Новые правила покупки и продажи валюты в Казахстане: что важно знать

Проект направлен на улучшение прозрачности и эффективности работы уполномоченных банков и организаций, занимающихся обменом валюты. Среди ключевых целей:

Сокращение сроков корректировки отчетов

Уполномоченные банки и организации смогут предоставлять исправленные данные быстрее, что ускорит процессы контроля и анализа.

Расширение отчетности по операциям с наличной валютой

В отчетах для уполномоченных банков предлагается детализировать данные по покупке и продаже иностранной валюты, с разбивкой по каждой уполномоченной организации.

Это означает, что Нацбанк усилит контроль за движением наличной валюты — теперь станет проще отслеживать, где и в каком объёме продаются или покупаются доллары и евро.