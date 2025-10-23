18+
23.10.2025, 14:06

19-й пакет санкций: ЕС блокирует работу казахстанских банков

Новости Казахстана

Европейский союз утвердил 19-й пакет санкций, затронувший банки Центральной Азии, Беларуси и, в частности, Казахстана. Решение коснулось финансовых организаций, которые, по мнению Брюсселя, участвовали в обходе антироссийских мер, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz. 

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Что означает включение казахстанских банков под санкции

Стало известно, ВТБ-Казахстан попал под санкции ЕС. Для включенных в список казахстанских банков это означает запрет на проведение любых расчетов с контрагентами в странах ЕС. Это блокирует их участие в международном обороте, особенно в евро и долларах.

Для включенных в санкционный список банков последствия следующие:

  • Запрет на международные расчеты: банковские операции с контрагентами в странах ЕС будут недоступны.

  • Ограничение участия в международных рынках: невозможность проведения сделок в евро и долларах, что существенно затрудняет работу с международными клиентами и партнерами.

Эти меры могут оказать прямое влияние на финансовую стабильность затронутых банков и ограничить их доступ к международным платежным системам.

Основные положения 19-го пакета санкций ЕС

Помимо ограничений для банков Казахстана, пакет включает ряд других мер против России и компаний, сотрудничающих с ней:

  1. Запрет на импорт российского СПГ: меры вводятся поэтапно, что ударит по поставкам сжиженного природного газа в ЕС.

  2. Запрет транзакций с нефтяными компаниями: операции с «Роснефтью» и «Газпромнефтью» полностью запрещены.

  3. Расширение списка «теневого флота»: под ограничения попадают суда, действующие вне официального контроля.

  4. Ограничения для технологических поставщиков: 45 компаний в России и третьих странах, которые поставляют технологии для военно-промышленного комплекса, теперь находятся под санкциями.

Последствия для Казахстана и Центральной Азии

Эксперты отмечают, что включение банков Казахстана в список ЕС может:

  • Усилить давление на национальный финансовый сектор.

  • Ограничить возможности казахстанских компаний работать с европейскими партнерами.

  • Снизить привлекательность страны для международных инвесторов, особенно в евро- и долларовых операциях.

Таким образом, новые меры ЕС создают дополнительный вызов для финансового рынка Казахстана и требуют от банков быстрого реагирования на ограничения и пересмотра международных операций.
 

Банки Казахстана попали под вторичные санкции ЕС (1).jpg

7
3
0
