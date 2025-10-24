Минфин объявил «диету» для бюджета: Казахстан сокращает госрасходы на 68 миллиардов тенге

Оптимизация бюджета: на чем сэкономят
Согласно заявлению Абзала Бейсенбекұлы, правительство провело масштабную работу по пересмотру статей бюджета. Под сокращение попали так называемые имиджевые расходы, не влияющие напрямую на социально-экономическое развитие страны.
Основные направления экономии:
-
отмена форумов и конференций, финансируемых из госбюджета;
-
сокращение командировочных расходов для чиновников;
-
пересмотр нормативов по отдельным категориям затрат государственных органов.
«Если вас интересует конкретная сумма — это порядка 68 миллиардов тенге. Они были оптимизированы и сокращены. Это в основном имиджевые расходы: форумы, командировочные и другие аналогичные направления», — пояснил вице-министр.
Форумы под запретом: в 2026 году их не будет за счет бюджета
Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, Абзал Бейсенбекұлы отметил, что в 2026 году не запланировано проведение ни одного форума за счет государственных средств.
При этом он не уточнил, о каких именно мероприятиях идёт речь, однако подчеркнул, что решения принимались в контексте повышения эффективности использования бюджетных средств и концентрации ресурсов на действительно приоритетных проектах.
Цель — повышение эффективности расходов
Министерство финансов подчеркивает, что подобные меры не повлияют на социальные обязательства государства. Экономия направлена на оптимизацию управленческих и представительских расходов, чтобы сосредоточить средства на поддержке экономики, инфраструктурных проектах и социальной сфере.
Таким образом, сокращение на 68 миллиардов тенге — это часть более широкой стратегии по рациональному использованию бюджетных средств и отказу от затрат, не несущих ощутимой пользы для государства и граждан.
