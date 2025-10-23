18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
538.53
623.94
6.59
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
23.10.2025, 06:33

Казахстан ужесточает правила кредитования: банки будут тщательно проверять реальные доходы заемщиков

Новости Казахстана 0 416

Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов представил в Мажилисе меры, направленные на снижение уровня закредитованности граждан. По его словам, регулятор готовит целый пакет макро- и микропруденциальных инструментов, которые должны охладить рынок потребительских кредитов и повысить финансовую устойчивость банковского сектора, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: leader-id.ru
Фото: leader-id.ru

Дополнительный капитал для сдерживания роста розничных кредитов

С 1 апреля 2026 года банки второго уровня будут обязаны формировать дополнительный буфер капитала в размере 2% от риск-взвешенных активов по розничному портфелю. По расчетам Нацбанка, это свыше 460 млрд тенге.

Такой шаг, по словам Тимура Сулейменова, позволит сократить стимулы для чрезмерного роста кредитования физических лиц и перенаправить активность банков в корпоративный сектор.

«Это вкупе с другими мерами будет мотивировать банки активнее кредитовать бизнес, а не население», – отметил глава Нацбанка.

Снижение процентных ставок и ограничение дорогих кредитов

Регулятор совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) уже снизил предельную годовую эффективную ставку вознаграждения по потребительским кредитам с 56% до 46%. Сейчас рассматривается возможность дальнейшего сокращения – до 40%.

Эта мера направлена на снижение стоимости займов и уменьшение финансовой нагрузки на граждан, уже имеющих значительные долговые обязательства.

Новые требования к проверке доходов заемщиков

Одним из ключевых направлений реформ станет борьба с искусственным завышением доходов при оформлении кредита.

Сулейменов подчеркнул, что подходы к проверке платежеспособности граждан ужесточаются. Банки и микрофинансовые организации больше не смогут принимать во внимание фиктивные источники доходов — например, дублирование зарплатных поступлений или создание искусственных оборотов по картам, депозитам и текущим счетам.

Регулятор намерен пересмотреть методологию расчета коэффициента долговой нагрузки (КДН), чтобы сделать ее более объективной и исключить возможности манипуляций.

Новая налоговая политика для банков

С 1 января 2026 года вступит в силу дифференцированное налогообложение доходов банков.

  • По кредитам, выданным физическим лицам, ставка корпоративного подоходного налога составит 25%.

  • По кредитованию бизнеса — 20%.

Эта мера должна сделать розничное кредитование менее выгодным для банков и стимулировать их финансировать предпринимательские проекты.

Контроль за рассрочками и BNPL-сервисами

Еще одно направление работы — регулирование рынка рассрочек и сервисов «купи сейчас, заплати потом» (BNPL).

По словам Сулейменова, банковские рассрочки уже регулируются, однако продукты, предлагаемые застройщиками и автодилерами, пока остаются вне надзора. В ближайшее время планируется внедрить единые правила для всех форм рассрочки, чтобы защитить права потребителей и предотвратить скрытую закредитованность.

«Совместно с правительством и АРРФР мы готовим регулирование, которое обеспечит прозрачность и безопасность всех подобных продуктов», – сообщил глава Нацбанка.

Итог

Принятые меры — от создания буферов капитала до налоговых корректировок — направлены на сдерживание потребительского кредитного бума и повышение устойчивости финансового сектора. Национальный банк рассчитывает, что благодаря нововведениям казахстанцы будут брать кредиты более ответственно, а банки — ориентироваться на долгосрочное развитие экономики, а не на краткосрочные прибыли.

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
Казахстанцам советуют временно воздержаться от депозитов: названа причинаНовости Казахстана
13.10.2025, 10:03 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь