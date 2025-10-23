18+
22.10.2025, 21:12

США нацелились на стратегическое месторождение в Казахстане - Bloomberg

Новости Казахстана 0 1 563

По данным агентства Bloomberg, команда действующего президента США Дональда Трампа ведет переговоры с казахстанской стороной о доступе к одному из крупнейших в мире неразработанных месторождений вольфрама, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: vestnikstroy.ru

Этот металл имеет стратегическое значение — он используется Пентагоном для производства боеприпасов, бронебойных снарядов и других видов вооружений.

Ключевая роль министра торговли США

Как отмечают источники Bloomberg, значительную роль в переговорах играет министр торговли США Говард Лютник, который помогает организовать процесс рассмотрения американской заявки на разработку сразу двух крупных месторождений вольфрама в Казахстане.

По словам собеседников издания, диалог проходит в рамках усилий Белого дома по снижению зависимости от поставок редкоземельных металлов из Китая и созданию альтернативных цепочек поставок.

Возможные условия сделки

Пока обсуждение находится на ранней стадии, однако рассматриваемые предложения предполагают, что США могут предоставить Казахстану кредиты для реализации проекта. При этом администрация Трампа, по данным источников, не стремится получить долю в предприятии, ограничиваясь экономическим партнерством и долгосрочными контрактами на поставки.

Конкуренция с Китаем усиливается

Bloomberg также сообщает, что США столкнулись с жесткой конкуренцией со стороны Китая. По информации издания, государственная китайская компания готова предложить Казахстану цену выше рыночной, чтобы получить доступ к тем же месторождениям.

Эксперты отмечают, что эта ситуация фактически превращает Казахстан в арену экономического противостояния двух сверхдержав. Подобные случаи, когда Вашингтон и Пекин напрямую конкурируют за конкретный ресурсный актив на постсоветском пространстве, крайне редки.

Речь идет о миллиардах долларов

Стоимость рассматриваемых вольфрамовых участков, по оценкам источников Bloomberg, оценивается в миллиарды долларов. В случае успешной сделки Казахстан может получить не только масштабные инвестиции, но и укрепить позиции как надежного партнера в области стратегических ресурсов.

