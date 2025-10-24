В Казахстане готовят новые штрафы и жесткие запреты

В Сенате Казахстана обсудили проект закона «Об искусственном интеллекте» и сопутствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Новые нормы направлены на регулирование цифровых технологий и усиление защиты граждан от их возможных рисков, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Сенатор Бибигуль Аккожина подчеркнула, что законопроект станет системообразующим документом, впервые формирующим в Казахстане правовую базу для работы с искусственным интеллектом.
По ее словам, основная цель закона — обеспечить безопасное и этичное внедрение технологий, защиту прав граждан и стимулирование инновационного развития страны.
«Закон направлен на формирование современной правовой среды, которая позволит эффективно внедрять решения на основе искусственного интеллекта без угрозы для человека и общества», — отметила Аккожина.
Документ вводит строгие ограничения на создание и эксплуатацию систем искусственного интеллекта, если их функции могут нанести вред человеку или обществу.
В частности, в Казахстане будет запрещено использование ИИ для:
манипулирования поведением людей и искажения их способности принимать осознанные решения;
эксплуатации моральной или физической уязвимости граждан — по возрасту, инвалидности, социальному положению и другим признакам;
оценки и классификации людей по их социальному поведению или личным характеристикам;
сбора и обработки персональных данных с нарушением законодательства;
анализа биометрических данных с целью выявления расы, политических взглядов или религиозной принадлежности для дискриминации;
определения эмоций человека без его согласия (за исключением случаев, установленных законом);
создания и распространения запрещенных законом результатов работы ИИ-систем.
Вместе с основным законом сенаторы рассмотрели сопутствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях.
Они предусматривают введение новых мер ответственности и уточнение действующих составов нарушений.
Основные нововведения:
установление административной ответственности за нарушения в сфере искусственного интеллекта;
введение штрафов за продажу энергетических напитков с нарушением установленных запретов;
обязательное отражение в контрольных чеках средств идентификации для прослеживаемости маркированных товаров;
ужесточение контроля над онлайн-торговлей и другими видами коммерческой деятельности.
Значительные изменения коснутся и строительного сектора.
Так, в сфере долевого участия в жилищном строительстве вводится административная ответственность за:
привлечение средств граждан и компаний без получения соответствующего разрешения;
размещение рекламы объектов, не прошедших официальное согласование.
Кроме того, в сфере жилищно-коммунального хозяйства будет предусмотрена ответственность за непроведение своевременных мероприятий по подготовке инженерных сетей и оборудования к отопительному сезону.
Законопроекты направлены на комплексное совершенствование законодательства, повышение прозрачности цифровых процессов и защиту граждан от злоупотреблений в новых технологических условиях.
Введение административных мер ответственности, по мнению сенаторов, поможет укрепить доверие общества к цифровым инновациям и создать безопасную правовую среду для их развития.
