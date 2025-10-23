Магазины в Казахстане обязаны показывать две цены: когда и почему

Қазақ тіліне аудару

С 10 октября 2025 года в Казахстане вступили в силу новые поправки в Правила внутренней торговли , касающиеся оформления ценников на товары. Первое разъяснение по этому вопросу дала первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова на встрече с представителями бизнеса в Алматы, сообщает Lada.kz.

Фото: nalog.gov.ru

Основной принцип новых правил

По словам Айжан Бижановой, теперь субъекты внутренней торговли обязаны указывать на ценнике одну цену товара, за исключением случаев:

акций и скидок;

продажи в рассрочку за счет собственных средств продавца.

Если продавец предоставляет рассрочку за свой счет, на ценнике должны отображаться две цены:

Цена при оплате товара сразу; Цена при покупке в рассрочку.

Это правило позволяет покупателю четко понимать, сколько он платит за товар и сколько — за возможность приобрести его в рассрочку.

Для каких товаров актуальны двойные ценники

Новые нормы особенно важны для дорогих товаров, которые продавцы реализуют напрямую:

автомобили;

массажные кресла;

ювелирные изделия;

меховые изделия;

бытовая техника и др.

В этих случаях продавец сам несет риски по рассрочке и вправе включать их в цену товара.

Банковская рассрочка и маркетплейсы

Если же покупка оформляется через электронные торговые площадки (маркетплейсы), синхронизированные с банками второго уровня, ситуация отличается:

Рассрочка предоставляется не продавцом , а банком за счет заемных средств;

Договор займа заключается между банком и покупателем ;

Отношения регулируются Агентством по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) ;

Кредитный договор должен соответствовать всем пруденциальным требованиям.

Таким образом, новые правила с двойными ценниками касаются только рассрочек, предоставляемых самими продавцами, и не распространяются на банковские рассрочки через маркетплейсы.

Почему это важно для покупателей