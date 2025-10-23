18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
538.53
623.94
6.59
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
23.10.2025, 07:19

Казахстанцев обокрали в самолете во время перелета из Европы (видео)

Новости Казахстана 0 842

Пассажиры из Казахстана столкнулись с неприятной ситуацией во время международного перелета. На борту самолета авиакомпании Turkish Airlines, следовавшего из Барселоны в Стамбул, у них похитили ценные вещи, включая деньги, документы и банковские карты, сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА NewTimes.kz.

Фото: economist.kg
Фото: economist.kg

Пропажа обнаружилась прямо во время полета

Инцидент произошел, когда двое друзей из Казахстана заметили исчезновение своей ручной клади. Из багажа пропала дорогая сумка, в которой находились:

  • паспорта и посадочные талоны на следующий рейс;

  • банковские карты и наличные средства;

  • личные вещи, необходимые для дальнейшего путешествия.

Пассажиры сразу сообщили о случившемся членам экипажа, после чего начались поиски пропавшего имущества.

Документы нашли в неожиданном месте

Как видно на видео, снятом одним из пострадавших, бортпроводница сопроводила пассажиров к туалету, где и была обнаружена часть похищенного.
Внутри помещения нашли документы, деньги и посадочные талоны. Однако сама сумка, по словам мужчин, так и не нашлась.

Экипаж предложил вызвать полицию прямо на борт

Сотрудники авиакомпании действовали оперативно: они предложили пострадавшим дождаться приземления в Стамбуле и вызвать полицию прямо в аэропорт.
Turkish Airlines заверила, что готова содействовать расследованию и обеспечить присутствие правоохранительных органов при разборе инцидента.

Почему пострадавшие не стали писать заявление

После приземления мужчины приняли решение отказаться от подачи заявления. Как пояснили в материале, для оформления жалобы потребовалось бы присутствие всех пассажиров рейса в полицейском участке, что заняло бы много времени.

В итоге друзья решили продолжить путешествие, несмотря на потерю дорогой сумки, ограничившись возвращенными документами и деньгами.

Безопасность на борту — под вопросом

Этот случай вызвал активное обсуждение в сети. Пользователи отмечают, что подобные происшествия поднимают вопрос о безопасности личных вещей во время перелетов.
Эксперты напоминают:

  • ценные вещи и документы лучше держать при себе, а не в багажной полке;

  • при подозрении на кражу нужно немедленно уведомить экипаж и зафиксировать инцидент на видео или фото;

  • в аэропорту следует обратиться к полиции, даже если часть вещей найдена.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
Казахстанцам советуют временно воздержаться от депозитов: названа причинаНовости Казахстана
13.10.2025, 10:03 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь