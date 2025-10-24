Токаев прокомментировал новый Налоговый кодекс

Қазақ тіліне аудару

24 октября 2025 года на торжественном мероприятии, посвящённом Дню Республики, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с важными заявлениями о налоговой реформе и мерах поддержки малого и среднего бизнеса, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Акорда

Поддержка малого и среднего бизнеса

Глава государства отметил, что к нему поступает множество обращений предпринимателей, связанных с новым Налоговым кодексом. В ответ на это Токаев дал конкретные поручения премьер-министру.

"Правительство сохранило в прежнем виде перечень предприятий, работающих в соответствии со специальным налоговым режимом. В дальнейшем будут применены и другие меры для поддержки малого и среднего предпринимательства", — подчеркнул президент.

Таким образом, предприниматели могут рассчитывать на стабильность налогового режима и дополнительные меры поддержки со стороны государства.

Диалог с бизнесом и экономические реформы

Президент также обратил внимание на необходимость постоянного конструктивного диалога между правительством и бизнес-сообществом.

"Вместе с тем экономические реформы ни в коем случае нельзя останавливать. Как бы сложно ни было, мы обязательно должны осуществлять положительные изменения. Иначе мы можем столкнуться с масштабными негативными последствиями", — заявил Токаев.

Он отметил, что реформы направлены на создание устойчивой экономической среды и предотвращение негативных последствий для бизнеса.

Строительство «Справедливого Казахстана»

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что успех страны возможен только при совместных усилиях государства, бизнеса и общества.

"Наша страна уверенно стоит на ногах, экономика показывает положительную динамику, получает высокие кредитные рейтинги со стороны международных финансовых институтов. Моя принципиальная позиция заключается в том, что ключевые показатели экономического развития — это повышение благосостояния и качества жизни граждан", — добавил президент.

Таким образом, главной целью налоговой и экономической реформы является улучшение качества жизни граждан и создание справедливой и устойчивой экономической системы.