Махнул жезлом — не значит имеет право: когда остановка автомобиля в Казахстане считается незаконной

В Казахстане водители нередко сталкиваются с остановками на дороге, однако далеко не всегда такие действия инспекторов законны. Юрист Заманбек Болатулы напомнил , что сотрудники дорожно-патрульной службы имеют право требовать остановку автомобиля только при наличии четко установленных законом оснований . Эти случаи подробно перечислены в статье 52 Закона Республики Казахстан «О дорожном движении», сообщает Lada.kz.

Фото: m.kolesa.kz

Законные основания для остановки автомобиля

По нормам действующего законодательства, инспектор может потребовать остановку транспортного средства только при наличии конкретной причины. В противном случае действия полицейского считаются неправомерными.

Перечень законных оснований включает:

Нарушение правил дорожного движения. Инспектор вправе остановить автомобиль, если нарушение зафиксировано лично или подтверждено специальными приборами.

Проведение розыскных мероприятий. Остановка возможна при поиске угнанных, похищенных или разыскиваемых автомобилей, а также транспорта, причастного к ДТП или преступлениям.

Использование автомобиля по закону. В отдельных случаях полиция может привлечь транспорт для доставки пострадавших или выполнения иных законных задач.

Проверка документов. Разрешена только на стационарных постах либо во время оперативно-профилактических мероприятий.

Проверка грузовых документов. Проводится на постах и КПП, а также вне постов — при проведении спецопераций.

Исполнение решений госорганов. Например, при введении временных ограничений или полного запрета движения.

Опрос свидетелей. Возможен, если водитель или пассажиры могут помочь в расследовании ДТП, административного правонарушения или преступления.

Регулирование движения. Полицейский может остановить транспорт при объездах, перекрытии дорог или сопровождении колонн.

Проверка иностранных автомобилей. Проводится для установления их соответствия требованиям казахстанского законодательства.

Любые другие причины для остановки автомобиля законом не предусмотрены и считаются незаконными.

Что обязан сделать инспектор после остановки

Если водитель выполнил требование остановиться, сотрудник полиции должен действовать строго по регламенту.

Инспектор обязан:

Сразу подойти к автомобилю. Представиться, указав должность, звание и фамилию. По просьбе водителя предъявить служебное удостоверение. Ясно объяснить причину остановки.

Такой порядок обеспечивает прозрачность действий полиции и защищает права участников дорожного движения.

Если автомобиль повредили, а виновник скрылся

Юрист Шолпан Шуюмбаева напомнила, как следует действовать водителям, чьи автомобили были повреждены, а виновник скрылся с места происшествия.

Пошагово нужно:

Немедленно вызвать полицию и зафиксировать повреждения на фото и видео.

Пока ожидаете наряд, осмотреть территорию и найти камеры видеонаблюдения поблизости.

Помнить, что записи могут автоматически удаляться в течение 24 часов , поэтому заявление нужно подать как можно быстрее.

После оформления происшествия обратиться в страховую компанию .

Если есть свидетели, подать заявление в полицию по статье 610 КоАП РК («Нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортного средства»).

После этого полиция обязана провести проверку, установить номер автомобиля нарушителя и вызвать его для разбирательства.

Итог

Закон четко регламентирует, когда полицейский может останавливать автомобиль, а когда — нет. Знание этих правил помогает водителям уверенно защищать свои права и не поддаваться на незаконные требования инспекторов.