Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
538.53
623.94
6.59
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
22.10.2025, 19:26

Вторичный рынок в шоке: квартиры в Казахстане дорожают без видимых причин

Новости Казахстана 0 695

На рынке вторичной недвижимости Казахстана наблюдается нестабильность: цены на квартиры колеблются в пределах 2–4% в течение месяца. Особенно заметны такие колебания в крупных городах — Астане, Алматы, Актау и Атырау, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: profile.ru

Эксперты связывают это с завышенными ожиданиями продавцов, которые ошибочно прогнозируют рост налогов и заранее корректируют цены.

Налоговые мифы подталкивают продавцов к росту цен

Многие собственники квартир уверены, что с 2026 года при продаже недвижимости им придётся уплачивать НДС в размере 16%. Это заблуждение и становится причиной «игр на опережение».

На самом деле изменения касаются только застройщиков:

  • Льгота по НДС для застройщиков отменяется после 25 лет действия (с 2001 года).

  • Ставка налога на новые объекты поднимется с 12% до 16%.

  • Для вторичного рынка никаких изменений не предусмотрено.

Комментарий эксперта:
Имран Османов, руководитель отдела продаж Krisha.kz:

«НДС затрагивает только застройщиков и новые проекты. Для вторичного рынка правила остаются прежними. Повышение цен на квартиры заблаговременно — необоснованное и опасное явление».

Последствия искусственного роста цен

Игры на опережение могут негативно сказаться на всей вторичной недвижимости:

  • Покупательская способность населения сейчас на пределе.

  • Любое искусственное повышение цен снижает спрос и увеличивает срок продажи.

В среднем сегодня квартира продаётся за 117 дней, но при перегреве рынка этот срок может вырасти до 200 дней и более. В результате сделки замораживаются, а квартиры «зависают» на рынке месяцами.

Что действительно влияет на стоимость жилья

Эксперты выделяют ключевые факторы, определяющие цену квартиры:

  1. Локация — 80% стоимости
    Разница между жильём в престижном районе города и аналогичной площадью в области может превышать 300%.

  2. Площадь — 15% стоимости
    Для профессиональных покупателей важнее метраж, чем количество комнат, поскольку квадратные метры можно адаптировать под нужную планировку.

  3. Прочие преимущества — 5% стоимости
    Сюда входят: ремонт, мебель, вид из окна и другие дополнительные характеристики.

Аналитики советуют формировать цену, исходя из реальных параметров объекта, а не слухов о налогах:

  • Справедливая цена гарантирует быструю продажу.

  • Завышенная цена приводит к долгому «зависанию» квартиры на рынке.

