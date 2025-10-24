“Европейская мечта” превратилась в кошмар: сотни казахстанцев остались без денег и работы

Қазақ тіліне аудару

Свыше 300 казахстанцев стали жертвами мошенников, которые обещали им трудоустройство на фермах Великобритании. Частная фирма уверяла, что обеспечит работу по сбору клубники, бесплатное жилье и высокие заработки — до 2 миллионов тенге в месяц, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: bfm.ru

Деньги собрали — люди остались дома

За оформление документов и визы с каждого соискателя требовали 750 тысяч тенге. Люди верили в легальное трудоустройство и подписывали договор, согласно которому им гарантировали выезд в течение девяти месяцев. Однако после получения денег представители компании перестали выходить на связь.

«Прошел год — и ни денег, ни обещанной работы. Фирма просто исчезла и сменила название. Сначала называлась Jumyste, потом Tabys Tup. У некоторых договоры были заключены и под другими брендами», — рассказала пострадавшая Гульнур Карим.

История повторяется: та же схема, новые названия

Еще два года назад подобная ситуация уже происходила. Тогда жители Алматы, Караганды и Актобе также пожаловались на фирму, обещавшую работу в Европе. После вмешательства журналистов пострадавшим вернули деньги. Но, как утверждают жертвы, организаторы снова вышли на рынок — с теми же схемами, но под другими названиями и по новым адресам.

Сегодня вернуть деньги пытаются жители Алматы, Шымкента, Уральска, Тараза и Актобе.

«Обещали вернуть, но просто исчезли»

Один из обманутых, Диас Жамбыл, рассказал, что заключил договор еще в 2024 году:

«Я пришел в офис, все выглядело солидно. Даже видел людей, которым возвращали деньги — поэтому и поверил. Заплатили миллион тенге за двоих, а потом началось молчание. Ни ответа, ни вылета. С нами было восемь человек — все ждут до сих пор».

Фирма исчезла, но сайт работает

Сейчас офис компании опечатан, а ее руководители скрываются. Однако на сайте по-прежнему активна онлайн-консультация, создающая видимость работы. Это вызывает подозрение, что деятельность аферистов может продолжаться под другим названием.

В полиции возбудили уголовное дело

Официальный представитель Департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек подтвердила, что заявления потерпевших объединены в одно производство.

«Фигуранты нам известны. Хоть компания и меняет название, люди за ней остаются те же. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного неоднократно», — пояснила Азирбек.

По данным следствия, личность основателя фирмы уже установлена. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.