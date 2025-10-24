Новый налог с продажи недвижимости: когда и сколько придется отдать государству

Қазақ тіліне аудару

Заместитель руководителя управления налоговой методологии департамента методологии Комитета государственных доходов (КГД) Айгуль Аббас подробно рассказала, в каких случаях казахстанцам при продаже недвижимости придется уплачивать индивидуальный подоходный налог (ИПН) в размере 10%, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: gubkinsk-r31.gosweb.gosuslugi.ru

Новый срок владения недвижимостью: два года вместо одного

По словам А. Аббас, с 2026 года изменится период, в течение которого при продаже недвижимости будет взиматься ИПН. Если человек купил квартиру и продает её в течение двух лет, он обязан уплатить налог 10% от прироста стоимости.

Прирост стоимости определяется как разница между ценой продажи и ценой приобретения недвижимости.

Если имущество находится во владении более двух лет, налог платить не нужно.

Ранее этот срок составлял один год.

Аббас пояснила:

"Обложение имущественного дохода с периодом владения два года будет распространяться только на недвижимость, купленную после 1 января 2026 года. Например, если квартира приобретена в 2025 году и продается в 2026 году, действует период один год. Если куплена в 2026 году — действуют новые правила, то есть два года."

Налог касается любой недвижимости

Правила налогообложения распространяются не только на квартиры:

земельные участки,

объекты личного подсобного хозяйства,

парковочные места,

дачи, гаражи, кладовки и другие объекты недвижимости.

Особенности для участников долевого строительства

Айгуль Аббас также разъяснила, как налог будет работать для тех, кто приобрел жилье на стадии строительства:

В таком случае покупатель приобретает долю участия в строительстве , а не готовую квартиру.

Поскольку строительство некоторых объектов может затягиваться на годы, в текущем законодательстве нет ограничений по срокам продажи , но налог всё равно уплачивается.

В новом Налоговом кодексе предусмотрено: если доля участия продается или переуступается, период владения составит три года.

Таким образом: