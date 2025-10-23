18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
538.53
623.94
6.59
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
23.10.2025, 11:28

В Сети появилось видео страшного ДТП с 12 погибшими на трассе в Актюбинской области

Новости Казахстана 0 1 195

Сегодня, 23 октября 2025 года, в Актюбинской области произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни 12 человек. Столкновение грузового автомобиля и пассажирской «ГАЗели» стало трагедией для жителей региона, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ

Кадр из видео
Кадр из видео

Место и обстоятельства аварии

Как сообщили в пресс-службе ДП Актюбинской области, авария произошла на автодороге Самара — Шымкент, рядом с поселком Белкопа. В столкновении участвовали грузовой автомобиль DAF и пассажирская машина «ГАЗель».

Предварительно установлено, что грузовик выехал на полосу встречного движения, что и стало причиной трагедии.

Жертвы и пострадавшие

По информации полиции:

  • На месте аварии погибли оба водителя и 10 пассажиров «ГАЗели».

  • Ещё пятеро человек были госпитализированы с различными травмами.

Сотрудники ДП уточнили, что «ГАЗель» выполняла официальные пассажирские перевозки из поселка имени Жургенева в областной центр.

Расследование и меры

На месте происшествия работают сотрудники полиции и следственно-оперативная группа. Проводятся все необходимые следственные действия для установления точной причины аварии. По факту ДТП уже начато досудебное расследование.

Итоги

Трагедия на трассе Самара — Шымкент вновь подчеркивает важность соблюдения правил дорожного движения и внимательности водителей на дороге. Полиция Актюбинской области продолжает выяснять все обстоятельства произошедшего.

0
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
Казахстанцам советуют временно воздержаться от депозитов: названа причинаНовости Казахстана
13.10.2025, 10:03 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь