23.10.2025, 15:14

Миллионы могут остаться без работы: какие профессии заменит ИИ в Казахстане

Новости Казахстана 0 701

В ближайшие пять лет около 2,5 миллионов казахстанцев могут столкнуться с риском потери рабочих мест из-за автоматизации и внедрения искусственного интеллекта (ИИ), сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

 

Фото: vedomosti102.ru
Фото: vedomosti102.ru

Об этом сообщил вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Дмитрий Мун. По его словам, около 1 миллиона специалистов могут быть заменены именно с помощью ИИ.

Какие профессии под угрозой исчезновения?

Согласно прогнозам Министерства труда и социальной защиты населения, в течение ближайших пяти лет под угрозой автоматизации окажутся следующие профессии:

  • Кассиры: Внедрение автоматизированных касс и систем самообслуживания снижает потребность в людях на этих должностях.

  • Операторы кол-центров: ИИ и чат-боты могут взять на себя функции обработки звонков и общения с клиентами.

  • Рабочие на конвейерах и сборочных линиях: Роботизация производства сокращает потребность в ручном труде.

  • Водители автомобилей и грузовиков: Развитие беспилотных транспортных средств может привести к исчезновению этих профессий.

  • Трактористы и комбайнёры: Автоматизированная сельскохозяйственная техника снижает потребность в людях на этих должностях.

  • Переводчики и копирайтеры: Генеративный ИИ способен выполнять задачи перевода и создания текстов, ранее выполнявшиеся людьми.

  • Продавцы и преподаватели: Внедрение ИИ в образовательный и торговый процессы может заменить некоторые функции этих профессий.

Какие профессии останутся востребованными?

Несмотря на угрозу автоматизации, некоторые профессии сохранят свою актуальность:

  • Программисты: Специалисты, способные работать с ИИ, будут востребованы. Многие программисты уже переходят на изучение ИИ, чтобы повысить свою производительность.

  • Разработчики и инженеры в области ИИ: Специалисты, создающие и поддерживающие системы ИИ, будут необходимы.

  • Специалисты по анализу данных: Потребность в анализе больших данных будет расти, что обеспечит спрос на соответствующих специалистов.

  • Эксперты по кибербезопасности: С увеличением использования цифровых технологий возрастает потребность в защите информации.

  • Инженеры по возобновляемым источникам энергии: Развитие "зеленых" технологий требует специалистов в этой области.

  • HR-специалисты, менеджеры по персоналу: Несмотря на автоматизацию, управление персоналом остается важной функцией.

  • Наставники, преподаватели, тренеры: Личное взаимодействие и обучение сохранят свою ценность.

  • Психологи и консультанты: Потребность в профессиональной психологической поддержке будет сохраняться.

Как государство планирует адаптировать рынок труда?

Для смягчения последствий автоматизации правительство Казахстана разработало план до конца 2029 года: переобучить до миллиона граждан навыкам работы с ИИ. Уже доступны первые бесплатные видеоуроки и обучающие материалы от репетиторов, коучей и экспертов, в том числе по работе с искусственным интеллектом.

Заключение

Искусственный интеллект меняет рынок труда в Казахстане. Часть профессий исчезнет, часть трансформируется, а новые возможности будут открыты для тех, кто готов освоить современные технологии. Важно, чтобы специалисты адаптировались к изменениям и использовали ИИ как инструмент для повышения своей эффективности.

