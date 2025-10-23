«Нашествие ослов» в Казахстане: тысячи животных довели жителей до отчаяния

Қазақ тіліне аудару

Жители Байзакского и Таласского районов Жамбылской области обратились к местным властям с жалобами на большое количество ослов, пасущихся в окрестностях. По их словам, животных стало настолько много, что пастбища для коров и овец фактически исчезли, сообщает Lada.kz со ссылкой на сайт телеканала КТК .

Фото: Pinterest

Стадо ишаков заняло пастбища и вытеснило другой скот

По данным сельчан, на территории двух районов сейчас насчитывается более трех тысяч голов ослов, которые съедают всю траву на своем пути.

«Посмотрите, от пастбищ ничего не осталось. Наши животные худые, дохлые. Ослы всё подчистую съедают. Мы в этом году даже заготовить сено на зиму не можем – травы нет», – рассказал житель Байзакского района Казтурган Болысбаев.

Трупы животных вызывают тревогу у местных жителей

По словам сельчан, из-за перенаселения и нехватки корма ослы начали массово погибать. Их тела, утверждают очевидцы, валяются прямо на пастбищах и возле водоемов, создавая угрозу санитарного заражения.

«Туши животных лежат везде, в воде уже разлагаются. А это пьет наш скот, это идет на наши поля. От чего они умирают, тоже никто не знает. Нам что делать?» – возмущается житель Таласского района Жанабай Есимов.

Местные жители требуют от властей провести анализ воды и взять пробы, чтобы исключить возможность распространения инфекции.

Предприниматель оказался владельцем ослиного стада

Как выяснилось, ослы принадлежат местному предпринимателю, который скупал животных в разных регионах Казахстана и выпустил их на свободный выпас в Жамбылской области. По слухам, бизнесмен планировал использовать ослов для производства мяса, однако точных данных о его намерениях нет.

Аким Байзакского района Олжас Баккараев сообщил, что представители акимата уже неоднократно требовали от владельца собрать свое стадо.

«Мы не раз обращались к собственнику, чтобы он собрал своих животных. Однако он дает обещания и не выполняет. Мы уже обратились в компетентные органы и ветеринарную инспекцию», – отметил чиновник.

Власти ищут решение: ослов могут отправить в Китай

Проблемой занялись областные чиновники. Сейчас рассматривается возможность экспорта животных в Китай, где ослятина считается деликатесом. По данным СМИ, в Поднебесной из ослиного мяса готовят различные блюда – от бургеров до выпечки.

Местные жители надеются, что власти оперативно решат вопрос, чтобы защитить пастбища и предотвратить возможную вспышку инфекций.