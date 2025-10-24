Казахстан открывает “ящик Пандоры”: компании должны будут назвать своих хозяев

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) подготовило проект нового приказа, который обяжет компании и иностранные структуры без образования юрлица предоставлять информацию о своих бенефициарных владельцах. Документ уже вынесен на общественное обсуждение, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.
Проект приказа под названием «Об утверждении Правил и сроков представления сведений и документов о бенефициарных собственниках» определяет:
каким образом юридические лица и иностранные структуры будут передавать данные по запросу АФМ;
в какие сроки нужно будет направлять документы;
в какой форме фиксировать и хранить информацию, необходимую для идентификации фактических владельцев бизнеса.
Иными словами, компании должны будут по требованию АФМ раскрывать, кто является их конечным владельцем, а также подтверждать достоверность представленных сведений.
Новая инициатива опирается на изменения, внесённые в законодательство 19 сентября 2025 года. Тогда президент Казахстана подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма».
Этим законом впервые подробно прописаны нормы, касающиеся противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения. Именно эти положения теперь должны быть отражены и в разрабатываемом приказе АФМ.
Общественное обсуждение проекта продлится до 4 ноября 2025 года. Все желающие могут направить комментарии и предложения на портале «Открытые НПА». После завершения обсуждения документ планируют утвердить и ввести в действие.
Главная цель нововведения — повысить прозрачность собственности и усилить финансовый контроль, чтобы исключить возможность использования казахстанских компаний для отмывания денег или финансирования запрещённых организаций.
