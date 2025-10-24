18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
538.13
624.88
6.64
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
24.10.2025, 09:11

Когда доллар диктует зарплаты: что происходит с доходами казахстанцев на самом деле

Новости Казахстана 0 631

Экономисты отмечают, что ослабление тенге напрямую повлияло на уровень доходов казахстанцев, особенно если пересчитывать их в иностранной валюте. Пока соседи по Евразийскому союзу фиксируют рост заработков, в РК наблюдается обратная тенденция, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: egemen.kz
Фото: egemen.kz

Средние доходы в долларах: Казахстан теряет, соседи прибавляют

По данным Евразийской экономической комиссии, за последние три года номинальные среднемесячные зарплаты в Казахстане выросли с $669 в 2022 году до $858 в 2024-м, то есть на 28%. Однако этот рост оказался временным: уже в первом полугодии 2025 года оклады сократились до $849, что на 3% меньше, чем годом ранее.

В то же время в остальных странах ЕАЭС зафиксирован стабильный рост доходов:

  • Кыргызстан — плюс 20,8% (до $481);

  • Беларусь — плюс 22,3% (до $815);

  • Армения — рост на 6,9% (до $753);

  • Россия — рост на 20,4%, средний заработок составил около $1,1 тыс.

Тенге против доллара: влияние курса на реальный доход

Эксперты подчеркивают, что снижение доходов в Казахстане во многом связано с ослаблением национальной валюты.
С начала года курс тенге к доллару США изменился с 524,67 до 540,74 тенге за единицу валюты, по данным Нацбанка.
Падение курса делает долларовые доходы казахстанцев менее конкурентоспособными по сравнению с соседями, несмотря на номинальный рост зарплат в тенге.

Отраслевой разрез: кто потерял больше

Если рассматривать зарплаты по секторам экономики, снижение заметно в нескольких ключевых направлениях:

  • строительство — минус 13,3%;

  • образование — минус 6,1%;

  • горнодобывающая промышленность — минус 1%.

В то время как в России, Армении, Беларуси и Кыргызстане заработки в этих же сферах демонстрировали уверенный рост, отражая положительную динамику национальных экономик.

Тенденции и прогноз

Аналитики отмечают, что падение реальных доходов в Казахстане при растущем курсе доллара указывает на уязвимость экономики к валютным колебаниям. Если ослабление тенге продолжится, разрыв между Казахстаном и другими странами ЕАЭС по уровню долларовых зарплат может увеличиться.

Для стабилизации ситуации эксперты рекомендуют усилить меры по поддержанию внутренней валюты и стимулированию роста производительности труда — только это позволит вернуть конкурентоспособность доходов казахстанцев.

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
Казахстанцам советуют временно воздержаться от депозитов: названа причинаНовости Казахстана
13.10.2025, 10:03 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь