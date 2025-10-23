Вторичный рынок в шоке: квартиры в Казахстане дорожают без видимых причин

На рынке вторичной недвижимости Казахстана наблюдается нестабильность: цены на квартиры колеблются в пределах 2–4% в течение месяца. Особенно заметны такие колебания в крупных городах — Астане, Алматы, Актау и Атырау, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.
Эксперты связывают это с завышенными ожиданиями продавцов, которые ошибочно прогнозируют рост налогов и заранее корректируют цены.
Многие собственники квартир уверены, что с 2026 года при продаже недвижимости им придётся уплачивать НДС в размере 16%. Это заблуждение и становится причиной «игр на опережение».
На самом деле изменения касаются только застройщиков:
Льгота по НДС для застройщиков отменяется после 25 лет действия (с 2001 года).
Ставка налога на новые объекты поднимется с 12% до 16%.
Для вторичного рынка никаких изменений не предусмотрено.
Комментарий эксперта:
Имран Османов, руководитель отдела продаж Krisha.kz:
«НДС затрагивает только застройщиков и новые проекты. Для вторичного рынка правила остаются прежними. Повышение цен на квартиры заблаговременно — необоснованное и опасное явление».
Игры на опережение могут негативно сказаться на всей вторичной недвижимости:
Покупательская способность населения сейчас на пределе.
Любое искусственное повышение цен снижает спрос и увеличивает срок продажи.
В среднем сегодня квартира продаётся за 117 дней, но при перегреве рынка этот срок может вырасти до 200 дней и более. В результате сделки замораживаются, а квартиры «зависают» на рынке месяцами.
Эксперты выделяют ключевые факторы, определяющие цену квартиры:
Локация — 80% стоимости
Разница между жильём в престижном районе города и аналогичной площадью в области может превышать 300%.
Площадь — 15% стоимости
Для профессиональных покупателей важнее метраж, чем количество комнат, поскольку квадратные метры можно адаптировать под нужную планировку.
Прочие преимущества — 5% стоимости
Сюда входят: ремонт, мебель, вид из окна и другие дополнительные характеристики.
Аналитики советуют формировать цену, исходя из реальных параметров объекта, а не слухов о налогах:
Справедливая цена гарантирует быструю продажу.
Завышенная цена приводит к долгому «зависанию» квартиры на рынке.
