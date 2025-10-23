Сколько стоит один час жизни казахстанца

Аналитики Бюро национальной статистики подсчитали среднюю стоимость труда в Казахстане и выяснили, что один час работы в среднем оценивается в 2 334 тенге. При этом уровень оплаты сильно различается в зависимости от региона, пола и профессии работника, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Средняя стоимость часа работы мужчин выше, чем у женщин:
Мужчины: 2 637 тенге в час
Женщины: 2 046 тенге в час
Это отражает существующие различия в оплате труда в зависимости от профессии, уровня ответственности и отрасли.
В разных регионах Казахстана средняя стоимость часа работы значительно варьируется. Лидерами по оплате являются:
Алматы – 3 157 тенге
Ұлытау – 3 091 тенге
Атырауская область – 3 042 тенге
Мангистауская область – 3 021 тенге
Астана – 2 833 тенге
Нижняя граница оплаты зафиксирована в:
Северо-Казахстанская область – 1 666 тенге
Жетісу – 1 704 тенге
Туркестанская область – 1 718 тенге
Жамбылская область – 1 807 тенге
Шымкент – 1 821 тенге
Среднечасовая заработная плата по остальным регионам:
Абай – 2 009 тенге
Акмолинская – 2 032 тенге
Актюбинская – 2 034 тенге
Алматинская – 2 062 тенге
Западно-Казахстанская – 1 981 тенге
Карагандинская – 2 255 тенге
Костанайская – 1 977 тенге
Кызылординская – 1 978 тенге
Павлодарская – 2 240 тенге
Восточно-Казахстанская – 2 196 тенге
Заработок напрямую зависит от квалификации и должности:
Неквалифицированные работники – 1 023 тенге в час
Специалисты-профессионалы – 2 534 тенге в час
Руководители и государственные служащие – 4 069 тенге в час
Таким образом, руководители зарабатывают почти в два раза больше среднего по стране, а неквалифицированный труд оценивается менее половины средней ставки.
Средняя стоимость одного часа работы в Казахстане в 2025 году составляет 2 334 тенге, однако фактическая оплата сильно зависит от региона, профессии и уровня квалификации. Наибольшие заработки наблюдаются в Алматы, Ұлытау и Атырау, а также среди руководителей и государственных служащих.
Комментарии0 комментарий(ев)