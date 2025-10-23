Бизнес идет в суд против государства: спор вокруг приказа Минюста набирает обороты в Казахстане

Қазақ тіліне аудару

В Казахстане разгорается юридический конфликт между представителями бизнеса и Министерством юстиции. Более двух десятков коллекторских агентств подали коллективный иск против ведомства, требуя признать незаконным приказ №538 от 1 октября 2025 года. По мнению участников рынка, документ противоречит Конституции и подрывает основы частной исполнительной системы, действующей в стране с 2011 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: coindesk.com

Автоматическое распределение вместо свободы выбора

Как пояснил председатель Ассоциации коллекторов Казахстана Мәулен Асқарұлы, с введением нового приказа взыскатели больше не смогут самостоятельно выбирать частного судебного исполнителя (ЧСИ). Теперь исполнительные документы распределяются автоматически — по месту регистрации должника.

Ранее кредиторы имели право выбирать исполнителя, ориентируясь на его деловую репутацию, эффективность и скорость работы. Однако новый порядок, по словам Асқарұлы, лишает кредиторов этого инструмента, сводя взаимодействие к алгоритмическому распределению.

«Это не просто бюрократическая реформа. Это шаг, который подрывает принципы доверия и свободы предпринимательской деятельности», — подчеркнул глава ассоциации.

Опасения бизнеса: от централизации к снижению эффективности

Коллекторские компании и кредитные организации считают, что автоматизация приведет к снижению прозрачности и возврату к административной модели, где эффективность работы судебного исполнителя утратит значение.

«Мы не против реформ. Но право на честную и эффективную работу не должно заменяться контролем сверху», — говорится в коллективном заявлении агентств.

Среди возможных последствий нового порядка они называют:

рост числа возвратов исполнительных документов;

увеличение сроков взыскания;

риск возникновения коррупционных схем;

усиление административной волокиты.

Юридические претензии к приказу №538

Согласно иску, Министерство юстиции превысило свои полномочия, изменив порядок, закрепленный законами «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей», «О нотариате» и «О правовых актах».

Гендиректор агентства «Эксперт плюс» Асхат Усманов отмечает, что ни один подзаконный акт не может ограничивать права, установленные законом, особенно если речь идет о диспозитивных нормах, гарантирующих свободу выбора.

«Такой подход лишает взыскателей возможности влиять на исполнение судебных решений и демотивирует частных исполнителей. Фактически подрывается сама идея частной юридической практики», — заявил Усманов.

Возможные последствия для экономики и правовой системы

Эксперты предупреждают: последствия приказа могут выйти за рамки конфликта между коллекторскими агентствами и министерством. Под угрозой — доверие к системе исполнения судебных решений и инвестиционная привлекательность Казахстана.

Рост сроков взыскания и снижение прозрачности могут повлечь за собой замедление делового оборота, рост финансовых рисков и увеличение социальной напряженности.

Судебное разбирательство и позиция сторон

Коллективный иск уже поступил в Специализированный межрайонный административный суд Астаны. Истцы требуют признать приказ №538 незаконным и недействительным. Рассмотрение дела ожидается в ближайшие недели.

В Министерстве юстиции ситуацию официально не комментируют. Однако ранее представители ведомства заявляли, что новая система направлена на борьбу с коррупцией и равномерное распределение нагрузки между частными исполнителями. В отрасли же считают, что результат может оказаться противоположным — централизованный контроль вместо равенства.

Контекст: система частных судебных исполнителей

Институт частных судебных исполнителей был создан в Казахстане в 2011 году как часть судебной реформы. Его главная цель — повысить эффективность исполнения судебных решений и укрепить доверие бизнеса к правовой системе.

Одним из ключевых принципов реформы была именно возможность выбора исполнителя взыскателем. Теперь, по мнению участников рынка, этот принцип поставлен под угрозу.

Вопросы без ответов

В Ассоциации коллекторов отмечают, что приказ №538 был опубликован на сайте «Открытые НПА», но вызвал множество вопросов:

почему спустя 15 лет после создания системы Минюст решил изменить порядок распределения документов;

если прежние нормы были неверными, почему это не выявлялось ранее;

почему столь значимые изменения внесены подзаконным актом , а не через парламентские поправки;

кто разработал алгоритм автоматического распределения и кто отвечает за его контроль.

«Если автоматизация не исключает человеческого влияния, как можно говорить о полной прозрачности?» — задаются вопросом представители отрасли.

Возможный прецедент

Если суд поддержит иск коллекторских агентств, это станет важным прецедентом для защиты прав взыскателей и частных исполнителей в Казахстане. Решение может определить будущее всей системы взыскания долгов — между алгоритмической централизацией и принципом свободного выбора.