18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
538.53
623.94
6.59
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
23.10.2025, 14:31

Взрыв беспилотника зафиксирован на западе Казахстана

Новости Казахстана 0 683

Утром 23 октября в социальных сетях появились сообщения о падении беспилотного летательного аппарата в Западно-Казахстанской области. По информации местных жителей Бурлинского района, дрон упал недалеко от поселка Кызылтал, микрорайона города Аксай, сообщает Lada.kz. 

© Photo : Телеграм-канал портала "Мой город"
© Photo : Телеграм-канал портала "Мой город"

Обнаружение обломков БПЛА

Областной департамент полиции подтвердил факт обнаружения предметов, похожих на фрагменты БПЛА, и сообщил, что совместно с уполномоченными службами проводятся проверочные мероприятия.

"Объект обнаружен вне территории населенного пункта. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", — отметили в полиции.

Комментарий Минобороны

Позднее официальный представитель Министерства обороны Казахстана подтвердил информацию о взрыве беспилотника. Ведомство уточнило:

  • Взрыв произошел в удаленной местности Бурлинского района.

  • Пострадавших среди людей нет, материальный ущерб отсутствует.

  • Происшествие связано с аппаратом неизвестного происхождения.

Усиление контроля и международные консультации

Минобороны также сообщило о дополнительных мерах по усилению контроля за воздушным пространством и предотвращению несанкционированного пересечения государственной границы воздушными объектами.

В настоящее время ведутся консультации с иностранными партнерами, которым потенциально могут принадлежать данные беспилотники, отметили в ведомстве.

3
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

2 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
А где наши войска РТВ и ПВО, которые должны ещё на границе сбивать подобные объекты. Чей это БПЛА, это уже дело второстепенное.
23.10.2025, 11:34
maksimsh
maksimsh
Чего неизвестного происхождения? На хохляцком написано...
23.10.2025, 11:21
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
Казахстанцам советуют временно воздержаться от депозитов: названа причинаНовости Казахстана
13.10.2025, 10:03 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь