Новые правила покупки и продажи валюты в Казахстане: что важно знать

Национальный Банк Республики Казахстан подготовил проект постановления о внесении изменений в Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой. Документ вынесен на публичное обсуждение с целью совершенствования регулирования обменных операций в стране, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.
Проект направлен на улучшение прозрачности и эффективности работы уполномоченных банков и организаций, занимающихся обменом валюты. Среди ключевых целей:
Сокращение сроков корректировки отчетов
Уполномоченные банки и организации смогут предоставлять исправленные данные быстрее, что ускорит процессы контроля и анализа.
Расширение отчетности по операциям с наличной валютой
В отчетах для уполномоченных банков предлагается детализировать данные по покупке и продаже иностранной валюты, с разбивкой по каждой уполномоченной организации.
Это означает, что Нацбанк усилит контроль за движением наличной валюты — теперь станет проще отслеживать, где и в каком объёме продаются или покупаются доллары и евро.
Для обычных пользователей обмен валюты в обменниках не изменится: свободная покупка и продажа валюты сохраняются. При этом новые требования обеспечат большую прозрачность и помогут государству эффективнее контролировать наличные валютные операции.
В тексте Правил произведена корректировка формулировок для более точного отражения рисков:
Вместо слов «и финансированию терроризма» используются «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», что расширяет сферу контроля и соответствия международным стандартам.
Документ приведен в соответствие с последними изменениями в законодательстве:
Обновлены ссылки с учетом принятия нового Налогового кодекса.
Формы административных данных теперь соответствуют Правилам представления административных данных административными источниками на безвозмездной основе.
Период обсуждения: до 6 ноября 2025 года.
Место подачи комментариев и замечаний: портал «Открытые НПА».
Национальный Банк призывает заинтересованные стороны принять участие в обсуждении и внести предложения для улучшения проекта.
