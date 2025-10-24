18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
538.13
624.88
6.64
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
24.10.2025, 15:35

Китай вложит $1 млрд в Казахстан: что будет построено

Новости Казахстана 0 715

Крупная китайская компания объявила о планах инвестировать свыше 1 миллиарда долларов США в развитие «зеленых» проектов в Казахстане. Эти вложения станут значительным вкладом в расширение энергетического потенциала страны и поддержку возобновляемых источников энергии (ВИЭ), сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: tr.pinterest.com
Фото: tr.pinterest.com

Подробности инвестиций

По информации Министерства энергетики Казахстана, компания China Energy подтвердила свои намерения реализовать два масштабных проекта в секторе ВИЭ. Общий объем инвестиций превышает $1 млрд, что делает эти проекты одними из крупнейших зарубежных вложений в казахстанскую «зеленую» энергетику.

Планируемые объекты

Согласно официальным данным, китайская компания сосредоточится на строительстве:

  • Солнечной электростанции мощностью 300 МВт в Туркестанской области;

  • Ветровой электростанции мощностью 500 МВт в Карагандинской области.

Эти объекты позволят значительно увеличить долю возобновляемой энергии в национальной энергосистеме и сократить зависимость от традиционных источников топлива.

Конкуренция на рынке ВИЭ

На фоне китайских инвестиций, в южных регионах Казахстана также планируется строительство ветровых электростанций с участием арабских инвесторов. Например, в Жамбылской области готовится проект ветровой станции мощностью 1 ГВт.

Таким образом, Казахстан становится центром международного внимания в области возобновляемой энергетики, привлекая инвестиции из разных частей мира.

Развитие отрасли в ближайшем будущем

Министерство энергетики уточнило, что в ближайшие годы в стране появятся новые объекты ВИЭ, включая солнечные и ветровые станции различной мощности. Реализация этих проектов будет способствовать:

  • Созданию рабочих мест;

  • Росту энергетической независимости;

  • Снижению выбросов парниковых газов;

  • Привлечению дополнительных иностранных инвестиций.

Таким образом, Казахстан постепенно формирует современную «зеленую» энергетическую инфраструктуру, соответствующую мировым стандартам.

1
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
Казахстанцам советуют временно воздержаться от депозитов: названа причинаНовости Казахстана
13.10.2025, 10:03 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь