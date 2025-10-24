Китай вложит $1 млрд в Казахстан: что будет построено

Қазақ тіліне аудару

Крупная китайская компания объявила о планах инвестировать свыше 1 миллиарда долларов США в развитие «зеленых» проектов в Казахстане. Эти вложения станут значительным вкладом в расширение энергетического потенциала страны и поддержку возобновляемых источников энергии (ВИЭ), сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Подробности инвестиций

По информации Министерства энергетики Казахстана, компания China Energy подтвердила свои намерения реализовать два масштабных проекта в секторе ВИЭ. Общий объем инвестиций превышает $1 млрд, что делает эти проекты одними из крупнейших зарубежных вложений в казахстанскую «зеленую» энергетику.

Планируемые объекты

Согласно официальным данным, китайская компания сосредоточится на строительстве:

Солнечной электростанции мощностью 300 МВт в Туркестанской области ;

Ветровой электростанции мощностью 500 МВт в Карагандинской области.

Эти объекты позволят значительно увеличить долю возобновляемой энергии в национальной энергосистеме и сократить зависимость от традиционных источников топлива.

Конкуренция на рынке ВИЭ

На фоне китайских инвестиций, в южных регионах Казахстана также планируется строительство ветровых электростанций с участием арабских инвесторов. Например, в Жамбылской области готовится проект ветровой станции мощностью 1 ГВт.

Таким образом, Казахстан становится центром международного внимания в области возобновляемой энергетики, привлекая инвестиции из разных частей мира.

Развитие отрасли в ближайшем будущем

Министерство энергетики уточнило, что в ближайшие годы в стране появятся новые объекты ВИЭ, включая солнечные и ветровые станции различной мощности. Реализация этих проектов будет способствовать:

Созданию рабочих мест;

Росту энергетической независимости;

Снижению выбросов парниковых газов;

Привлечению дополнительных иностранных инвестиций.

Таким образом, Казахстан постепенно формирует современную «зеленую» энергетическую инфраструктуру, соответствующую мировым стандартам.