18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
538.53
623.94
6.59
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
23.10.2025, 11:12

Коммунальная бомба: что ждет казахстанцев в ежемесячных платежах за жилье

Новости Казахстана 0 834

Коммунальные системы Казахстана находятся в состоянии серьезного износа — более половины инфраструктуры требует модернизации. В Министерстве национальной экономики (МНЭ) рассказали LS о текущей ситуации и планах по улучшению состояния ЖКХ, сообщает Lada.kz.

Фото: © Sputnik / Рамиль Ситдиков
Фото: © Sputnik / Рамиль Ситдиков

Амортизация по отраслям: от электричества до водоотведения

По данным субъектов естественных монополий (СЕМ), предоставленным в министерство:

  • Электроэнергетика: средний уровень износа — 74%. Особенно критическая ситуация у Северо-Казахстанской электросетевой распределительной компании — 97%.

  • Теплоэнергетика: изношенность сетей составляет 54%, в Павлодарских тепловых сетях — 89,8%.

  • Водоснабжение: амортизация достигает 52,8%, при этом у ГКП на ПХВ "Текели Су кубыры" — 86%.

  • Водоотведение: наихудшая ситуация — 60,8%, в "Бурабай Су Арнасы" показатели достигли 100%.

  • Газоснабжение: наименее изношено — 35%, хотя в Восточно-Казахстанской области у QazaqGaz Aimaq износ составляет 58,16%.

Таким образом, наиболее проблемными остаются водоотведение и отдельные тепло- и электросетевые компании.

План действий государства

В МНЭ подчеркнули, что над снижением амортизации работает несколько государственных органов. В частности, предполагается постепенный переход коммунальной сферы на "рыночные рельсы".

  • Совершенствование тарифной политики: новые тарифы должны покрывать обоснованные затраты СЕМ и стимулировать привлечение инвестиций.

  • Роль Комитета по регулированию естественных монополий (КРЕМ):

    • формирование и утверждение цен;

    • проверка достоверности документов (договоры, счета-фактуры и т.д.);

    • оценка обоснованности расходов и их соответствия инвестиционной программе.

При этом действующее законодательство позволяет организациям самостоятельно распоряжаться экономией затрат и доходами от нерегулируемой деятельности.

Отказ от перекрестного субсидирования

В Казахстане постепенно отменяют практику перекрестного субсидирования в коммунальных услугах — когда одни граждане платят больше, а другие меньше.

  • План-график перехода был утвержден в конце 2023 года.

  • Реализация началась в 2024 году с учетом социально-экономического положения регионов и защиты прав потребителей.

Факторы, влияющие на тарифы

Министерство отметило, что себестоимость коммунальных услуг формируется под воздействием множества факторов:

  • рост цен на стратегические товары (топливо, уголь, мазут, газ, электроэнергию);

  • увеличение стоимости материалов и сырья;

  • износ коммунальных сетей и необходимость инвестиций в их модернизацию;

  • повышение зарплат работников отрасли;

  • сокращение дифференциации цен между группами клиентов;

  • содержание бесхозных сетей;

  • рост стоимости железнодорожных перевозок.

Прогноз динамики тарифов

Динамика изменения цен будет зависеть от:

  • заявок субъектов естественных монополий;

  • технического состояния инфраструктуры;

  • социально-экономической ситуации в регионах.

Министерство подчеркнуло, что увеличение тарифов возможно в рамках инфляционного коридора, установленного правительством.

0
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
Казахстанцам советуют временно воздержаться от депозитов: названа причинаНовости Казахстана
13.10.2025, 10:03 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь