24.10.2025, 09:43

Истинная причина отказа от кириллицы в Казахстане: лингвист раскрывает то, о чем молчали

Новости Казахстана

Переход Казахстана на латиницу — не просто технический шаг, а символический разрыв с советским прошлым. По мнению экспертов, это решение отражает стремление страны к укреплению национальной идентичности и интеграции в мировое сообщество, спередает Lada.kz.

Отрыв от советского наследия

Кандидат филологических наук, лингвист Тимур Козырев в интервью YouTube-каналу Qalam отметил, что отказ от кириллицы позволит Казахстану окончательно выйти из-под влияния советского культурного пространства.

По его словам, латинский алфавит открывает новые возможности для международного общения и делает казахский язык более доступным для изучения за рубежом.

«Латиница — это курс на сближение с тюркским миром. Это одно из стратегических направлений внешней политики Казахстана. Мы укрепляем связи с Турцией, Азербайджаном, Узбекистаном. С другой стороны, латиница — мировой алфавит, который выводит нас из навязанного провинциализма», — отметил эксперт

Козырев подчеркнул, что не выступает против кириллицы как таковой, но видит в ней «алфавит славянско-православного ареала», что не полностью соответствует современным целям Казахстана как независимого государства.

Интеграция в тюркский и глобальный мир

Переход на латиницу, по мнению лингвиста, символизирует движение Казахстана к культурной и политической консолидации с другими тюркоязычными странами.
Это не просто языковая реформа, а элемент внешнеполитического курса — шаг к укреплению единого тюркского пространства, где ключевыми партнерами выступают Турция, Азербайджан и Узбекистан.

Кроме того, латиница, являясь «мировым алфавитом», облегчает коммуникацию в цифровой и научной среде, где латинская графика уже является стандартом.

Почему переход затянулся

Несмотря на стратегическую важность, переход на латиницу в Казахстане сопровождается трудностями. Как отмечают в Министерстве науки и высшего образования, до сих пор не утвержден окончательный вариант алфавита.

Министр Саясат Нурбек пояснил, что основное препятствие — необходимость сохранить все фонетические, орфографические и орфоэпические особенности казахского языка.

Работа продолжается, но ученым пока не удалось достичь консенсуса относительно того, какой вариант латиницы наиболее точно передает звучание родной речи.

Итог: символ перемен и идентичности

Отказ от кириллицы — не просто смена шрифта. Это отражение новой национальной философии, стремления Казахстана к самостоятельности, культурной самобытности и признанию в глобальном мире.

