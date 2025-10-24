Мусульманам Казахстана рассказали, почему нельзя отмечать Хэллоуин

Қазақ тіліне аудару

ДУМК (Духовное управление мусульман Казахстана) через Отдел шариата и фетв прокомментировало, стоит ли мусульманам страны участвовать в праздновании Хэллоуина, сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».

Фото: Pinterest

Праздник чужд казахской культуре и исламу

В ДУМК подчеркнули, что Хэллоуин не имеет никакого отношения ни к казахской культуре, ни к исламской религии:

«Хэллоуин — праздник, корни которого уходят в древние Ирландию и Шотландию, связан с нечистой силой. Очевидно, что этот праздник не имеет ничего общего ни с нашей религией, ни с казахским народом. Шариат запрещает подобные праздники, потому что Пророк предостерегал от подражания неверующим».

Что такое Хэллоуин

Хэллоуин ежегодно отмечают 31 октября, а массовые гуляния традиционно проходят в ночь с 31 октября на 1 ноября. На Западе в этот день украшают дома, вырезают тыквы, делают тематические поделки. Дети наряжаются в костюмы и получают сладости.

Исторические корни праздника

Хэллоуин уходит корнями в древние кельтские обычаи — праздник Самайн (Samhain), который отмечался около 2000 лет назад на территории современной Ирландии, Шотландии и северной Франции. Кельты верили, что в эту ночь духи умерших возвращаются в мир живых, поэтому жгли костры и надевали маски, чтобы отпугнуть злых духов.

Популярность Хэллоуина в Казахстане

В Казахстане этот праздник не получил широкого распространения. Одной из причин эксперты называют религиозные убеждения большинства населения, для которого участие в Хэллоуине считается нежелательным.