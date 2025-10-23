Миллионы могут остаться без работы: какие профессии заменит ИИ в Казахстане

В ближайшие пять лет около 2,5 миллионов казахстанцев могут столкнуться с риском потери рабочих мест из-за автоматизации и внедрения искусственного интеллекта (ИИ), сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Об этом сообщил вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Дмитрий Мун. По его словам, около 1 миллиона специалистов могут быть заменены именно с помощью ИИ.
Согласно прогнозам Министерства труда и социальной защиты населения, в течение ближайших пяти лет под угрозой автоматизации окажутся следующие профессии:
Кассиры: Внедрение автоматизированных касс и систем самообслуживания снижает потребность в людях на этих должностях.
Операторы кол-центров: ИИ и чат-боты могут взять на себя функции обработки звонков и общения с клиентами.
Рабочие на конвейерах и сборочных линиях: Роботизация производства сокращает потребность в ручном труде.
Водители автомобилей и грузовиков: Развитие беспилотных транспортных средств может привести к исчезновению этих профессий.
Трактористы и комбайнёры: Автоматизированная сельскохозяйственная техника снижает потребность в людях на этих должностях.
Переводчики и копирайтеры: Генеративный ИИ способен выполнять задачи перевода и создания текстов, ранее выполнявшиеся людьми.
Продавцы и преподаватели: Внедрение ИИ в образовательный и торговый процессы может заменить некоторые функции этих профессий.
Несмотря на угрозу автоматизации, некоторые профессии сохранят свою актуальность:
Программисты: Специалисты, способные работать с ИИ, будут востребованы. Многие программисты уже переходят на изучение ИИ, чтобы повысить свою производительность.
Разработчики и инженеры в области ИИ: Специалисты, создающие и поддерживающие системы ИИ, будут необходимы.
Специалисты по анализу данных: Потребность в анализе больших данных будет расти, что обеспечит спрос на соответствующих специалистов.
Эксперты по кибербезопасности: С увеличением использования цифровых технологий возрастает потребность в защите информации.
Инженеры по возобновляемым источникам энергии: Развитие "зеленых" технологий требует специалистов в этой области.
HR-специалисты, менеджеры по персоналу: Несмотря на автоматизацию, управление персоналом остается важной функцией.
Наставники, преподаватели, тренеры: Личное взаимодействие и обучение сохранят свою ценность.
Психологи и консультанты: Потребность в профессиональной психологической поддержке будет сохраняться.
Для смягчения последствий автоматизации правительство Казахстана разработало план до конца 2029 года: переобучить до миллиона граждан навыкам работы с ИИ. Уже доступны первые бесплатные видеоуроки и обучающие материалы от репетиторов, коучей и экспертов, в том числе по работе с искусственным интеллектом.
Искусственный интеллект меняет рынок труда в Казахстане. Часть профессий исчезнет, часть трансформируется, а новые возможности будут открыты для тех, кто готов освоить современные технологии. Важно, чтобы специалисты адаптировались к изменениям и использовали ИИ как инструмент для повышения своей эффективности.
