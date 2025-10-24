Казахстанец решил пересечь границу после шести бутылок пива

В области Жетісу сотрудники полиции задержали 29-летнего мужчину, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отправился в путь на грузовике "КамАЗ" в сторону границы с Китаем. Несмотря на многократные наказания, водитель вновь нарушил закон, поставив под угрозу жизнь других участников дорожного движения, сообщает Lada.kz со ссылкой на МВД.
По информации МВД, инцидент произошел 15 октября. Подозреваемый, житель Панфиловского района, находясь дома в селе Ынтымак, выпил шесть бутылок пива. После этого, несмотря на лишение водительских прав, мужчина сел за руль грузового автомобиля и направился к трассе Западная Европа — Западный Китай.
Эта поездка оказалась недолгой: на одном из участков трассы он столкнулся с грузовиком Volvo FH, движущимся в попутном направлении.
В результате столкновения оба грузовика получили механические повреждения. Сотрудники полиции, прибывшие на место ДТП, провели осмотр и изъяли "КамАЗ", который был отправлен на специализированную стоянку в Жаркенте.
Водитель был немедленно задержан и доставлен в отдел полиции для допроса. По словам самого подозреваемого, он полностью осознавал свои действия, однако решил проигнорировать все ограничения и риски.
Инцидент стал далеко не первым нарушением закона со стороны 29-летнего мужчины.
В 2021 году он был лишен водительских прав на семь лет за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
В 2022 году водитель вновь попался пьяным за рулем. Суд назначил ему ограничение свободы на 2,5 года и 100 часов принудительных работ.
Несмотря на эти меры, мужчина вновь сел за руль в нетрезвом состоянии, демонстрируя полное пренебрежение законами и безопасностью других участников дорожного движения.
На данный момент в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье за управление транспортным средством лицом, лишенным права управления, в состоянии алкогольного опьянения.
Санкции статьи предусматривают лишение свободы, а также другие меры ответственности, которые будут определены судом.
В ведомстве подчеркнули: подобные действия создают серьезную угрозу для жизни и здоровья людей, а также наносят значительный материальный ущерб.
Комментарии0 комментарий(ев)