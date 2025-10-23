Миллионы могут остаться без работы: какие профессии заменит ИИ в Казахстане

Қазақ тіліне аудару

В ближайшие пять лет около 2,5 миллионов казахстанцев могут столкнуться с риском потери рабочих мест из-за автоматизации и внедрения искусственного интеллекта (ИИ), сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: vedomosti102.ru

Об этом сообщил вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Дмитрий Мун. По его словам, около 1 миллиона специалистов могут быть заменены именно с помощью ИИ.

Какие профессии под угрозой исчезновения?

Согласно прогнозам Министерства труда и социальной защиты населения, в течение ближайших пяти лет под угрозой автоматизации окажутся следующие профессии:

Кассиры : Внедрение автоматизированных касс и систем самообслуживания снижает потребность в людях на этих должностях.

Операторы кол-центров : ИИ и чат-боты могут взять на себя функции обработки звонков и общения с клиентами.

Рабочие на конвейерах и сборочных линиях : Роботизация производства сокращает потребность в ручном труде.

Водители автомобилей и грузовиков : Развитие беспилотных транспортных средств может привести к исчезновению этих профессий.

Трактористы и комбайнёры : Автоматизированная сельскохозяйственная техника снижает потребность в людях на этих должностях.

Переводчики и копирайтеры : Генеративный ИИ способен выполнять задачи перевода и создания текстов, ранее выполнявшиеся людьми.

Продавцы и преподаватели: Внедрение ИИ в образовательный и торговый процессы может заменить некоторые функции этих профессий.

Какие профессии останутся востребованными?

Несмотря на угрозу автоматизации, некоторые профессии сохранят свою актуальность:

Программисты : Специалисты, способные работать с ИИ, будут востребованы. Многие программисты уже переходят на изучение ИИ, чтобы повысить свою производительность.

Разработчики и инженеры в области ИИ : Специалисты, создающие и поддерживающие системы ИИ, будут необходимы.

Специалисты по анализу данных : Потребность в анализе больших данных будет расти, что обеспечит спрос на соответствующих специалистов.

Эксперты по кибербезопасности : С увеличением использования цифровых технологий возрастает потребность в защите информации.

Инженеры по возобновляемым источникам энергии : Развитие "зеленых" технологий требует специалистов в этой области.

HR-специалисты, менеджеры по персоналу : Несмотря на автоматизацию, управление персоналом остается важной функцией.

Наставники, преподаватели, тренеры : Личное взаимодействие и обучение сохранят свою ценность.

Психологи и консультанты: Потребность в профессиональной психологической поддержке будет сохраняться.

Как государство планирует адаптировать рынок труда?

Для смягчения последствий автоматизации правительство Казахстана разработало план до конца 2029 года: переобучить до миллиона граждан навыкам работы с ИИ. Уже доступны первые бесплатные видеоуроки и обучающие материалы от репетиторов, коучей и экспертов, в том числе по работе с искусственным интеллектом.

Заключение

Искусственный интеллект меняет рынок труда в Казахстане. Часть профессий исчезнет, часть трансформируется, а новые возможности будут открыты для тех, кто готов освоить современные технологии. Важно, чтобы специалисты адаптировались к изменениям и использовали ИИ как инструмент для повышения своей эффективности.