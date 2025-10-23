18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
23.10.2025, 08:49

Минтруда сообщило, сколько реально получают пенсионеры Казахстана

Новости Казахстана 0 504

В Министерстве труда и социальной защиты населения сообщили обновленные данные о среднем размере пенсий, выплачиваемых казахстанским пенсионерам, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: medium.com
Фото: medium.com

Общая сумма выплат с начала года

С начала 2025 года из республиканского бюджета на пенсионные выплаты направлено 3 триллиона 158,1 миллиарда тенге. Из этой суммы:

  • на базовую пенсию выделено 1 триллион 22,1 миллиарда тенге,

  • на солидарную пенсию2 триллиона 136 миллиардов тенге.

По данным министерства, на 1 октября 2025 года в стране насчитывается 2 миллиона 510 тысяч пенсионеров.

Средний размер пенсии

На начало октября средний совокупный размер пенсии, выплачиваемой из республиканского бюджета, составил 142 810 тенге.
В том числе:

  • солидарная пенсия95 249 тенге,

  • базовая пенсия47 561 тенге.

Для сравнения, по состоянию на 1 сентября средний совокупный размер пенсии составлял 142 894 тенге (солидарная — 95 326 тенге, базовая — 47 568 тенге). Таким образом, показатели фактически остались на прежнем уровне.

Президент поручил реформировать пенсионную систему

Ранее, 8 сентября, в своем Послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что уровень пенсионных накоплений в стране остается недостаточным. Глава государства поручил правительству оперативно пересмотреть существующие подходы к пенсионной системе, чтобы повысить устойчивость и справедливость выплат.

Новые предложения Минтруда

В середине октября в Министерстве труда прошло заседание экспертного совета по вопросам развития социально-трудовой сферы. Главной темой обсуждения стали предлагаемые меры по реформированию национальной пенсионной системы.

В числе ключевых направлений, рассмотренных на встрече:

  • баланс между солидарным и накопительным компонентами;

  • корректировка принципов расчета базовой пенсии;

  • оценка достаточности действующих ставок пенсионных взносов;

  • влияние досрочных изъятий из ЕНПФ на будущие выплаты;

  • повышение эффективности управления пенсионными активами и вовлечение самозанятых граждан в систему обязательных накопительных взносов.

Контекст

Пенсионная система Казахстана продолжает претерпевать изменения в связи с демографическими сдвигами и необходимостью обеспечения долгосрочной финансовой устойчивости. Обновленные данные по среднему размеру пенсий служат индикатором текущего состояния системы, которая в ближайшие годы может быть существенно пересмотрена.

