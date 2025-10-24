18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
24.10.2025, 12:13

Новый налог с продажи недвижимости: когда и сколько придется отдать государству

Новости Казахстана 0 946

Заместитель руководителя управления налоговой методологии департамента методологии Комитета государственных доходов (КГД) Айгуль Аббас подробно рассказала, в каких случаях казахстанцам при продаже недвижимости придется уплачивать индивидуальный подоходный налог (ИПН) в размере 10%, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: gubkinsk-r31.gosweb.gosuslugi.ru
Фото: gubkinsk-r31.gosweb.gosuslugi.ru

Новый срок владения недвижимостью: два года вместо одного

По словам А. Аббас, с 2026 года изменится период, в течение которого при продаже недвижимости будет взиматься ИПН. Если человек купил квартиру и продает её в течение двух лет, он обязан уплатить налог 10% от прироста стоимости.

  • Прирост стоимости определяется как разница между ценой продажи и ценой приобретения недвижимости.

  • Если имущество находится во владении более двух лет, налог платить не нужно.

Ранее этот срок составлял один год.

Аббас пояснила:

"Обложение имущественного дохода с периодом владения два года будет распространяться только на недвижимость, купленную после 1 января 2026 года. Например, если квартира приобретена в 2025 году и продается в 2026 году, действует период один год. Если куплена в 2026 году — действуют новые правила, то есть два года."

Налог касается любой недвижимости

Правила налогообложения распространяются не только на квартиры:

  • земельные участки,

  • объекты личного подсобного хозяйства,

  • парковочные места,

  • дачи, гаражи, кладовки и другие объекты недвижимости.

Особенности для участников долевого строительства

Айгуль Аббас также разъяснила, как налог будет работать для тех, кто приобрел жилье на стадии строительства:

  • В таком случае покупатель приобретает долю участия в строительстве, а не готовую квартиру.

  • Поскольку строительство некоторых объектов может затягиваться на годы, в текущем законодательстве нет ограничений по срокам продажи, но налог всё равно уплачивается.

  • В новом Налоговом кодексе предусмотрено: если доля участия продается или переуступается, период владения составит три года.

Таким образом:

  • Для зарегистрированной недвижимости — период владения два года.

  • Для долевого участия в строительстве — период владения три года.

