Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
24.10.2025, 08:14

Казахстан открывает “ящик Пандоры”: компании должны будут назвать своих хозяев

Новости Казахстана

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) подготовило проект нового приказа, который обяжет компании и иностранные структуры без образования юрлица предоставлять информацию о своих бенефициарных владельцах. Документ уже вынесен на общественное обсуждение, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Что предусматривает новый порядок

Проект приказа под названием «Об утверждении Правил и сроков представления сведений и документов о бенефициарных собственниках» определяет:

  • каким образом юридические лица и иностранные структуры будут передавать данные по запросу АФМ;

  • в какие сроки нужно будет направлять документы;

  • в какой форме фиксировать и хранить информацию, необходимую для идентификации фактических владельцев бизнеса.

Иными словами, компании должны будут по требованию АФМ раскрывать, кто является их конечным владельцем, а также подтверждать достоверность представленных сведений.

Законодательная основа

Новая инициатива опирается на изменения, внесённые в законодательство 19 сентября 2025 года. Тогда президент Казахстана подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма».

Этим законом впервые подробно прописаны нормы, касающиеся противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения. Именно эти положения теперь должны быть отражены и в разрабатываемом приказе АФМ.

Когда завершится обсуждение

Общественное обсуждение проекта продлится до 4 ноября 2025 года. Все желающие могут направить комментарии и предложения на портале «Открытые НПА». После завершения обсуждения документ планируют утвердить и ввести в действие.

Зачем это нужно

Главная цель нововведения — повысить прозрачность собственности и усилить финансовый контроль, чтобы исключить возможность использования казахстанских компаний для отмывания денег или финансирования запрещённых организаций.

0
0
0
Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Чтобы народ поверил в ваши планы, для начала покажите бенефициаров трёх китов: Кашаган, Карачаганак и Тенгиз. Далее будем посмотреть как вы хвосты прижмёте.
24.10.2025, 03:26
