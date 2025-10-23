До 1 июля 2026 года ипотека в Казахстане останется дорогой

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) совместно с Национальным банком Казахстана готовит постановление, которое продлевает действие нормы о сохранении предельной годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ) по ипотечным кредитам на уровне 25% до 1 июля 2026 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Ранее планировалось снизить предельную ГЭСВ до 20%, однако решение приостановить этот шаг принято для:
обеспечения сбалансированного регулирования стоимости ипотечных кредитов;
учета текущих макроэкономических условий;
поддержки устойчивости банковского сектора.
В пресс-службе АРРФР отметили, что базовая ставка Национального Банка на текущий момент составляет 18%. Снижение предельной ГЭСВ в таких условиях могло бы ограничить доступность рыночных ипотечных программ.
АРРФР и Нацбанк работают над внедрением новой методики расчета ГЭСВ, в которой ключевым параметром станет коэффициент покрытия залоговым обеспечением (Loan-to-Value, LTV).
Это позволит:
дифференцировать ставки по ипотеке в зависимости от уровня риска;
учитывать долю собственного участия заемщика;
стимулировать более индивидуальный подход к кредитованию.
Кроме того, ведомства рассматривают меры по расширению возможностей банков второго уровня:
внедрение новых ипотечных продуктов;
стимулирование конкуренции на рынке жилищных займов.
АРРФР подчеркнуло, что приостановка снижения ГЭСВ — временная мера, направленная на поддержание устойчивости ипотечного кредитования и плавный переход к риск-ориентированному подходу.
С полным текстом проекта можно ознакомиться на интернет-портале открытых нормативных правовых актов и на сайте АРРФР.
