстрее, что ускорит процессы контроля и анализа.

  • Расширение отчетности по операциям с наличной валютой
    В отчетах для уполномоченных банков предлагается детализировать данные по покупке и продаже иностранной валюты, с разбивкой по каждой уполномоченной организации.

  • Это означает, что Нацбанк усилит контроль за движением наличной валюты — теперь станет проще отслеживать, где и в каком объёме продаются или покупаются доллары и евро.

  • Для обычных пользователей обмен валюты в обменниках не изменится: свободная покупка и продажа валюты сохраняются. При этом новые требования обеспечат большую прозрачность и помогут государству эффективнее контролировать наличные валютные операции.

Изменения в терминологии

В тексте Правил произведена корректировка формулировок для более точного отражения рисков:

  • Вместо слов «и финансированию терроризма» используются «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», что расширяет сферу контроля и соответствия международным стандартам.

Актуализация нормативных ссылок

Документ приведен в соответствие с последними изменениями в законодательстве:

  • Обновлены ссылки с учетом принятия нового Налогового кодекса.

  • Формы административных данных теперь соответствуют Правилам представления административных данных административными источниками на безвозмездной основе.

Публичное обсуждение

  • Период обсуждения: до 6 ноября 2025 года.

  • Место подачи комментариев и замечаний: портал «Открытые НПА».

Национальный Банк призывает заинтересованные стороны принять участие в обсуждении и внести предложения для улучшения проекта.

