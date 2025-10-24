Когда доллар диктует зарплаты: что происходит с доходами казахстанцев на самом деле

Қазақ тіліне аудару

Экономисты отмечают, что ослабление тенге напрямую повлияло на уровень доходов казахстанцев, особенно если пересчитывать их в иностранной валюте. Пока соседи по Евразийскому союзу фиксируют рост заработков, в РК наблюдается обратная тенденция, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: egemen.kz

Средние доходы в долларах: Казахстан теряет, соседи прибавляют

По данным Евразийской экономической комиссии, за последние три года номинальные среднемесячные зарплаты в Казахстане выросли с $669 в 2022 году до $858 в 2024-м, то есть на 28%. Однако этот рост оказался временным: уже в первом полугодии 2025 года оклады сократились до $849, что на 3% меньше, чем годом ранее.

В то же время в остальных странах ЕАЭС зафиксирован стабильный рост доходов:

Кыргызстан — плюс 20,8% (до $481 );

Беларусь — плюс 22,3% (до $815 );

Армения — рост на 6,9% (до $753 );

Россия — рост на 20,4%, средний заработок составил около $1,1 тыс.

Тенге против доллара: влияние курса на реальный доход

Эксперты подчеркивают, что снижение доходов в Казахстане во многом связано с ослаблением национальной валюты.

С начала года курс тенге к доллару США изменился с 524,67 до 540,74 тенге за единицу валюты, по данным Нацбанка.

Падение курса делает долларовые доходы казахстанцев менее конкурентоспособными по сравнению с соседями, несмотря на номинальный рост зарплат в тенге.

Отраслевой разрез: кто потерял больше

Если рассматривать зарплаты по секторам экономики, снижение заметно в нескольких ключевых направлениях:

строительство — минус 13,3% ;

образование — минус 6,1% ;

горнодобывающая промышленность — минус 1%.

В то время как в России, Армении, Беларуси и Кыргызстане заработки в этих же сферах демонстрировали уверенный рост, отражая положительную динамику национальных экономик.

Тенденции и прогноз

Аналитики отмечают, что падение реальных доходов в Казахстане при растущем курсе доллара указывает на уязвимость экономики к валютным колебаниям. Если ослабление тенге продолжится, разрыв между Казахстаном и другими странами ЕАЭС по уровню долларовых зарплат может увеличиться.

Для стабилизации ситуации эксперты рекомендуют усилить меры по поддержанию внутренней валюты и стимулированию роста производительности труда — только это позволит вернуть конкурентоспособность доходов казахстанцев.