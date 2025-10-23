Магазины в Казахстане обязаны показывать две цены: когда и почему

С 10 октября 2025 года в Казахстане вступили в силу новые поправки в Правила внутренней торговли, касающиеся оформления ценников на товары. Первое разъяснение по этому вопросу дала первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова на встрече с представителями бизнеса в Алматы, сообщает Lada.kz.
По словам Айжан Бижановой, теперь субъекты внутренней торговли обязаны указывать на ценнике одну цену товара, за исключением случаев:
акций и скидок;
продажи в рассрочку за счет собственных средств продавца.
Если продавец предоставляет рассрочку за свой счет, на ценнике должны отображаться две цены:
Цена при оплате товара сразу;
Цена при покупке в рассрочку.
Это правило позволяет покупателю четко понимать, сколько он платит за товар и сколько — за возможность приобрести его в рассрочку.
Новые нормы особенно важны для дорогих товаров, которые продавцы реализуют напрямую:
автомобили;
массажные кресла;
ювелирные изделия;
меховые изделия;
бытовая техника и др.
В этих случаях продавец сам несет риски по рассрочке и вправе включать их в цену товара.
Если же покупка оформляется через электронные торговые площадки (маркетплейсы), синхронизированные с банками второго уровня, ситуация отличается:
Рассрочка предоставляется не продавцом, а банком за счет заемных средств;
Договор займа заключается между банком и покупателем;
Отношения регулируются Агентством по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР);
Кредитный договор должен соответствовать всем пруденциальным требованиям.
Таким образом, новые правила с двойными ценниками касаются только рассрочек, предоставляемых самими продавцами, и не распространяются на банковские рассрочки через маркетплейсы.
Позволяет точно оценить стоимость товара и переплату за рассрочку;
Снижает риск недопонимания между продавцом и покупателем;
Делает процесс покупки более прозрачным;
Особенно актуально при приобретении дорогих и крупных товаров.
Комментарии0 комментарий(ев)