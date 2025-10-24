Казахстанец решил пересечь границу после шести бутылок пива

Қазақ тіліне аудару

В области Жетісу сотрудники полиции задержали 29-летнего мужчину, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отправился в путь на грузовике "КамАЗ" в сторону границы с Китаем. Несмотря на многократные наказания, водитель вновь нарушил закон, поставив под угрозу жизнь других участников дорожного движения, сообщает Lada.kz со ссылкой на МВД .

Фото: Polisia.kz

Ночная поездка с шести бутылками пива

По информации МВД, инцидент произошел 15 октября. Подозреваемый, житель Панфиловского района, находясь дома в селе Ынтымак, выпил шесть бутылок пива. После этого, несмотря на лишение водительских прав, мужчина сел за руль грузового автомобиля и направился к трассе Западная Европа — Западный Китай.

Эта поездка оказалась недолгой: на одном из участков трассы он столкнулся с грузовиком Volvo FH, движущимся в попутном направлении.

Последствия столкновения

В результате столкновения оба грузовика получили механические повреждения. Сотрудники полиции, прибывшие на место ДТП, провели осмотр и изъяли "КамАЗ", который был отправлен на специализированную стоянку в Жаркенте.

Водитель был немедленно задержан и доставлен в отдел полиции для допроса. По словам самого подозреваемого, он полностью осознавал свои действия, однако решил проигнорировать все ограничения и риски.

Ранее судимый: история нарушений

Инцидент стал далеко не первым нарушением закона со стороны 29-летнего мужчины.

В 2021 году он был лишен водительских прав на семь лет за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

В 2022 году водитель вновь попался пьяным за рулем. Суд назначил ему ограничение свободы на 2,5 года и 100 часов принудительных работ.

Несмотря на эти меры, мужчина вновь сел за руль в нетрезвом состоянии, демонстрируя полное пренебрежение законами и безопасностью других участников дорожного движения.

Уголовное дело и возможное наказание

На данный момент в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье за управление транспортным средством лицом, лишенным права управления, в состоянии алкогольного опьянения.

Санкции статьи предусматривают лишение свободы, а также другие меры ответственности, которые будут определены судом.

В ведомстве подчеркнули: подобные действия создают серьезную угрозу для жизни и здоровья людей, а также наносят значительный материальный ущерб.