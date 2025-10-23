Сколько стоит один час жизни казахстанца

Қазақ тіліне аудару

Аналитики Бюро национальной статистики подсчитали среднюю стоимость труда в Казахстане и выяснили, что один час работы в среднем оценивается в 2 334 тенге . При этом уровень оплаты сильно различается в зависимости от региона, пола и профессии работника, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: lpu.zdrav.mosreg.ru

Различия по полу

Средняя стоимость часа работы мужчин выше, чем у женщин:

Мужчины: 2 637 тенге в час

Женщины: 2 046 тенге в час

Это отражает существующие различия в оплате труда в зависимости от профессии, уровня ответственности и отрасли.

Региональные различия в оплате труда

В разных регионах Казахстана средняя стоимость часа работы значительно варьируется. Лидерами по оплате являются:

Алматы – 3 157 тенге

Ұлытау – 3 091 тенге

Атырауская область – 3 042 тенге

Мангистауская область – 3 021 тенге

Астана – 2 833 тенге

Нижняя граница оплаты зафиксирована в:

Северо-Казахстанская область – 1 666 тенге

Жетісу – 1 704 тенге

Туркестанская область – 1 718 тенге

Жамбылская область – 1 807 тенге

Шымкент – 1 821 тенге

Среднечасовая заработная плата по остальным регионам:

Абай – 2 009 тенге

Акмолинская – 2 032 тенге

Актюбинская – 2 034 тенге

Алматинская – 2 062 тенге

Западно-Казахстанская – 1 981 тенге

Карагандинская – 2 255 тенге

Костанайская – 1 977 тенге

Кызылординская – 1 978 тенге

Павлодарская – 2 240 тенге

Восточно-Казахстанская – 2 196 тенге

Влияние профессии на стоимость часа работы

Заработок напрямую зависит от квалификации и должности:

Неквалифицированные работники – 1 023 тенге в час

Специалисты-профессионалы – 2 534 тенге в час

Руководители и государственные служащие – 4 069 тенге в час

Таким образом, руководители зарабатывают почти в два раза больше среднего по стране, а неквалифицированный труд оценивается менее половины средней ставки.

Вывод

Средняя стоимость одного часа работы в Казахстане в 2025 году составляет 2 334 тенге, однако фактическая оплата сильно зависит от региона, профессии и уровня квалификации. Наибольшие заработки наблюдаются в Алматы, Ұлытау и Атырау, а также среди руководителей и государственных служащих.