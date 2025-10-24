Тайны казармы: что происходит с молодыми казахстанцами в армии?

Қазақ тіліне аудару

До конца 2025 года планируется призвать на срочную службу около 22 тысяч казахстанцев в возрасте от 18 до 27 лет. Общественное мнение о службе в армии разделилось: одни считают, что армия дисциплинирует молодежь, другие — что она может негативно влиять на характер и жизнь молодых людей. Корреспондент Tengrinews.kz выяснил, как эту тему оценивают в Министерстве обороны Казахстана, сообщает Lada.kz.

Фото: Министерство обороны РК

Исследования зарубежных ученых и тревоги экспертов

В середине октября доцент и руководитель Центра экономических исследований Maqsut Narikbayev University Ныгметжан Кузенбаев опубликовал в Instagram пост о влиянии срочной службы на жизнь молодых людей. Он задался вопросом: может ли армия способствовать росту преступности среди призывников.

Кузенбаев сослался на исследования американского экономиста, лауреата Нобелевской премии Джошуа Ангриста, которые показали, что призыв снижает будущие доходы юношей, поскольку военная служба не заменяет полноценный трудовой опыт.

Кроме того, он упомянул исследование шведских экономистов Ранди Хьялмарссон и Мэттью Дж. Линдквиста. Они изучили данные о 168 000 молодых людей, призванных в шведскую армию в 1990-х, и обнаружили, что служба повышала вероятность совершения преступлений на 32%. Среди причин назывались:

резкая смена режима после строгой дисциплины;

пауза в образовании и карьере;

негативное окружение в армии.

Кузенбаев отмечал: «Если даже в Швеции, стране с высоким уровнем жизни и образованием, обязательная служба имеет такие последствия, не стоит ли нам учитывать возможные риски?»

Позиция Министерства обороны Казахстана

Tengrinews.kz направил официальный запрос в Минобороны, чтобы узнать, согласны ли в ведомстве с выводами зарубежных исследований.

В министерстве подчеркнули, что занимают противоположную позицию:

Служба в армии рассматривается как почетный этап в жизни молодого человека, формирующий патриотизм, дисциплину, ответственность и умение работать в команде.

Вооруженные Силы Казахстана обучают современным образцам военной техники и вооружения.

Уровень правонарушений среди призывников крайне низкий, а законопослушное поведение сохраняется и после службы.

В Минобороны отметили, что комплекс воспитательных, правовых и профилактических мер способствует развитию устойчивых моральных качеств, правосознания и гражданской зрелости, что снижает риски противоправного поведения.

Преимущества службы для казахстанцев

В ведомстве перечислили конкретные бонусы для призывников:

Гранты на обучение: в 2025 году было выделено 2300 государственных грантов.

Профессиональная подготовка: обучение по 20 различным специальностям в учебных центрах армии.

Продолжение карьеры в армии: 1066 выпускников службы уже продолжают службу на контрактной основе, повышают квалификацию и осваивают современные образцы вооружения.

Минобороны подчеркнуло, что после службы молодые люди обладают равными гражданскими правами, и специальные исследования влияния армии на их дальнейший жизненный путь не проводились.

Как служба влияет на учебу и карьеру

По данным Минобороны:

Около 10% призывников продолжают обучение в вузах.

Дисциплина и организованность, приобретенные в армии, помогают успешно адаптироваться к учебе и профессиональной жизни.

Прошедшие службу имеют преимущество при поступлении на работу в правоохранительные органы.

Таким образом, служба не только формирует личностные качества, но и открывает возможности для дальнейшего образования и карьеры.

Вывод Минобороны

В ведомстве уверены, что большинство военнослужащих после службы успешно реализуют себя в гражданской жизни:

продолжают обучение;

устраиваются на работу;

создают семьи;

становятся законопослушными и активными гражданами Казахстана.

По мнению Минобороны, служба в армии — это не путь к криминализации, а возможность для личностного, профессионального и гражданского развития.