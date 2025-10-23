Казахстанцев обокрали в самолете во время перелета из Европы (видео)

Пассажиры из Казахстана столкнулись с неприятной ситуацией во время международного перелета. На борту самолета авиакомпании Turkish Airlines, следовавшего из Барселоны в Стамбул, у них похитили ценные вещи, включая деньги, документы и банковские карты, сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА NewTimes.kz.
Инцидент произошел, когда двое друзей из Казахстана заметили исчезновение своей ручной клади. Из багажа пропала дорогая сумка, в которой находились:
паспорта и посадочные талоны на следующий рейс;
банковские карты и наличные средства;
личные вещи, необходимые для дальнейшего путешествия.
Пассажиры сразу сообщили о случившемся членам экипажа, после чего начались поиски пропавшего имущества.
Как видно на видео, снятом одним из пострадавших, бортпроводница сопроводила пассажиров к туалету, где и была обнаружена часть похищенного.
Внутри помещения нашли документы, деньги и посадочные талоны. Однако сама сумка, по словам мужчин, так и не нашлась.
Сотрудники авиакомпании действовали оперативно: они предложили пострадавшим дождаться приземления в Стамбуле и вызвать полицию прямо в аэропорт.
Turkish Airlines заверила, что готова содействовать расследованию и обеспечить присутствие правоохранительных органов при разборе инцидента.
После приземления мужчины приняли решение отказаться от подачи заявления. Как пояснили в материале, для оформления жалобы потребовалось бы присутствие всех пассажиров рейса в полицейском участке, что заняло бы много времени.
В итоге друзья решили продолжить путешествие, несмотря на потерю дорогой сумки, ограничившись возвращенными документами и деньгами.
Этот случай вызвал активное обсуждение в сети. Пользователи отмечают, что подобные происшествия поднимают вопрос о безопасности личных вещей во время перелетов.
Эксперты напоминают:
ценные вещи и документы лучше держать при себе, а не в багажной полке;
при подозрении на кражу нужно немедленно уведомить экипаж и зафиксировать инцидент на видео или фото;
в аэропорту следует обратиться к полиции, даже если часть вещей найдена.
