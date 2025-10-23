Тайна о двух выстрелах в голову: прокуроры рассказали, что известно о смерти нацгвардейца в Астане

Қазақ тіліне аудару

В Главной военной прокуратуре рассказали о ходе расследования смерти 21-летнего военнослужащего Национальной гвардии Кайсара Султанова, тело которого было найдено в Астане с двумя огнестрельными ранениями в голову. Семья погибшего настаивает, что молодой человек стал жертвой убийства, тогда как следствие продолжает рассматривать версию доведения до самоубийства, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Кайсар Султанов. Фото предоставлено родными погибшего

Обстоятельства трагедии

Кайсар Султанов проходил службу в воинской части № 6636, дислоцированной в Астане. По данным следствия, он погиб в ночь на 9 октября 2023 года. Накануне мать нацгвардейца, Сауле Тлеубергенова, встречалась с сыном во время увольнения и не заметила у него признаков тревоги или необычного поведения.

Женщина утверждает, что расследование с самого начала велось с нарушениями. По её словам, уголовное дело трижды закрывали «за отсутствием состава преступления». Лишь позднее его возобновили, переквалифицировав по статье 105 УК РК — «Доведение до самоубийства». Однако семья погибшего уверена: Кайсар не мог покончить с собой и был убит.

Позиция прокуратуры

В Главной военной прокуратуре сообщили, что расследование ведёт Центральное региональное военно-следственное управление.

«В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, назначена судебная экспертиза», — уточнили в ведомстве.

Подробности дела, включая результаты экспертиз и показания свидетелей, в прокуратуре раскрывать отказались, сославшись на статью 201 Уголовно-процессуального кодекса, запрещающую разглашение данных досудебного расследования.

«Два выстрела в голову» — мать не верит в версию самоубийства

Согласно официальному заключению экспертов, у погибшего зафиксированы два огнестрельных ранения в область головы.

«Эксперты указали, что первый выстрел был произведён снизу вверх — повреждения черепа и лобной части были несовместимы с жизнью. Второй выстрел, по заключению, произошёл через шесть минут. Но после первого Кайсар уже не мог совершать осознанные действия», — рассказала мать Сауле Тлеубергенова.

По её словам, следствие допустило серьёзные упущения:

жесткие диски с записями видеокамер изъяли не сразу, и часть файлов оказалась удалена;

с оружия, найденного на месте, не сняли отпечатки пальцев;

не были опрошены все возможные свидетели.

Подозрение семьи: смерть могла быть связана с кражей оружия

Родные Кайсара считают, что молодой человек мог стать свидетелем кражи оружия из части. По их версии, именно это могло стать мотивом убийства.

Семья требует переквалифицировать уголовное дело по статье 99 УК РК — «Убийство», а также привлечь к ответственности всех, кто, по их мнению, причастен к сокрытию преступления:

за удаление видеозаписей,

уничтожение вещественных доказательств,

и поверхностное расследование трагедии.

Что известно сейчас

Досудебное расследование продолжается. Назначены дополнительные экспертизы, опрашиваются военнослужащие и свидетели. Официальные выводы следствия пока не обнародованы.

Семья Кайсара Султанова заявляет, что будет добиваться справедливости до конца и требует полного, открытого расследования обстоятельств гибели их сына.