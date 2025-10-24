Полиция сделала важное заявление о “просроченных декларациях” казахстанцев

Полиция Казахстана выступила с предупреждением о появлении нового способа мошенничества, связанного с налоговыми декларациями. По данным Tengrinews.kz, злоумышленники используют тему отчётности, чтобы обмануть граждан и завладеть их личными данными или денежными средствами, сообщает Lada.kz.
Мошенники звонят гражданам, представляясь представителями государственных структур. Под предлогом «проверки налоговой декларации» злоумышленники утверждают, что человек якобы просрочил подачу декларации и ему грозит блокировка банковских счетов.
Чтобы «решить вопрос», они требуют срочно подтвердить личность и продиктовать код из SMS-сообщения, якобы для «идентификации». После получения кода аферисты получают доступ к банковским счетам и крадут средства.
Правоохранительные органы призывают граждан не поддаваться на подобные уловки.
В официальном заявлении отмечается, что сотрудники госорганов не звонят гражданам по таким вопросам, не требуют кодов, паролей и другой конфиденциальной информации.
«Никогда не сообщайте третьим лицам SMS-коды, пароли, данные банковских карт и другие личные сведения. При получении подозрительных звонков необходимо немедленно прервать разговор и обратиться в полицию по номеру 102», — говорится в сообщении.
Полиция напоминает несколько простых правил цифровой безопасности:
Не доверяйте незнакомым звонкам, особенно если вам угрожают штрафами или блокировкой счетов.
Проверяйте информацию — позвоните самостоятельно в налоговый комитет или банк.
Никогда не сообщайте SMS-коды и данные карт, даже если звонящий представляется госслужащим.
Сохраняйте бдительность: государственные органы связываются с гражданами официально — через портал eGov или письменные уведомления.
Мошенники продолжают искать новые способы наживы, используя страх и доверчивость людей. Казахстанцам советуют быть внимательными и помнить: любая просьба продиктовать код из SMS — это сигнал об опасности.
