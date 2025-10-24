В Казахстане готовят новые штрафы и жесткие запреты

Қазақ тіліне аудару

В Сенате Казахстана обсудили проект закона «Об искусственном интеллекте» и сопутствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Новые нормы направлены на регулирование цифровых технологий и усиление защиты граждан от их возможных рисков, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: freepik.com

Правовая основа для регулирования искусственного интеллекта

Сенатор Бибигуль Аккожина подчеркнула, что законопроект станет системообразующим документом, впервые формирующим в Казахстане правовую базу для работы с искусственным интеллектом.

По ее словам, основная цель закона — обеспечить безопасное и этичное внедрение технологий, защиту прав граждан и стимулирование инновационного развития страны.

«Закон направлен на формирование современной правовой среды, которая позволит эффективно внедрять решения на основе искусственного интеллекта без угрозы для человека и общества», — отметила Аккожина.

Запрет на опасные технологии

Документ вводит строгие ограничения на создание и эксплуатацию систем искусственного интеллекта, если их функции могут нанести вред человеку или обществу.

В частности, в Казахстане будет запрещено использование ИИ для:

манипулирования поведением людей и искажения их способности принимать осознанные решения;

эксплуатации моральной или физической уязвимости граждан — по возрасту, инвалидности, социальному положению и другим признакам;

оценки и классификации людей по их социальному поведению или личным характеристикам;

сбора и обработки персональных данных с нарушением законодательства;

анализа биометрических данных с целью выявления расы, политических взглядов или религиозной принадлежности для дискриминации;

определения эмоций человека без его согласия (за исключением случаев, установленных законом);

создания и распространения запрещенных законом результатов работы ИИ-систем.

Административная ответственность и новые штрафы

Вместе с основным законом сенаторы рассмотрели сопутствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

Они предусматривают введение новых мер ответственности и уточнение действующих составов нарушений.

Основные нововведения:

установление административной ответственности за нарушения в сфере искусственного интеллекта ;

введение штрафов за продажу энергетических напитков с нарушением установленных запретов ;

обязательное отражение в контрольных чеках средств идентификации для прослеживаемости маркированных товаров;

ужесточение контроля над онлайн-торговлей и другими видами коммерческой деятельности.

Штрафы в сфере строительства и ЖКХ

Значительные изменения коснутся и строительного сектора.

Так, в сфере долевого участия в жилищном строительстве вводится административная ответственность за:

привлечение средств граждан и компаний без получения соответствующего разрешения;

размещение рекламы объектов, не прошедших официальное согласование.

Кроме того, в сфере жилищно-коммунального хозяйства будет предусмотрена ответственность за непроведение своевременных мероприятий по подготовке инженерных сетей и оборудования к отопительному сезону.

Цель реформ — безопасность и прозрачность

Законопроекты направлены на комплексное совершенствование законодательства, повышение прозрачности цифровых процессов и защиту граждан от злоупотреблений в новых технологических условиях.

Введение административных мер ответственности, по мнению сенаторов, поможет укрепить доверие общества к цифровым инновациям и создать безопасную правовую среду для их развития.