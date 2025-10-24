Новый налог с продажи недвижимости: когда и сколько придется отдать государству

Заместитель руководителя управления налоговой методологии департамента методологии Комитета государственных доходов (КГД) Айгуль Аббас подробно рассказала, в каких случаях казахстанцам при продаже недвижимости придется уплачивать индивидуальный подоходный налог (ИПН) в размере 10%, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
По словам А. Аббас, с 2026 года изменится период, в течение которого при продаже недвижимости будет взиматься ИПН. Если человек купил квартиру и продает её в течение двух лет, он обязан уплатить налог 10% от прироста стоимости.
Прирост стоимости определяется как разница между ценой продажи и ценой приобретения недвижимости.
Если имущество находится во владении более двух лет, налог платить не нужно.
Ранее этот срок составлял один год.
Аббас пояснила:
"Обложение имущественного дохода с периодом владения два года будет распространяться только на недвижимость, купленную после 1 января 2026 года. Например, если квартира приобретена в 2025 году и продается в 2026 году, действует период один год. Если куплена в 2026 году — действуют новые правила, то есть два года."
Правила налогообложения распространяются не только на квартиры:
земельные участки,
объекты личного подсобного хозяйства,
парковочные места,
дачи, гаражи, кладовки и другие объекты недвижимости.
Айгуль Аббас также разъяснила, как налог будет работать для тех, кто приобрел жилье на стадии строительства:
В таком случае покупатель приобретает долю участия в строительстве, а не готовую квартиру.
Поскольку строительство некоторых объектов может затягиваться на годы, в текущем законодательстве нет ограничений по срокам продажи, но налог всё равно уплачивается.
В новом Налоговом кодексе предусмотрено: если доля участия продается или переуступается, период владения составит три года.
Таким образом:
Для зарегистрированной недвижимости — период владения два года.
Для долевого участия в строительстве — период владения три года.
Комментарии0 комментарий(ев)