Коммунальная бомба: что ждет казахстанцев в ежемесячных платежах за жилье

Коммунальные системы Казахстана находятся в состоянии серьезного износа — более половины инфраструктуры требует модернизации. В Министерстве национальной экономики (МНЭ) рассказали LS о текущей ситуации и планах по улучшению состояния ЖКХ, сообщает Lada.kz.
По данным субъектов естественных монополий (СЕМ), предоставленным в министерство:
Электроэнергетика: средний уровень износа — 74%. Особенно критическая ситуация у Северо-Казахстанской электросетевой распределительной компании — 97%.
Теплоэнергетика: изношенность сетей составляет 54%, в Павлодарских тепловых сетях — 89,8%.
Водоснабжение: амортизация достигает 52,8%, при этом у ГКП на ПХВ "Текели Су кубыры" — 86%.
Водоотведение: наихудшая ситуация — 60,8%, в "Бурабай Су Арнасы" показатели достигли 100%.
Газоснабжение: наименее изношено — 35%, хотя в Восточно-Казахстанской области у QazaqGaz Aimaq износ составляет 58,16%.
Таким образом, наиболее проблемными остаются водоотведение и отдельные тепло- и электросетевые компании.
В МНЭ подчеркнули, что над снижением амортизации работает несколько государственных органов. В частности, предполагается постепенный переход коммунальной сферы на "рыночные рельсы".
Совершенствование тарифной политики: новые тарифы должны покрывать обоснованные затраты СЕМ и стимулировать привлечение инвестиций.
Роль Комитета по регулированию естественных монополий (КРЕМ):
формирование и утверждение цен;
проверка достоверности документов (договоры, счета-фактуры и т.д.);
оценка обоснованности расходов и их соответствия инвестиционной программе.
При этом действующее законодательство позволяет организациям самостоятельно распоряжаться экономией затрат и доходами от нерегулируемой деятельности.
В Казахстане постепенно отменяют практику перекрестного субсидирования в коммунальных услугах — когда одни граждане платят больше, а другие меньше.
План-график перехода был утвержден в конце 2023 года.
Реализация началась в 2024 году с учетом социально-экономического положения регионов и защиты прав потребителей.
Министерство отметило, что себестоимость коммунальных услуг формируется под воздействием множества факторов:
рост цен на стратегические товары (топливо, уголь, мазут, газ, электроэнергию);
увеличение стоимости материалов и сырья;
износ коммунальных сетей и необходимость инвестиций в их модернизацию;
повышение зарплат работников отрасли;
сокращение дифференциации цен между группами клиентов;
содержание бесхозных сетей;
рост стоимости железнодорожных перевозок.
Динамика изменения цен будет зависеть от:
заявок субъектов естественных монополий;
технического состояния инфраструктуры;
социально-экономической ситуации в регионах.
Министерство подчеркнуло, что увеличение тарифов возможно в рамках инфляционного коридора, установленного правительством.
