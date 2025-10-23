Оформление пенсии: зачем казахстанцам нужна архивная справка

Қазақ тіліне аудару

В Казахстане продолжается активная работа по упрощению процедур получения пенсии. Вопрос о том, обязательно ли предоставлять архивную справку при оформлении пенсии, стал одним из самых часто задаваемых гражданами. Об этом рассказали в пресс-службе НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: culture.ru

Когда может понадобиться архивная справка

Казахстанец, готовящий пакет документов для назначения пенсии, обратился в госкорпорацию с прямым вопросом о необходимости архивной справки. В ответ специалисты подчеркнули:

При отсутствии трудовой книжки – если оригинал документа утерян или не сохранился;

При повреждении документа – если трудовая книжка стала непригодной для использования;

При наличии исправлений или расхождений – если в записи о стаже обнаружены разночтения или другие неточности.

Архивная справка в этих случаях выступает официальным подтверждением трудового стажа, необходимым для корректного расчета пенсии.

Практические рекомендации для граждан

Проверяйте состояние трудовой книжки заранее – это позволит избежать задержек при оформлении пенсии. Обращайтесь в архив только при необходимости – если все записи в трудовой книжке корректны и читаемы, справка не требуется. Сохраняйте все документы о трудовой деятельности – копии трудовых договоров, приказы о приеме и увольнении могут ускорить процесс оформления.

Итог

Архивная справка не является обязательным документом для всех граждан, оформляющих пенсию. Она требуется только в случаях, когда трудовая книжка отсутствует, повреждена или содержит ошибки. Государственная корпорация «Правительство для граждан» советует заранее подготовить все необходимые документы, чтобы процесс назначения пенсии прошел максимально быстро и без сложностей.