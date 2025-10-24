Китай вложит $1 млрд в Казахстан: что будет построено

Крупная китайская компания объявила о планах инвестировать свыше 1 миллиарда долларов США в развитие «зеленых» проектов в Казахстане. Эти вложения станут значительным вкладом в расширение энергетического потенциала страны и поддержку возобновляемых источников энергии (ВИЭ), сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
По информации Министерства энергетики Казахстана, компания China Energy подтвердила свои намерения реализовать два масштабных проекта в секторе ВИЭ. Общий объем инвестиций превышает $1 млрд, что делает эти проекты одними из крупнейших зарубежных вложений в казахстанскую «зеленую» энергетику.
Согласно официальным данным, китайская компания сосредоточится на строительстве:
Солнечной электростанции мощностью 300 МВт в Туркестанской области;
Ветровой электростанции мощностью 500 МВт в Карагандинской области.
Эти объекты позволят значительно увеличить долю возобновляемой энергии в национальной энергосистеме и сократить зависимость от традиционных источников топлива.
На фоне китайских инвестиций, в южных регионах Казахстана также планируется строительство ветровых электростанций с участием арабских инвесторов. Например, в Жамбылской области готовится проект ветровой станции мощностью 1 ГВт.
Таким образом, Казахстан становится центром международного внимания в области возобновляемой энергетики, привлекая инвестиции из разных частей мира.
Министерство энергетики уточнило, что в ближайшие годы в стране появятся новые объекты ВИЭ, включая солнечные и ветровые станции различной мощности. Реализация этих проектов будет способствовать:
Созданию рабочих мест;
Росту энергетической независимости;
Снижению выбросов парниковых газов;
Привлечению дополнительных иностранных инвестиций.
Таким образом, Казахстан постепенно формирует современную «зеленую» энергетическую инфраструктуру, соответствующую мировым стандартам.
