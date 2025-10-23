Казахстанцев обокрали в самолете во время перелета из Европы (видео)

Қазақ тіліне аудару

Пассажиры из Казахстана столкнулись с неприятной ситуацией во время международного перелета. На борту самолета авиакомпании Turkish Airlines , следовавшего из Барселоны в Стамбул, у них похитили ценные вещи, включая деньги, документы и банковские карты , сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА NewTimes.kz.

Фото: economist.kg

Пропажа обнаружилась прямо во время полета

Инцидент произошел, когда двое друзей из Казахстана заметили исчезновение своей ручной клади. Из багажа пропала дорогая сумка, в которой находились:

паспорта и посадочные талоны на следующий рейс;

банковские карты и наличные средства;

личные вещи, необходимые для дальнейшего путешествия.

Пассажиры сразу сообщили о случившемся членам экипажа, после чего начались поиски пропавшего имущества.

Документы нашли в неожиданном месте

Как видно на видео, снятом одним из пострадавших, бортпроводница сопроводила пассажиров к туалету, где и была обнаружена часть похищенного.

Внутри помещения нашли документы, деньги и посадочные талоны. Однако сама сумка, по словам мужчин, так и не нашлась.

Экипаж предложил вызвать полицию прямо на борт

Сотрудники авиакомпании действовали оперативно: они предложили пострадавшим дождаться приземления в Стамбуле и вызвать полицию прямо в аэропорт.

Turkish Airlines заверила, что готова содействовать расследованию и обеспечить присутствие правоохранительных органов при разборе инцидента.

Почему пострадавшие не стали писать заявление

После приземления мужчины приняли решение отказаться от подачи заявления. Как пояснили в материале, для оформления жалобы потребовалось бы присутствие всех пассажиров рейса в полицейском участке, что заняло бы много времени.

В итоге друзья решили продолжить путешествие, несмотря на потерю дорогой сумки, ограничившись возвращенными документами и деньгами.

Безопасность на борту — под вопросом

Этот случай вызвал активное обсуждение в сети. Пользователи отмечают, что подобные происшествия поднимают вопрос о безопасности личных вещей во время перелетов.

Эксперты напоминают: