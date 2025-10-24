18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
24.10.2025, 10:47

Полиция сделала важное заявление о “просроченных декларациях” казахстанцев

Новости Казахстана 0 451

Полиция Казахстана выступила с предупреждением о появлении нового способа мошенничества, связанного с налоговыми декларациями. По данным Tengrinews.kz, злоумышленники используют тему отчётности, чтобы обмануть граждан и завладеть их личными данными или денежными средствами, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Как действует схема

Мошенники звонят гражданам, представляясь представителями государственных структур. Под предлогом «проверки налоговой декларации» злоумышленники утверждают, что человек якобы просрочил подачу декларации и ему грозит блокировка банковских счетов.

Чтобы «решить вопрос», они требуют срочно подтвердить личность и продиктовать код из SMS-сообщения, якобы для «идентификации». После получения кода аферисты получают доступ к банковским счетам и крадут средства.

Что говорят в полиции

Правоохранительные органы призывают граждан не поддаваться на подобные уловки.

В официальном заявлении отмечается, что сотрудники госорганов не звонят гражданам по таким вопросам, не требуют кодов, паролей и другой конфиденциальной информации.

«Никогда не сообщайте третьим лицам SMS-коды, пароли, данные банковских карт и другие личные сведения. При получении подозрительных звонков необходимо немедленно прервать разговор и обратиться в полицию по номеру 102», — говорится в сообщении.

Как защититься от телефонных афер

Полиция напоминает несколько простых правил цифровой безопасности:

  • Не доверяйте незнакомым звонкам, особенно если вам угрожают штрафами или блокировкой счетов.

  • Проверяйте информацию — позвоните самостоятельно в налоговый комитет или банк.

  • Никогда не сообщайте SMS-коды и данные карт, даже если звонящий представляется госслужащим.

  • Сохраняйте бдительность: государственные органы связываются с гражданами официально — через портал eGov или письменные уведомления.

Итог

Мошенники продолжают искать новые способы наживы, используя страх и доверчивость людей. Казахстанцам советуют быть внимательными и помнить: любая просьба продиктовать код из SMS — это сигнал об опасности.

