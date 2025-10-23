18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
538.53
623.94
6.59
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
23.10.2025, 18:46

До 1 июля 2026 года ипотека в Казахстане останется дорогой

Новости Казахстана 0 361

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) совместно с Национальным банком Казахстана готовит постановление, которое продлевает действие нормы о сохранении предельной годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ) по ипотечным кредитам на уровне 25% до 1 июля 2026 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: deviantart.com
Фото: deviantart.com

Причины приостановки снижения ГЭСВ

Ранее планировалось снизить предельную ГЭСВ до 20%, однако решение приостановить этот шаг принято для:

  • обеспечения сбалансированного регулирования стоимости ипотечных кредитов;

  • учета текущих макроэкономических условий;

  • поддержки устойчивости банковского сектора.

В пресс-службе АРРФР отметили, что базовая ставка Национального Банка на текущий момент составляет 18%. Снижение предельной ГЭСВ в таких условиях могло бы ограничить доступность рыночных ипотечных программ.

Новая методика расчета ГЭСВ с учетом риска

АРРФР и Нацбанк работают над внедрением новой методики расчета ГЭСВ, в которой ключевым параметром станет коэффициент покрытия залоговым обеспечением (Loan-to-Value, LTV).

Это позволит:

  • дифференцировать ставки по ипотеке в зависимости от уровня риска;

  • учитывать долю собственного участия заемщика;

  • стимулировать более индивидуальный подход к кредитованию.

Расширение возможностей банков и развитие конкуренции

Кроме того, ведомства рассматривают меры по расширению возможностей банков второго уровня:

  • внедрение новых ипотечных продуктов;

  • стимулирование конкуренции на рынке жилищных займов.

АРРФР подчеркнуло, что приостановка снижения ГЭСВ — временная мера, направленная на поддержание устойчивости ипотечного кредитования и плавный переход к риск-ориентированному подходу.

Где ознакомиться с проектом

С полным текстом проекта можно ознакомиться на интернет-портале открытых нормативных правовых актов и на сайте АРРФР.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
Казахстанцам советуют временно воздержаться от депозитов: названа причинаНовости Казахстана
13.10.2025, 10:03 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь