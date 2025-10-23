18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
538.53
623.94
6.59
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
23.10.2025, 10:20

Махнул жезлом — не значит имеет право: когда остановка автомобиля в Казахстане считается незаконной

Новости Казахстана 0 2 186

В Казахстане водители нередко сталкиваются с остановками на дороге, однако далеко не всегда такие действия инспекторов законны. Юрист Заманбек Болатулы напомнил, что сотрудники дорожно-патрульной службы имеют право требовать остановку автомобиля только при наличии четко установленных законом оснований. Эти случаи подробно перечислены в статье 52 Закона Республики Казахстан «О дорожном движении», сообщает Lada.kz. 

Фото: m.kolesa.kz
Фото: m.kolesa.kz

Законные основания для остановки автомобиля

По нормам действующего законодательства, инспектор может потребовать остановку транспортного средства только при наличии конкретной причины. В противном случае действия полицейского считаются неправомерными.

Перечень законных оснований включает:

  • Нарушение правил дорожного движения. Инспектор вправе остановить автомобиль, если нарушение зафиксировано лично или подтверждено специальными приборами.

  • Проведение розыскных мероприятий. Остановка возможна при поиске угнанных, похищенных или разыскиваемых автомобилей, а также транспорта, причастного к ДТП или преступлениям.

  • Использование автомобиля по закону. В отдельных случаях полиция может привлечь транспорт для доставки пострадавших или выполнения иных законных задач.

  • Проверка документов. Разрешена только на стационарных постах либо во время оперативно-профилактических мероприятий.

  • Проверка грузовых документов. Проводится на постах и КПП, а также вне постов — при проведении спецопераций.

  • Исполнение решений госорганов. Например, при введении временных ограничений или полного запрета движения.

  • Опрос свидетелей. Возможен, если водитель или пассажиры могут помочь в расследовании ДТП, административного правонарушения или преступления.

  • Регулирование движения. Полицейский может остановить транспорт при объездах, перекрытии дорог или сопровождении колонн.

  • Проверка иностранных автомобилей. Проводится для установления их соответствия требованиям казахстанского законодательства.

Любые другие причины для остановки автомобиля законом не предусмотрены и считаются незаконными.

Что обязан сделать инспектор после остановки

Если водитель выполнил требование остановиться, сотрудник полиции должен действовать строго по регламенту.

Инспектор обязан:

  1. Сразу подойти к автомобилю.

  2. Представиться, указав должность, звание и фамилию.

  3. По просьбе водителя предъявить служебное удостоверение.

  4. Ясно объяснить причину остановки.

Такой порядок обеспечивает прозрачность действий полиции и защищает права участников дорожного движения.

Если автомобиль повредили, а виновник скрылся

Юрист Шолпан Шуюмбаева напомнила, как следует действовать водителям, чьи автомобили были повреждены, а виновник скрылся с места происшествия.

Пошагово нужно:

  • Немедленно вызвать полицию и зафиксировать повреждения на фото и видео.

  • Пока ожидаете наряд, осмотреть территорию и найти камеры видеонаблюдения поблизости.

  • Помнить, что записи могут автоматически удаляться в течение 24 часов, поэтому заявление нужно подать как можно быстрее.

  • После оформления происшествия обратиться в страховую компанию.

  • Если есть свидетели, подать заявление в полицию по статье 610 КоАП РК («Нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортного средства»).

После этого полиция обязана провести проверку, установить номер автомобиля нарушителя и вызвать его для разбирательства.

Итог

Закон четко регламентирует, когда полицейский может останавливать автомобиль, а когда — нет. Знание этих правил помогает водителям уверенно защищать свои права и не поддаваться на незаконные требования инспекторов.

3
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
Казахстанцам советуют временно воздержаться от депозитов: названа причинаНовости Казахстана
13.10.2025, 10:03 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь