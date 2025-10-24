18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
24.10.2025, 07:29

Эксперт предупредил: Если санкции в Казахстане коснутся Halyk или Kaspi — это будет финансовый коллапс

Новости Казахстана 0 2 231

Экономист Арман Бейсембаев считает, что включение казахстанского подразделения ВТБ в новый санкционный список Евросоюза должно стать серьезным предупреждением для всей банковской системы страны. По его словам, подобные меры могут быть лишь началом более масштабного давления, сообщает Lada.kz со ссылкой на forbes.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Новый пакет санкций: сигнал, который нельзя игнорировать

23 октября 2025 года Евросоюз опубликовал 19-й пакет антироссийских санкций, в который впервые попал Банк ВТБ (Казахстан). Эксперт подчеркивает, что это событие нельзя воспринимать как локальный эпизод:

«Пока можно выдохнуть — всё обошлось. Но это очень грозный сигнал для наших банков. Он выглядит как предупреждение, и ЕС подошел к нему гораздо основательнее, чем прежде», — отметил Бейсембаев в интервью Forbes Kazakhstan.

По его словам, если ранее европейские санкции имели скорее символический характер, то теперь подход стал гораздо жестче и продуманнее.

Санкции усиливаются: смена стратегии Евросоюза

Бейсембаев напомнил, что в предыдущих пакетах ограничения часто выглядели «как попытка слегка надавить на Россию, не доводя до серьёзных последствий». Однако теперь ЕС демонстрирует решимость и последовательность: в санкционные списки уже попали крупнейшие российские корпорации — «Лукойл», «Роснефть» и ряд банков, включая филиалы за пределами России.

«ВТБ нельзя назвать системообразующим банком для Казахстана, — пояснил эксперт. — Гораздо серьёзнее был уход Сбербанка и Альфа-Банка в 2022 году. Тогда Сбер занимал второе место по капитализации в стране, и его уход стал настоящим ударом по финансовому сектору».

Что будет, если санкции коснутся Kaspi или Halyk

Экономист сравнил возможные последствия новых ограничений с гипотетическим ударом по крупнейшим отечественным банкам.

«Если бы под санкции попал Kaspi — это был бы кошмар: паника, обвал, коллапс системы. А если речь зайдет о Halyk Bank, через который проходят основные бюджетные средства, последствия станут катастрофическими. Финансовая система страны просто не готова к такому сценарию», — отметил Бейсембаев.

Почему риски для казахстанских банков растут

По мнению эксперта, у западных политиков есть достаточно оснований рассматривать и другие банки Казахстана как потенциальные цели. Речь идёт о теневых схемах, когда посредники оформляют банковские карты местных финансовых учреждений и пересылают их в Россию, чтобы россияне могли пользоваться системами SWIFT, Visa и Mastercard без личного присутствия.

«Это целый подпольный бизнес, о котором на Западе прекрасно знают, — подчеркнул экономист. — Если эту брешь не закрыть, под удар могут попасть все крупнейшие банки страны».

«Выдохнуть можно, но расслабляться рано»

Бейсембаев убеждён, что казахстанским финансовым структурам стоит воспринимать ситуацию максимально серьёзно.

«Следующими могут оказаться именно они. Пока можно немного выдохнуть, но расслабляться рано. Уверен, что 20-й и 21-й пакеты санкций — не за горами», — резюмировал он.

