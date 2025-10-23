18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
538.53
623.94
6.59
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
23.10.2025, 16:33

Магазины в Казахстане обязаны показывать две цены: когда и почему

Новости Казахстана 0 388

С 10 октября 2025 года в Казахстане вступили в силу новые поправки в Правила внутренней торговли, касающиеся оформления ценников на товары. Первое разъяснение по этому вопросу дала первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова на встрече с представителями бизнеса в Алматы, сообщает Lada.kz. 

Фото: nalog.gov.ru
Фото: nalog.gov.ru

Основной принцип новых правил

По словам Айжан Бижановой, теперь субъекты внутренней торговли обязаны указывать на ценнике одну цену товара, за исключением случаев:

  • акций и скидок;

  • продажи в рассрочку за счет собственных средств продавца.

Если продавец предоставляет рассрочку за свой счет, на ценнике должны отображаться две цены:

  1. Цена при оплате товара сразу;

  2. Цена при покупке в рассрочку.

Это правило позволяет покупателю четко понимать, сколько он платит за товар и сколько — за возможность приобрести его в рассрочку.

Для каких товаров актуальны двойные ценники

Новые нормы особенно важны для дорогих товаров, которые продавцы реализуют напрямую:

  • автомобили;

  • массажные кресла;

  • ювелирные изделия;

  • меховые изделия;

  • бытовая техника и др.

В этих случаях продавец сам несет риски по рассрочке и вправе включать их в цену товара.

Банковская рассрочка и маркетплейсы

Если же покупка оформляется через электронные торговые площадки (маркетплейсы), синхронизированные с банками второго уровня, ситуация отличается:

  • Рассрочка предоставляется не продавцом, а банком за счет заемных средств;

  • Договор займа заключается между банком и покупателем;

  • Отношения регулируются Агентством по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР);

  • Кредитный договор должен соответствовать всем пруденциальным требованиям.

Таким образом, новые правила с двойными ценниками касаются только рассрочек, предоставляемых самими продавцами, и не распространяются на банковские рассрочки через маркетплейсы.

Почему это важно для покупателей

  • Позволяет точно оценить стоимость товара и переплату за рассрочку;

  • Снижает риск недопонимания между продавцом и покупателем;

  • Делает процесс покупки более прозрачным;

  • Особенно актуально при приобретении дорогих и крупных товаров.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
Казахстанцам советуют временно воздержаться от депозитов: названа причинаНовости Казахстана
13.10.2025, 10:03 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь