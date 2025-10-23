18+
23.10.2025, 13:01

После санкций Трампа нефть резко дорожает: что грозит Казахстану

Новости Казахстана

За последние сутки цены на нефть марки Brent продемонстрировали внезапный рост на 3,45%, достигнув отметки около 65 долларов за баррель — уровня, который последний раз фиксировался 15 октября 2025 года. Аналогичная динамика наблюдается и на американском рынке: фьючерсы WTI с поставкой в декабре 2025 года выросли на 3,57%, до 66,58 долларов за баррель по времени Астаны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

©Коллаж / Shutterstock/Fotodom
©Коллаж / Shutterstock/Fotodom

"Черное золото" возвращается в цене

Как отмечают аналитики, текущий рост представляет собой восстановление после пятимесячного минимума. Основную поддержку рынку оказали данные Американского института нефти (API), согласно которым запасы сырой нефти в США сократились на 2,98 млн баррелей за неделю, завершившуюся 18 октября. Ранее, на предыдущей неделе, наблюдался рост запасов на 3,5 млн баррелей, что резко контрастирует с текущей динамикой и сигнализирует об ужесточении рынка.

Эскалация между США и Россией как катализатор

Главным драйвером недавнего скачка цен стали геополитические события. Саммит президентов США и России был отложен на неопределенный срок из-за отказа Москвы немедленно прекратить огонь на территории Украины.

На фоне этого 22 октября Министерство финансов США объявило о санкциях против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл", включая любые компании, где их доля составляет 50% и более. Вашингтон установил срок для сворачивания операций до 21 ноября, мотивируя меры «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе».

Минфин США заявил:

"Вся собственность и имущественные права указанных лиц, находящиеся в США или под контролем граждан США, блокируются. Также блокируются любые организации, на 50% и более принадлежащие заблокированным лицам."

Президент США Дональд Трамп публично призвал Москву к немедленному прекращению огня, подчеркнув серьёзность ситуации.

Разрыв цепочек поставок в Индии

Санкции уже отражаются на крупных импортерах. Индийские госкомпании — Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp, Hindustan Petroleum Corp и Mangalore Refinery and Petrochemicals — начали аудит своих торговых документов, чтобы убедиться, что импорт нефти не идет напрямую от "Роснефти" и "Лукойл".

Хотя закупки индийских компаний часто проходят через посредников, высокопоставленные руководители НПЗ анонимно отметили, что новые ограничения могут серьезно затруднить поставки российской нефти. Bloomberg подтверждает, что традиционные каналы поставок разрываются, создавая дополнительное давление на мировые цены.

Как это влияет на Казахстан

Для Казахстана новые санкции создают определённые риски. Проекты Тенгиз, Карачаганак и КТК не затронуты, поскольку доля "Лукойл" там ниже 50%. Однако проект Каламкас-Хазар, где "Лукойл" владеет ровно половиной долей, теоретически может попасть под ограничения.

Аналитик Абзал Нарымбетов отмечает, что это может привести к:

  • отсрочке многомиллиардных инвестиций,

  • замедлению темпов эффективной монетизации казахстанских углеводородов,

  • росту регуляторной и инвестиционной неопределенности.

Таким образом, хотя рост цен на Brent обеспечивает Казахстану краткосрочный фискальный бонус, он сопровождается усилением геополитических и экономических рисков для страны.

2
2
0
