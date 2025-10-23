Вторичный рынок в шоке: квартиры в Казахстане дорожают без видимых причин

Қазақ тіліне аудару

На рынке вторичной недвижимости Казахстана наблюдается нестабильность: цены на квартиры колеблются в пределах 2–4% в течение месяца. Особенно заметны такие колебания в крупных городах — Астане, Алматы, Актау и Атырау, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: profile.ru

Эксперты связывают это с завышенными ожиданиями продавцов, которые ошибочно прогнозируют рост налогов и заранее корректируют цены.

Налоговые мифы подталкивают продавцов к росту цен

Многие собственники квартир уверены, что с 2026 года при продаже недвижимости им придётся уплачивать НДС в размере 16%. Это заблуждение и становится причиной «игр на опережение».

На самом деле изменения касаются только застройщиков:

Льгота по НДС для застройщиков отменяется после 25 лет действия (с 2001 года).

Ставка налога на новые объекты поднимется с 12% до 16%.

Для вторичного рынка никаких изменений не предусмотрено.

Комментарий эксперта:

Имран Османов, руководитель отдела продаж Krisha.kz:

«НДС затрагивает только застройщиков и новые проекты. Для вторичного рынка правила остаются прежними. Повышение цен на квартиры заблаговременно — необоснованное и опасное явление».

Последствия искусственного роста цен

Игры на опережение могут негативно сказаться на всей вторичной недвижимости:

Покупательская способность населения сейчас на пределе.

Любое искусственное повышение цен снижает спрос и увеличивает срок продажи.

В среднем сегодня квартира продаётся за 117 дней, но при перегреве рынка этот срок может вырасти до 200 дней и более. В результате сделки замораживаются, а квартиры «зависают» на рынке месяцами.

Что действительно влияет на стоимость жилья

Эксперты выделяют ключевые факторы, определяющие цену квартиры:

Локация — 80% стоимости

Разница между жильём в престижном районе города и аналогичной площадью в области может превышать 300%. Площадь — 15% стоимости

Для профессиональных покупателей важнее метраж, чем количество комнат, поскольку квадратные метры можно адаптировать под нужную планировку. Прочие преимущества — 5% стоимости

Сюда входят: ремонт, мебель, вид из окна и другие дополнительные характеристики.

Аналитики советуют формировать цену, исходя из реальных параметров объекта, а не слухов о налогах: