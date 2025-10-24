Минфин объявил «диету» для бюджета: Казахстан сокращает госрасходы на 68 миллиардов тенге

Оптимизация бюджета: на чем сэкономят

Согласно заявлению Абзала Бейсенбекұлы, правительство провело масштабную работу по пересмотру статей бюджета. Под сокращение попали так называемые имиджевые расходы, не влияющие напрямую на социально-экономическое развитие страны.

Основные направления экономии:

отмена форумов и конференций , финансируемых из госбюджета;

сокращение командировочных расходов для чиновников;

пересмотр нормативов по отдельным категориям затрат государственных органов.

«Если вас интересует конкретная сумма — это порядка 68 миллиардов тенге. Они были оптимизированы и сокращены. Это в основном имиджевые расходы: форумы, командировочные и другие аналогичные направления», — пояснил вице-министр.

Форумы под запретом: в 2026 году их не будет за счет бюджета

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, Абзал Бейсенбекұлы отметил, что в 2026 году не запланировано проведение ни одного форума за счет государственных средств.

При этом он не уточнил, о каких именно мероприятиях идёт речь, однако подчеркнул, что решения принимались в контексте повышения эффективности использования бюджетных средств и концентрации ресурсов на действительно приоритетных проектах.

Цель — повышение эффективности расходов

Министерство финансов подчеркивает, что подобные меры не повлияют на социальные обязательства государства. Экономия направлена на оптимизацию управленческих и представительских расходов, чтобы сосредоточить средства на поддержке экономики, инфраструктурных проектах и социальной сфере.

Таким образом, сокращение на 68 миллиардов тенге — это часть более широкой стратегии по рациональному использованию бюджетных средств и отказу от затрат, не несущих ощутимой пользы для государства и граждан.