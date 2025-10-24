Скидки на квартиры в новых ЖК по всему Казахстану

На рынке новостроек Казахстана наблюдается активное снижение цен. Многие застройщики предоставляют выгодные условия покупки квартир, включая скидки на квадратный метр, процентные скидки при полной оплате, специальные предложения для ипотечных покупателей и рассрочки. Найти все актуальные акции удобно через приложение Krisha.kz — для этого достаточно использовать специальный фильтр «Акции», сообщает Lada.kz.
В каких жилых комплексах в разных городах Казахстана можно приобрести квартиры с выгодой, а также какие условия рассрочки предлагают застройщики.
Застройщики снижают цены в диапазоне от 30 000 до 1 000 000 тенге на каждый квадратный метр, а также предоставляют скидки от 1 до 15% на отдельные квартиры.
Примеры текущих акций по городам:
Алматы
ЖК Tumar от Корпорации ВЕК: скидка 30 000 тг на каждый квадратный метр на все квартиры.
ЖК Satay от «Высотник»: скидка 1% при оплате наличными.
Астана
ЖК Namys от Beles: 10% скидки при 100%-й оплате на все квартиры.
ЖК Eleven от SAT-NS: предоставляется скидка при ипотеке.
Шымкент
ЖК Capital City от Capital Invest Construction:
8% скидки при оплате наличными (кроме 1-комнатных квартир).
15% скидки на квартиры с террасами на последних этажах.
5% скидки на квартиры в готовых ЖК.
Скидка на квартиру при покупке паркинга или кладовки.
ЖК Gardens и Aulet Residence от Aulet Development Group: 7% скидки при 100%-й оплате.
Петропавловск
ЖК Nova Ribat от Nova Development: скидка от 200 000 до 1 000 000 тг.
Многие застройщики предлагают растянуть оплату за покупку квартиры на несколько месяцев без процентов, что делает новостройки доступнее.
Основные условия:
Первый взнос: от 20 до 80% стоимости квартиры.
Максимальный срок рассрочки: до 36 месяцев.
Примеры предложений по городам:
Алматы
Arena City. Sport от BI Group: первый взнос от 30%, рассрочка до 24 месяцев.
ЖК «Каспий» от SMR-EURASIA: первый взнос от 30%, рассрочка до 12 месяцев.
ЖК Dream City. Family от BI Group: первый взнос от 30%, рассрочка до 24 месяцев.
ЖК Tumar от Корпорации ВЕК: первый взнос от 50%, рассрочка до 12 месяцев.
ЖК Palladium от Корпорации ВЕК: первый взнос от 50%, рассрочка до 12 месяцев.
Астана
ЖК Isma от ISMA Invest: первый взнос от 30%, рассрочка до 8 месяцев.
ЖК Manar от Sensata Group: первый взнос от 20%, рассрочка до 12 месяцев.
ЖК «Астана» от PANGAEA ARCHITECT: первый взнос от 50%, рассрочка до 36 месяцев.
ЖК Gold Land от ERZO.PROPERTY: первый взнос от 80%, рассрочка до 3 месяцев.
ЖК Qasiet от Sensata Group: первый взнос от 30%, рассрочка до 6 месяцев.
ЖК Kemenger от Sensata Group: первый взнос от 30%, рассрочка до 6 месяцев.
Шымкент
ЖК Capital City от Capital Invest Construction: первый взнос от 20%, рассрочка до 12 месяцев.
Караганда
ЖК Alatau от Sadu group: первый взнос от 20%, рассрочка до 6 месяцев.
Костанай
Клубный дом по Тауелсиздик, 149 от ИП Айткужинов И. Е.: первый взнос от 30%, рассрочка до 12 месяцев.
Коянкус
ЖК Gate City от Nest Stroy: первый взнос от 30%, рассрочка до 12 месяцев.
Усть-Каменогорск
ЖК «Золотой квадрат» от «Науан Корп»: первый взнос от 50%, рассрочка до 1 августа 2026 года.
Петропавловск
ЖК Nova Ribat от Nova Development: первый взнос от 50%, рассрочка до 12 месяцев.
Помимо скидок и рассрочки, некоторые застройщики предлагают Trade-in — обмен старой квартиры на новую с минимальной доплатой. Это особенно удобно для тех, кто хочет переехать в более современный ЖК, не продавая самостоятельно своё жильё.
Все предложения регулярно обновляются, а Krisha.kz работает напрямую с застройщиками, поэтому вы всегда найдете актуальные акции и специальные условия.
Комментарии0 комментарий(ев)