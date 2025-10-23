Взрыв беспилотника зафиксирован на западе Казахстана

Қазақ тіліне аудару

Утром 23 октября в социальных сетях появились сообщения о падении беспилотного летательного аппарата в Западно-Казахстанской области. По информации местных жителей Бурлинского района, дрон упал недалеко от поселка Кызылтал, микрорайона города Аксай, сообщает Lada.kz.

© Photo : Телеграм-канал портала "Мой город"

Обнаружение обломков БПЛА

Областной департамент полиции подтвердил факт обнаружения предметов, похожих на фрагменты БПЛА, и сообщил, что совместно с уполномоченными службами проводятся проверочные мероприятия.

"Объект обнаружен вне территории населенного пункта. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", — отметили в полиции.

Комментарий Минобороны

Позднее официальный представитель Министерства обороны Казахстана подтвердил информацию о взрыве беспилотника. Ведомство уточнило:

Взрыв произошел в удаленной местности Бурлинского района.

Пострадавших среди людей нет, материальный ущерб отсутствует.

Происшествие связано с аппаратом неизвестного происхождения.

Усиление контроля и международные консультации

Минобороны также сообщило о дополнительных мерах по усилению контроля за воздушным пространством и предотвращению несанкционированного пересечения государственной границы воздушными объектами.

В настоящее время ведутся консультации с иностранными партнерами, которым потенциально могут принадлежать данные беспилотники, отметили в ведомстве.