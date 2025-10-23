Коммунальная бомба: что ждет казахстанцев в ежемесячных платежах за жилье

Қазақ тіліне аудару

Коммунальные системы Казахстана находятся в состоянии серьезного износа — более половины инфраструктуры требует модернизации. В Министерстве национальной экономики (МНЭ) рассказали LS о текущей ситуации и планах по улучшению состояния ЖКХ, сообщает Lada.kz.

Амортизация по отраслям: от электричества до водоотведения

По данным субъектов естественных монополий (СЕМ), предоставленным в министерство:

Электроэнергетика : средний уровень износа — 74%. Особенно критическая ситуация у Северо-Казахстанской электросетевой распределительной компании — 97%.

Теплоэнергетика : изношенность сетей составляет 54%, в Павлодарских тепловых сетях — 89,8%.

Водоснабжение : амортизация достигает 52,8%, при этом у ГКП на ПХВ "Текели Су кубыры" — 86%.

Водоотведение : наихудшая ситуация — 60,8%, в "Бурабай Су Арнасы" показатели достигли 100%.

Газоснабжение: наименее изношено — 35%, хотя в Восточно-Казахстанской области у QazaqGaz Aimaq износ составляет 58,16%.

Таким образом, наиболее проблемными остаются водоотведение и отдельные тепло- и электросетевые компании.

План действий государства

В МНЭ подчеркнули, что над снижением амортизации работает несколько государственных органов. В частности, предполагается постепенный переход коммунальной сферы на "рыночные рельсы".

Совершенствование тарифной политики : новые тарифы должны покрывать обоснованные затраты СЕМ и стимулировать привлечение инвестиций.

Роль Комитета по регулированию естественных монополий (КРЕМ) : формирование и утверждение цен; проверка достоверности документов (договоры, счета-фактуры и т.д.); оценка обоснованности расходов и их соответствия инвестиционной программе.



При этом действующее законодательство позволяет организациям самостоятельно распоряжаться экономией затрат и доходами от нерегулируемой деятельности.

Отказ от перекрестного субсидирования

В Казахстане постепенно отменяют практику перекрестного субсидирования в коммунальных услугах — когда одни граждане платят больше, а другие меньше.

План-график перехода был утвержден в конце 2023 года.

Реализация началась в 2024 году с учетом социально-экономического положения регионов и защиты прав потребителей.

Факторы, влияющие на тарифы

Министерство отметило, что себестоимость коммунальных услуг формируется под воздействием множества факторов:

рост цен на стратегические товары (топливо, уголь, мазут, газ, электроэнергию);

увеличение стоимости материалов и сырья;

износ коммунальных сетей и необходимость инвестиций в их модернизацию;

повышение зарплат работников отрасли;

сокращение дифференциации цен между группами клиентов;

содержание бесхозных сетей;

рост стоимости железнодорожных перевозок.

Прогноз динамики тарифов

Динамика изменения цен будет зависеть от:

заявок субъектов естественных монополий;

технического состояния инфраструктуры;

социально-экономической ситуации в регионах.

Министерство подчеркнуло, что увеличение тарифов возможно в рамках инфляционного коридора, установленного правительством.