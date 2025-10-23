Казахстан ужесточает правила кредитования: банки будут тщательно проверять реальные доходы заемщиков

Қазақ тіліне аудару

Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов представил в Мажилисе меры, направленные на снижение уровня закредитованности граждан. По его словам, регулятор готовит целый пакет макро- и микропруденциальных инструментов, которые должны охладить рынок потребительских кредитов и повысить финансовую устойчивость банковского сектора, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: leader-id.ru

Дополнительный капитал для сдерживания роста розничных кредитов

С 1 апреля 2026 года банки второго уровня будут обязаны формировать дополнительный буфер капитала в размере 2% от риск-взвешенных активов по розничному портфелю. По расчетам Нацбанка, это свыше 460 млрд тенге.

Такой шаг, по словам Тимура Сулейменова, позволит сократить стимулы для чрезмерного роста кредитования физических лиц и перенаправить активность банков в корпоративный сектор.

«Это вкупе с другими мерами будет мотивировать банки активнее кредитовать бизнес, а не население», – отметил глава Нацбанка.

Снижение процентных ставок и ограничение дорогих кредитов

Регулятор совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) уже снизил предельную годовую эффективную ставку вознаграждения по потребительским кредитам с 56% до 46%. Сейчас рассматривается возможность дальнейшего сокращения – до 40%.

Эта мера направлена на снижение стоимости займов и уменьшение финансовой нагрузки на граждан, уже имеющих значительные долговые обязательства.

Новые требования к проверке доходов заемщиков

Одним из ключевых направлений реформ станет борьба с искусственным завышением доходов при оформлении кредита.

Сулейменов подчеркнул, что подходы к проверке платежеспособности граждан ужесточаются. Банки и микрофинансовые организации больше не смогут принимать во внимание фиктивные источники доходов — например, дублирование зарплатных поступлений или создание искусственных оборотов по картам, депозитам и текущим счетам.

Регулятор намерен пересмотреть методологию расчета коэффициента долговой нагрузки (КДН), чтобы сделать ее более объективной и исключить возможности манипуляций.

Новая налоговая политика для банков

С 1 января 2026 года вступит в силу дифференцированное налогообложение доходов банков.

По кредитам, выданным физическим лицам, ставка корпоративного подоходного налога составит 25% .

По кредитованию бизнеса — 20%.

Эта мера должна сделать розничное кредитование менее выгодным для банков и стимулировать их финансировать предпринимательские проекты.

Контроль за рассрочками и BNPL-сервисами

Еще одно направление работы — регулирование рынка рассрочек и сервисов «купи сейчас, заплати потом» (BNPL).

По словам Сулейменова, банковские рассрочки уже регулируются, однако продукты, предлагаемые застройщиками и автодилерами, пока остаются вне надзора. В ближайшее время планируется внедрить единые правила для всех форм рассрочки, чтобы защитить права потребителей и предотвратить скрытую закредитованность.

«Совместно с правительством и АРРФР мы готовим регулирование, которое обеспечит прозрачность и безопасность всех подобных продуктов», – сообщил глава Нацбанка.

Итог

Принятые меры — от создания буферов капитала до налоговых корректировок — направлены на сдерживание потребительского кредитного бума и повышение устойчивости финансового сектора. Национальный банк рассчитывает, что благодаря нововведениям казахстанцы будут брать кредиты более ответственно, а банки — ориентироваться на долгосрочное развитие экономики, а не на краткосрочные прибыли.