В Сети появилось видео страшного ДТП с 12 погибшими на трассе в Актюбинской области

Қазақ тіліне аудару

Сегодня, 23 октября 2025 года, в Актюбинской области произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни 12 человек. Столкновение грузового автомобиля и пассажирской «ГАЗели» стало трагедией для жителей региона, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ

Кадр из видео

Место и обстоятельства аварии

Как сообщили в пресс-службе ДП Актюбинской области, авария произошла на автодороге Самара — Шымкент, рядом с поселком Белкопа. В столкновении участвовали грузовой автомобиль DAF и пассажирская машина «ГАЗель».

Предварительно установлено, что грузовик выехал на полосу встречного движения, что и стало причиной трагедии.

Жертвы и пострадавшие

По информации полиции:

На месте аварии погибли оба водителя и 10 пассажиров «ГАЗели» .

Ещё пятеро человек были госпитализированы с различными травмами.

Сотрудники ДП уточнили, что «ГАЗель» выполняла официальные пассажирские перевозки из поселка имени Жургенева в областной центр.

Расследование и меры

На месте происшествия работают сотрудники полиции и следственно-оперативная группа. Проводятся все необходимые следственные действия для установления точной причины аварии. По факту ДТП уже начато досудебное расследование.

Итоги

Трагедия на трассе Самара — Шымкент вновь подчеркивает важность соблюдения правил дорожного движения и внимательности водителей на дороге. Полиция Актюбинской области продолжает выяснять все обстоятельства произошедшего.